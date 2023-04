A quasi un anno di distanza dal lancio del ciclocomputer top di gamma Edge 1040, Garmin presenta Edge 540 e 840, due dispositivi di fascia medio-alta espressamente dedicati ai ciclisti. Come la generazione precedente il primo non è dotato di uno schermo touchscreen a differenza del secondo, ma sono entrambi acquistabili in versione Solar, per estendere notevolmente la durata della batteria. La principale novità sta nel supporto al GNSS multi-banda e alla ricarica solare, che si traduce in un’autonomia maggiore, ma ci sono tante altre funzioni inedite che elevano questi nuovi ciclocomputer dalle precedenti generazioni. Scopriamone meglio i principali dettagli e le novità.

Caratteristiche e funzioni di Garmin Edge 540 e 840

Le novità

Partiamo dalle novità che distinguono Garmin Edge 540 e 840 dai precedenti 530 e 830. Le principali, come anticipato, sono due: la ricarica solare e il GNSS multi-banda. Le versioni Solar, grazie alla tecnologia Power Glass, garantiscono circa 25 minuti in più ogni ora in modalità risparmio energia, il che vuol dire ottenere un’autonomia massima di 32 ore di autonomia in modalità intensa e di 60 con la modalità risparmio energetico attiva. 530 e 830 garantiscono invece fino a 20 ore in modalità GPS; mentre i nuovi modelli non Solar promettono fino a 26 ore in modalità intensa.

L’altra novità di Garmin Edge 540 e 840 riguarda invece il supporto al GNSS multi-banda, una tecnologia che assicura una precisione maggiore, apprezzabile soprattutto nelle situazioni più difficili, ad esempio nei boschi e in tutte quelle aree in cui i segnali GPS sono di pessima qualità.

Questi nuovi ciclocomputer di Garmin sono dotati inoltre di alcune funzioni software come “Abilità ciclistica e requisiti del percorso” che forniscono una serie di informazioni utili per confrontare il proprio stato di forma in base allo storico degli allenamenti con le esigenze richieste da un determinato percorso. Per servirsene servono tuttavia sia un sensore di potenza che una fascia cardio da abbinare al ciclocomputer.

Coaching adattivo mirato è un’altra novità di Garmin Edge 540 e 840, una funzione che suggerisce degli allenamenti giornalieri da seguire in base al carico di allenamento, ai livelli di recupero e alle prossime gare in programma (se impostate nel proprio calendario). Rientrano sempre nell’area degli allenamenti la funzione Stamina in tempo reale, che consente di monitorare l’energia rimanente (basandosi sulle soglie impostate) e Power Guide che dà una panoramica dello sforzo (chiaramente con un power meter collegato).

Pianificazione delle salite ClimbPro è invece una funzione che evolve l’omonima opzione, dando in più la possibilità di cercare le salite direttamente sul ciclocomputer o tramite l’app companion Garmin Connect, anche prima di partire. Ma soprattutto rappresenta è di grande utilità il fatto che ora questa funzione non necessita più di un percorso caricato per segnalare la pendenza, i metri rimanenti d’ascesa e il resto, ma è disponibile sempre.

Fra le altre funzioni di Garmin Edge 540 e 840, ci sono le dinamiche di ciclismo e di MTB che forniscono varie metriche specifiche, le indicazioni delle svolte con la pronuncia dei nomi delle strade, le mappe precaricate Garmin Cycle Map con sentieristica MTB Trailforks di tutto il mondo, la compatibilità con Varia e dispositivi satellitari inReach, e il rilevamento di incidenti che, inserendo le informazioni di contatto su Garmin Connect, consente di inviare automaticamente un messaggio con la propria posizione nel caso in cui i sensori del dispositivo rilevino un impatto.

Specifiche tecniche

Premesso che Garmin Edge 840 è dotato di uno schermo touchscreen, a differenza di Edge 540, il resto non cambia. Queste sono le principali specifiche tecniche:

dimensioni e peso: 57,8 x 85,1 x 19,6 mm; 84,8 g le versioni standard, 88,9 g le Solar;

resistenza all’acqua: certificato IPX7

schermo da 2,6″ di tipo transflettivo con risoluzione di 246 x 322 pixel;

memoria interna: 32 GB (fino a 200 ore di cronologia, 100 percorsi e 200 posizioni memorizzabili);

sensori: GPS, GLONASS, Galileo, GNSS multi-banda, altimetro barometrico, magnetometro, giroscopio, accelerometro, sensore della luce ambientale;

connettività: Bluetooth, ANT+ e Wi-Fi

autonomia: fino a 26 ore i modelli standard, e fino a 32 ore i Solar, che arrivano a 60 ore con la modalità risparmio energetico attivo.

Galleria immagini

Prezzi e disponibilità di Garmin Edge 540 e 840

Garmin Edge 540 e 840 sono già disponibili all’acquisto in Italia, entrambi in due versioni. Potete comprarli sul sito di Garmin, ma dovrebbero essere a breve disponibili anche su Amazon.

Garmin Edge 540 costa 399,99 euro

costa 399,99 euro Garmin Edge 540 Solar costa 499,99 euro

costa 499,99 euro Garmin Edge 840 costa 499,99 euro

costa 499,99 euro Garmin Edge 840 Solar costa 599,99 euro

In più ci sono anche le opzioni bundle per entrambi i modelli non Solar, che costano rispettivamente 499,99 euro e 599,99 euro per Edge 540 ed Edge 840, inclusivi della fascia cardio HRM-Dual, e dei più recenti sensori di velocità e di cadenza in versione dual, cioè compatibili sia con il Bluetooth che con ANT+.

