In queste ore Amazfit e Garmin stanno distribuendo vari aggiornamenti con novità e correzioni per diversi smartwatch e sportwatch. Dopo Falcon, T-Rex 2 e T-Rex Ultra, Amazfit aggiorna anche Balance, Cheetah e Active, l’ultimo arrivato della gamma; Garmin, da parte sua, ne distribuisce di altri per i suoi sportwatch più e meno recenti: i Forerunner 255, 955, 265 e 965, oltre ai più costosi Fenix 7 e 7 Pro, Epix Pro e (Gen 2), Enduro 2, Tactix 7, MARQ 2 e D2 Mach 1. Ecco le novità, le correzioni e i miglioramenti che introducono questi nuovi aggiornamenti.

Le novità degli aggiornamenti per Amazfit Balance, Cheetah e Active

Per Amazfit Balance, da noi recensito di recente, l’ultimo aggiornamento disponibile introduce nuove funzioni smart, come la disattivazione automatica della modalità risparmio energetico quando lo smartwatch supera il 95% di carica, ma soprattutto per lo sport. Sono nuovi ad esempio i modelli preimpostati per creare gli allenamenti, i piani suggeriti da Zepp AI Coach per la corsa di 3 km (che si aggiungono a quelli per le distanze maggiori: 5 e 10 km), o ancora, il tracciamento automatico della frequenza cardiaca per 3 minuti al termine di un workout, utile ad esempio per monitorare in quanto tempo i battiti scendono a ritmi inferiori, da riposo. Chi si allena in bici apprezzerà anche la nuova funzione per collegare i misuratori di potenza.

Sono dedicate allo sport anche le novità del nuovo aggiornamento di Amazfit Cheetah (qui per la recensione della versione Pro), uno smartwatch che ora è in grado di fornire delle stime della potenza nella corsa (Running Power), integra dei template per gli allenamenti, l’interval training per la modalità corsa su pista e delle registrazioni temporali più accurate: in centesimi di secondo anziché in secondi.

Si aggiorna anche Active, l’ultimo arrivato nella serie di orologi di Amazfit, con un update da 7,94 MB che aggiunge il supporto dei piani di allenamento per la corsa di Zepp Coach, quattro mini app (gli avvisi per idratarsi, una calcolatrice, un diario e un registratore delle calorie ingerite), e, oltre ad alcune correzioni non meglio specificate, l’ottimizzazione degli algoritmi relativi alla funzione Readiness (prontezza fisica e mentale) e al monitoraggio della frequenza cardiaca.

Le novità degli aggiornamenti per gli sportwatch di Garmin

Cosa cambia per Garmin Forerunner 255, 265, 955 e 965

Partiamo dalla versione 17.24 stabile, quella relativa all’aggiornamento in fase di distribuzione sui Garmin Forerunner 255, 265, 955 e 965. Dato che sono dispositivi appartenenti sì alla medesima famiglia, ma di fasce e generazioni diverse, nonostante la versione software sia la medesima ci sono delle differenze.

In comune hanno il nuovo widget per il monitoraggio dei sonnellini (una funzionalità introdotta con Garmin Venu 3) e la relativa implementazione nella funzione body battery, nuove modalità sportive fra cui pattinaggio in linea (inline skating) e giochi di squadra e sport con racchette, l’opzione font per modificare la grandezza dei caratteri, la possibilità di visualizzare le immagini delle notifiche (solo quando connesso a dispositivi Android) e nuovi avvisi relativi a stress, riposo, body battery e riepilogo giornaliero.

Queste sono le novità in comune a tutti e quattro gli sportwatch citati, a cui se ne aggiungono altre: nuovi comandi vocali, (per tutti tranne che per Garmin Forerunner 255), l’opzione per aggiungere un luogo per i dati meteorologici (per Forerunner 955 e 965) e la Red Shift per convertire i colori (solo Forerunner 265 e 965).

Da segnalare anche le correzioni in comune per tutti e quattro: oltre ai miglioramenti dell’interfaccia utente e risoluzioni di problemi minori, Garmin ha migliorato le notifiche per cambiare direzione mentre si sta seguendo una traccia e ha aggiunto un maggior numero di punti per la navigazione.

Cosa cambia per Garmin Fenix 7 e 7 Pro, Epix Pro e (Gen 2), Enduro 2, Tactix 7, MARQ 2 e D2 Mach 1

La nuova versione software che accomuna tutti questi sportwatch di Garmin è la 15.74, versione stabile in fase di distribuzione che aggiunge un bel po’ di novità e correzioni. Stavolta, secondo quanto riportano i changelog ufficiali visibili su forums.garmin.com, sia le novità che le correzioni sono le stesse per tutti.

