Garmin Enduro 2 è un nuovo sportwatch che l’azienda statunitense ha presentato oggi sul mercato globale. Come il suo predecessore, è un dispositivo che strizza l’occhio agli sport di resistenza, come tradisce d’altronde il suo nome (Enduro sta proprio per endurance). Costa molto, ma dalla sua vanta praticamente tutto quel che serve per fare sport, per praticare qualsiasi sport nella maniera più consona, con diverse chicche smart che lo rendono un compagno ideale anche nella vita di tutti i giorni. Scopriamolo insieme in tutti i suoi dettagli.

Caratteristiche e funzioni di Garmin Enduro 2

Specifiche tecniche

Garmin Enduro 2 si presenta con uno schermo da 1,4 pollici di diametro, quindi di tipo circolare e touchscreen con protezione Power Sapphire. Si tratta di un display MIP anti-riflesso (un pannello che dà il meglio di sé sotto la luce del sole), con 280 x 280 pixel di risoluzione e incastonato all’interno di una scocca che misura 51 x 51 x 15,6 mm dal peso di 70 grammi, cinturino compreso.

Nonostante il pannello sia sensibile al tocco, non mancano i soliti cinque pulsanti fisici degli orologi di Garmin che permettono di gestirlo al meglio durante le attività sportive (e non solo), pulsanti incastonati in una ghiera in metallo con fondello in titanio che integra anche una torcia a LED utile per gli sport in notturna.

Garmin Enduro 2 è resistente alle immersioni in acqua fino a 10 atmosfere (100 metri), ha 32 GB di memoria interna (ci si possono archiviare fino a 2.000 brani), supporta la connettività Bluetooth, ANT+ e Wi-Fi, i pagamenti con Garmin Pay e vanta un sacco di sensori: GPS, GLONASS, Galileo, SATIQ, bussola, giroscopio, accelerometro, altimetro barometrico, termometro, pulsossimetro, lettore della frequenza cardiaca Garmin Elevate, rilevamento della posizione in multifrequenza e altro ancora.

Lato autonomia, essendo Garmin Enduro 2 uno sportwatch pensato proprio per gli sport di resistenza, di endurance per l’appunto, promette dei numeri da record. Il produttore parla di fino a 150 ore di autonomia in modalità GPS con la ricarica solare (in condizioni di 50.000 lux), fino a 34 giorni in modalità smartwatch (con 12 addizionali grazie alla ricarica solare indossandolo per almeno 3 ore in condizioni di 50.000 lux) e fino a 172 giorni in modalità GPS Expedition. Comunque, per tutti i dettagli e le condizioni di utilizzo vi invitiamo a consultare la pagina web relativa del sito Garmin.

Funzioni

Comprese le specifiche, passiamo alle funzioni di Garmin Enduro 2, un orologio perfetto per lo sport. Partiamo quindi da qui, da quello che può fare nel campo dell’attività fisica. Gli sport che è in grado di monitorare e già precaricati sono tantissimi, dal trail running all’atletica leggera, dal nuoto alla corsa, passando per il ciclismo, lo sci, il canottaggio, il surf, lo sci alpinismo, la mountain bike, lo sci di fondo e tanti altri ancora, anche i meno praticati.

Come accade anche per la gamma dei Fenix e in alcuni casi dei Forerunner, gli sport sono corredati di una marea di metriche e statistiche utili per misurare e monitorare le proprie prestazioni e lo stato di forma con avvisi sul tempo di recupero, la stima del VO2 max (anche nel trail running), i benefici aerobici o anaerobici e altri parametri utili.

Fra le chicche sportive di Garmin Enduro 2 vale la pena menzionare ad esempio l’attività Ultrarun che fa da timer di recupero e del tempo trascorso presso i ristori, l’app Adventure Racing, il passo medio regolato sulla pendenza, la funzione ClimbPro per visualizzare in tempo reale le ascese effettuate e residue con informazioni su pendenza, distanza e dislivello, o ancora, i workout suggeriti in base al proprio livello di forma fisica.

Altro aspetto fondamentale per Garmin Enduro 2 riguarda la navigazione, perché offre la cartografia precaricata che, in accoppiata col supporto GNSS multi banda promette di guidare l’utente al meglio. Oltre alle mappe topografiche di più continenti, alle mappe NextFork e alle SkiView vanta la funzione luoghi sul percorso per conoscere punti di interesse e check point per rendere più intuitiva e semplice la gestione di nuovi percorsi.

Lato salute, Garmin Enduro 2 è dotato di un ventaglio di funzioni piuttosto completo con tutto quel che serve per monitorare i propri parametri vitali: dalla frequenza cardiaca alla saturazione dell’ossigeno, dall’energia corporea residua (Body Battery), al sonno, alla respirazione e all’idratazione.

Pur essendo uno sportwatch sotto ogni punto di vista, lui non manca di offrire le notifiche smart dello smartphone collegato, i pagamenti contactless, le app musicali, le funzioni di rilevamento e sicurezza per tenere aggiornati i propri cari sul proprio posizionamento. Per tutto il resto c’è il Connect IQ Store che fa da negozio di applicazioni, di quadranti personalizzati, di widget e di campi dati da aggiungere al proprio Garmin Enduro 2, con l’app companion Garmin Connect dove ritrovare una panoramica completa di tutte le proprie attività effettuate e i dati che l’orologio monitora.

Immagini

Prezzi e disponibilità di Garmin Enduro 2

Garmin Enduro 2 è stato presentato sul mercato globale oggi, 9 agosto 2022, al prezzo di listino di 1.099 euro. È disponibile già da subito per l’acquisto: si può comprare sul sito web ufficiale di Garmin, ma immaginiamo che presto sarà acquistabile anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi.

