Come da previsioni, Garmin ha svelato qualche ora fa i suoi nuovi sportwatch dedicati a podisti e sportivi, i modelli che si preannunciano pronti a scalare le vette del mercato del produttore statunitense e non solo. Da una parte ci sono gli economici Forerunner 255 e 255s, dall’altra il modello di punta della famiglia: Garmin Forerunner 955. Sono diverse le novità da segnalare rispetto ai modelli che pensionano, a partire dallo schermo touch e dalla ricarica solare di quest’ultimo, in primis, fino alla disponibilità dell’altimetro barometrico, di due versioni (da 46 e 41 mm), di un’autonomia raddoppiata e di tante funzioni aggiuntive per Forerunner 255. Ma mettetevi comodi che vi spieghiamo tutto, differenze tecniche e software comprese.

Caratteristiche, novità e dettagli di Garmin Forerunner 255 e 255s

Versioni e varianti

Partiamo dal presupposto che entrambi i dispositivi sono degli sportwatch, non degli smartwatch, ragion per cui alcune mancanze lato smart sono ampiamente compensate dalla dovizia delle funzioni e della parte sportiva. Garmin Forerunner 255 e 255s sono i modelli economici della famiglia Forerunner, modelli che vanno a sostituire il 245 offrendosi per prima cosa in due versioni. Il modello con la cassa da 41 mm è dotato di uno schermo da 1,1″ di diametro con risoluzione 218 x 218 pixel, quello da 46 mm monta invece un pannello da 1,3″ da 260 x 260 pixel. In entrambi i casi lo schermo è di tipo MIP transflettivo, schermo che dà il suo meglio quando esposto alla luce del sole. Questo sdoppiamento lo si ritrova anche nella possibilità di optare per la versione Music o meno, versione che costa 50 euro in più di listino e permette di archiviare nella memoria dell’orologio fino a 500 brani.

Le differenze con Forerunner 245

Garmin Forerunner 255 vanta una dotazione piuttosto completa di sensori, compreso il rilevamento della posizione in multifrequenza, l’altimetro barometrico, il giroscopio e il termometro, cose che il precedente 245 non ha. Le altre differenze di cui tener conto riguardano anche aspetti fisici come lo standard da 22 mm dei cinturini anziché da 20 mm, ma soprattutto lato software con l’aggiunta di funzioni quali il monitoraggio del sonno approfondito, Health Snapshot, lo store Connect IQ sul dispositivo, la presenza di Garmin Pay, il risparmio energetico personalizzabile o la compatibilità con Windows, oltre che con iPhone e Android.

Vi sono differenze importanti anche per quanto riguarda il lato sportivo, con Garmin Forerunner 255 che, rispetto al 245, introduce gli allenamenti HIIT, Yoga, Pilates, le animazioni degli allenamenti sullo schermo con tanto di mappe muscolari, la frequenza respiratoria durante l’attività (con accessori compatibili: fasce cardio), metriche come il timer di recupero, il VO2 Max per il trail run, un training status migliorato, il focus training load, l’etichetta Training Effect per l’allenamento (beneficio primario anaerobico o aerobico), le attività multisport automatiche e manuali, la stima della soglia anaerobica per la corsa, la soglia di potenza per il ciclismo (con power meter annesso), e, in generale, tutte le metriche legate alla presenza dell’altimetro barometrico: dai piani saliti al profilo della quota nelle attività outdoor, passando per la velocità verticale, l’auto climb per il trail running e altro ancora.

Dimensioni, design e autonomia

In tutto ciò non abbiamo ancora parlato di dimensioni e autonomia, due fattori decisamente cruciali. Il più piccino, il Garmin Forerunner 255s misura 41 mm di diagonale, è spesso 12,4 mm e pesa 39 grammi. I numeri relativi all’autonomia dichiarati da Garmin sono i seguenti: fino a 12 giorni in modalità smartwatch, fino a 26 ore con GPS attivo, fino a 20 ore con tutti i sistemi di geolocalizzazione attivi, fino a 13 ore con in più anche il sistema multibanda.