Anche questa è stata l’occasione per introdurre la nuova funzione di tracciamento dei sonnellini, con un’opzione che integra un widget e richiede una modifica anche al widget del sonno e alla funzione body battery, aggiornati anch’essi. Nuovi anche i suggerimenti audio per i punti del percorso, le notifiche con le immagini (solo da dispositivi Android, come sopra), l’opzione per modificare la dimensione dei caratteri dell’interfaccia, il supporto alle note audio per gli workout, la modalità sportiva di pattinaggio, il widget Moon Phase, il tracciamento dello sci in fasi, il supporto al NAVIC GPS, un popup di conferma quando viene salvata un’attività toccando lo schermo, l’opzione “Vedi le salite” per le gare in bici e due colori extra (arancione e verde) per la funzione Red Shift.

A seguire l’elenco completo con le correzioni e dei miglioramenti (validi per tutti) indicati nei changelog di Fenix 7 e 7 Pro, Epix Pro e (Gen 2), Enduro 2, Tactix 7, MARQ 2 e D2 Mach 1:

Fixed GroupTrack icon not drawing correctly.

Fixed issue causing dog symbols to not show up on the map.

Fixed issue causing lap cadence spikes in swim.

Fixed issue causing position fluctuation when navigating between waypoints.

Fixed issue that could cause a blank heart rate graph in post activity summary for the Gaming activity.

Fixed issue where backlight could be turned on via the back button on the map even though settings disable it.

Fixed issue where device would restart when receiving many back-to-back smart notifications.

Fixed issue where Spotify and Amazon wouldn’t launch to currently playing song.

Fixed issue with hourly forecast data in the weather app.

Fixed issue with pace in workout alerts.

Fixed issue with trip countdown discrepancy in Jet Lag adviser when compared to Garmin Connect.

Fixed LTHR HR/LTHR Pace/FTP not syncing to Garmin Connect correctly.

Fixed potential issue where the app list and or widget glances lists would be modified after a software update.

Fixed potential issue where calendar and notification apps would not launch properly.

Fixed potential issue where golf maps would draw incorrectly.

Fixed potential issue with CIQ data fields not saving after being added to an activity data page.

Fixed potential issue with GPS elevation.

Fixed potential shutdown in morning report with a race event.

Fixed potential shutdown when a large number of maps are loaded.

Fixed potential shutdown when following a cycling course for a primary race.

Fixed potential shutdown when reviewing a map location.

Fixed potential shutdown when using redshift.

Fixed recovery time tip being cutoff in certain languages.

Fixed the pool length setting possibly missing from activity settings menu.

Improved audio tone sound.

Improved flashlight page in red shift mode.

Improved gestures to always be sent to CIQ WFes, regardless of backlight setting. (Non-AMOLED models.)

Improved keyboard to open to the touch layout if opened via touch.

Improved race calendar to show races without an assigned priority.

Improvements and fixes to the time zones app.

Removed the limitation on the number of points allowed in a course.

Updates and improvements to the Time Zone app and widget glance.

Updated Translations.

Various bug fixes and improvements.

Come verificare la disponibilità e aggiornare

Gli aggiornamenti citati, sia quelli per gli smartwatch di Amazfit che gli update per gli sportwatch di Garmin, sono in fase di distribuzione per tutti. Ciò nonostante, ricordiamo che la disponibilità effettiva può variare da dispositivo a dispositivo e, in alcuni casi, richiedere qualche giorno in più affinché l’aggiornamento venga rilevato.

Comunque, per verificare la disponibilità e installare l’aggiornamento distribuito da Amazfit su Balance, Cheetah e Active è necessario aprire l’app Zepp, accedere al Profilo, selezionare lo smartwatch, quindi Verifica aggiornamenti. Con i Garmin Forerunner 255, 955, 265 e 965, Fenix 7 e 7 Pro, Epix Pro e (Gen 2), Enduro 2, Tactix 7, MARQ 2 e D2 Mach 1, se l’app Garmin Connect non rileva automaticamente la disponibilità del nuovo aggiornamento, è possibile forzare la ricerca usando il software per PC Garmin Express via cavo USB, o dall’orologio stesso accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla sezione Sistema delle Impostazioni.

