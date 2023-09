A tre settimane di distanza dai Venu 3 e Venu 3S, Garmin lancia un nuovo smartwatch con display AMOLED, continuando su quella che ormai sembra essere una transizione sempre più virale nella gamma di dispositivi del produttore statunitense. Il nuovo arrivato è Garmin tactix 7 AMOLED Edition, uno sportwatch di fascia molto alta dedicato a chi ama le attività strategiche e di azione, la tattica come tecnica, da cui deriva d’altronde il nome.

Caratteristiche, funzioni e immagini di Garmin tactix 7 AMOLED Edition

Specifiche tecniche principali

È uno sportwatch che si colloca nella serie tactix 7, presentata da Garmin più di un anno fa, posizionandovisi come opzione intermedia, nonostante i 1.399,99 euro di listino. Come si intuisce dal nome, la sua principale arma è lo schermo AMOLED, il primo ad essere montato sulla serie di sportwatch Garmin dedicati alla tattica. Si tratta di un display AMOLED touchscreen da 1,4 pollici di diametro con risoluzione di 454 x 454 pixel e funzione always-on display, incastonato in una cassa, in polimero rinforzato con fondello rifinito in titanio, da 51 x 51 x 16,4 mm, dal peso di 96 grammi con cinturino in nylon tattico nero incluso.

Garmin tactix 7 AMOLED Edition vanta una dotazione tecnica decisamente completa, con tutto il necessario per le attività all’aperto alla stregua degli altri sportwatch più pregiati di Garmin: sensori ABC con altimetro, barometro e bussola elettronica a 3 assi, tecnologia SatiQ per il GPS multibanda, termometro, e via dicendo. Nuovo anche il cardiofrequenzimetro, che su questo modello è in versione Elevate Gen5, la generazione che ha debuttato con i fenix 7 Pro ed epix Pro (Gen 2), che promette letture migliori.

Per il resto, da segnalare per Garmin tactix 7 AMOLED Edition i 32 GB di memoria interna, la torcia multi LED con luce fissa, bianca o verde, la connettività Bluetooth, ANT+ e Wi-Fi, la resistenza alle immersioni in acqua fino a 100 metri, lo standard militare MIL-STD-810, sinonimo di resistenza a shock termici e urti e l’autonomia, notevole nonostante la tipologia del display che monta. Garmin dichiara quanto segue:

modalità smartwatch: fino a 31 giorni (11 giorni always-on)

modalità smartwatch con risparmio energetico: fino a 41 giorni

Solo GPS: fino a 89 ore (58 ore always-on)

Tutti i sistemi satellitari: fino a 62 ore (48 ore sempre acceso)

Tutti i sistemi satellitari + multibanda: Fino a 38 ore (30 ore sempre acceso)

Tutti i sistemi satellitari + Musica: fino a 17 ore

Durata massima della batteria in modalità GPS: fino a 145 ore

GPS Expedition: fino a 27 giorni

Funzioni software

Sono innumerevoli le funzioni sportive di Garmin tactix 7 AMOLED Edition, uno sportwatch vero e proprio che integra un ampio ventaglio di modalità sportive (compresa l’attività venatoria) e di opzioni che permettono di monitorare con precisione la propria attività fisica. Ne citiamo alcune: PacePro per mantenere il passo durante la corsa, Stamina in tempo reale per gestire lo sforzo ed evitare di esagerare durante la corsa o le attività in bici, ClimbPro per visualizzare in tempo reale ascese, pendenze, distanza e altre informazioni utili sui percorsi, potenza della corsa al polso, Training Readiness e Training Status per valutare la propria prontezza agli allenamenti e la risposta del proprio fisico agli stimoli allenanti, sulla base di vari indicatori quali HRV, cronologia di allenamento e tanto altro.

Essendo uno sportwatch di fascia alta, non manca la cartografia e la possibilità di seguire tracce e percorsi direttamente dall’orologio; sono precaricate anche le mappe SkiView per gli appassionati di sci, e, a disposizione, le mappe dei campi da golf o le TopoActive multicontinente (di tutto il mondo), scaricabili quando e se necessario.

Presenti numerose funzioni di monitoraggio della salute, e alcune funzionalità peculiari della serie tactix, come Kill Switch per cancellare immediatamente tutti i dati dell’utente, la modalità Stealth, che disattiva immediatamente le comunicazioni wireless, pur registrando i dati biometrici e quelli relativi alle distanze percorse ma senza registrare quelli sulla posizione, il calcolatore balistico Applied Ballistics (AB) tramite l’app mobile AB Synapse di Garmin per l’analisi dei colpi, o ancora, le funzioni per l’aviazione: Direct-To per ottenere una grafica con campi dati utile per orientare il volo verso l’aeroporto più vicino, le previsioni meteorologiche con i bollettini meteo, i radar NEXRAD, METAR e TAF per monitorare i venti, la visibilità e la pressione barometrica, fra le altre cose, o ancora, la funzione Jumpaster usabile per tre tipi di salto: HAHO, HALO e statico.

Per il resto, Garmin tactix 7 AMOLED Edition, integra anche alcune funzioni da smartwatch: permette di effettuare pagamenti contactless tramite Garmin Pay, di archiviare brani musicali dei servizi di streaming come Spotify, Deezer e Amazon Music, da ascoltare poi tramite cuffie Bluetooth senza la necessità di uno smartphone, le funzioni di rilevamento e di sicurezza, le notifiche smart del telefono, i titoli azionari con l’app Stocks, o ancora, la modalità Red Shift per modificare la visualizzazione al buio e ridurre eventuali disturbi del sonno che rende grafiche e dati dell’orologio in rosso su sfondo nero.

Galleria immagini

Prezzi e disponibilità di Garmin tactix 7 AMOLED Edition

Garmin tactix 7 AMOLED Edition è stato presentato oggi in Italia, dov’è in vendita al prezzo di 1.399,99 euro nella sola colorazione nera con cinturino in nylon tattico nero. Potete acquistarlo direttamente sul sito web ufficiale del produttore, ma non escludiamo che sia disponibile a breve anche su Amazon.