La scocca di Garmin Forerunner 255 misura invece 45,6 mm di diametro e 12,9 mm di spessore, il peso sale a 49 grammi. Sale anche l’autonomia, seppur di poco: fino a 14 giorni in modalità smartwatch, fino a 30 ore con GPS attivo, fino a 25 con tutti i sistemi di geolocalizzazione attivi e fino a 16 con in più anche il sistema multibanda.

Lato materiali, presenta a protezione dello schermo un pannello Corning Glass 3 e un cinturino classico in silicone pensato per risultare comodo al polso quando ci si allena e non solo. La scocca è in fibra di polimero rinforzato, la resistenza all’impermeabilità tocca 5 atmosfere e ci sono anche i consueti 5 pulsanti per gestire l’interfaccia dell’orologio (niente touchscreen, ovviamente).

Le funzioni smart e tutto il resto

La famiglia Garmin Forerunner 255 presenta un sacco di funzioni sportive e sanitarie, che permettono di monitorare il proprio stato di salute intrecciando diversi dati ottenuti dallo sportwatch. A partire dalla variabilità della frequenza cardiaca (HRV), fino alla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Per questo vi sono delle funzioni utilizzabili tutti i giorni e durante lo sport come HRV Status, Report mattutino, Body Battery, Health Snapshot e tanto altro di cui vi consigliamo di approfondire direttamente sul sito web di Garmin, per evitare in questa sede eccessive lungaggini.

Per il resto, c’è da dire che Garmin Forerunner 255 supporta Bluetooth e ANT+, vanta il nuovo sensore cardiofrequenzimetro Elevate 4, supporta GPS, GLONASS e Galileo, le funzioni di sicurezza LiveTrack per consentire ad amici e parenti di seguire la posizione in tempo reale durante le attività, e, ovviamente funzioni smart quali le notifiche, i pagamenti contactless tramite Garmin Pay, Garmin Connect App e l’IQ Store, sede in cui scaricare quadranti personalizzati, campi dati, applicazioni e widget.

Garmin Forerunner 955: funzioni, novità e specifiche

Passiamo all’atteso modello di punta della famiglia, Garmin Forerunner 955. Niente varianti differenti per lui ma una sola versione, tuttavia disponibile con o senza ricarica solare. È di fatto questa una delle novità principali del nuovo modello che, assieme alla presenza di un pannello touchscreen (ci sono comunque i classici 5 pulsanti fisici) fa un bel passo in avanti rispetto a 945. Perciò, come abbiamo fatto con 255, partiamo proprio da qui, dalle differenze che distinguono il vecchio modello dal nuovo.

Le differenze con Forerunner 945

Lo schermo, come dicevamo, è uno degli elementi primari di scarto fra Forerunner 955 e il suo predecessore. In questo caso troviamo un pannello della medesima tecnologia (MIP transflettivo) ma sensibile al tocco, più grande (1,3″ invece di 1,2″) e con risoluzione di 260 x 260 pixel. Cambia ovviamente l’autonomia, che soprattutto nella versione Solar guadagna un buon 30% in alcuni casi, c’è ora il rilevamento della posizione in multifrequenza, che garantisce una precisione maggiore, il risparmio energetico personalizzabile, spazio d’archiviazione doppio per la musica (fino a 2000 brani), ci sono anche l’Health Snapshot e i promemoria di rilassamento.

Lato sportivo, Garmin Forerunner 955 si distingue dal 945 anche per una migliore gestione delle ripetute, per metriche quali il timer di recupero, il VO2 Max per il trail running, la funzione Stamina in tempo reale, il Training Status migliorato, più funzioni per le attività in palestra, per il golf, per il ciclismo, per le attività all’aperto e altro ancora. Per maggiori dettagli vi suggeriamo di accedere alla pagina di confronto sul sito web di Garmin.

Dimensioni, design e autonomia

Garmin Forerunner 955 non è un Fenix, e lo si nota sia dal prezzo che dai materiali utilizzati. In questo caso troviamo infatti del polimero rinforzato in fibra a formare la scocca (resistente alle immersioni fino a 5 atmosfere), le cui dimensioni sono le seguenti: 46,5 mm di diametro (0,5 mm inferiore rispetto a 945, nonostante ospiti uno schermo più grande) e 14,4 mm di spessore con un peso di 52 (versione standard) o 53 grammi (il Solar).

Discorso autonomia questi sono i dati dichiarati da Garmin. Forerunner 955 standard dura fino a 15 giorni in modalità smartwatch, fino a 42 ore con GPS attivo, fino a 20 ore in modalità GNSS con tutti i sistemi più multibanda attivo (8,5 ore con la musica), e 80 ore in UltraTrac. La versione Solar guadagna 5 ore in modalità smartwatch, circa 7 in modalità GPS, circa 2 ore in modalità GNSS con il sistema multibanda attivo e fino a 30 ore in modalità UltraTrac. I valori variano a seconda delle condizioni di luce e del tempo speso all’aperto, chiaramente.

Funzioni smart, salute e altro

Garmin Forerunner 955 è uno sportwatch ricco di metriche, di funzioni sportive e sanitarie, un riferimento per i corridori e gli appassionati più esigenti che, in questa nuova versione possono godere di un bel passo in avanti, viste le novità introdotte di cui abbiamo parlato. Di funzioni sportive per gestire il carico allenante, lo stato di forma e gli allenamenti specifici ce ne sono a bizzeffe, nuove e già note: a partire dagli allenamenti quotidiani suggeriti e dal Garmin Coach, fino ad arrivare alle dinamiche di corsa, a Stamina in tempo reale, al Training Status, Load ed Effect, a PacePro e al Race Predictor. Per approfondire ogni funzione e metrica, anche in questo caso vi rimandiamo alla pagina web dedicata del sito web Garmin.

Presente a bordo di Garmin Forerunner 955 anche la cartografia, con mappe a colori, e navigazione (quella vera e propria) con indicazioni passo passo che, di fatto, sono una rarità fra gli smartwatch e gli sportwatch Garmin. Diverse anche le funzioni per la salute, fra cui il monitoraggio dell’energia Body Battery, del ciclo mestruale e della gravidanza, della saturazione dell’ossigeno, del sonno, dello stress e altro ancora.

Mentre lato smart, Forerunner 955 offre all’utente le notifiche smart, i pagamenti contactless tramite Garmin Pay, la funzione di controllo degli smart trainer Tacx, oltre all’app companion Garmin Connect e allo store Connect IQ dove trovare app, campi dati, quadranti e altro con cui personalizzare estetica e funzioni dell’orologio.

Prezzi e disponibilità di Garmin Forerunner 255 e Forerunner 955

Garmin ha presentato in Italia entrambi i dispositivi proprio oggi, orologi che arrivano sul mercato ai prezzi che seguono:

Garmin Forerunner 255 costa 349,99 euro ed è disponibile nei colori Slate Grey e Tidal Blue;

costa ed è disponibile nei colori Slate Grey e Tidal Blue; Garmin Forerunner 255 Music costa 399,99 euro , in Whiteston e Black;

costa , in Whiteston e Black; Garmin Forerunner 255s costa 349,99 euro , in Powder Grey e Light Pink;

costa , in Powder Grey e Light Pink; Garmin Forerunner 255s Music costa 399,99 euro , in Black e Whitestone;

costa , in Black e Whitestone; Garmin Forerunner 955 costa 549,99 euro , nei colori Whitestone e Black;

costa , nei colori Whitestone e Black; Garmin Forerunner 955 Solar costa 649,99 euro, disponibile nei medesimi colori.

Sono tutti acquistabili sul sito web Garmin, con disponibilità variabile a seconda dei modelli, ma arriveranno a breve anche su Amazon e presso altri rivenditori del marchio.

