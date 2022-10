Garmin non è certo noto per vendere i propri prodotti a cifre da poco. Ne è un esempio il nuovo Garmin MARQ 2, uno sportwatch che, a seconda delle versioni, supera perfino i 2.500 euro di listino, presentandosi come l’orologio più innovativo ed esclusivo della famiglia.

Rispetto ai Fenix si tratta di una serie molto più costosa ed elegante, che oltre a schermi AMOLED vanta una costruzione e materiali più raffinati, da cui ne deriva il notevole aggravio sui prezzi. Per tutti i dettagli, le specifiche e le particolarità di Garmin MARQ 2, seguiteci.

Specifiche e particolarità di Garmin MARQ 2

Parlavamo di famiglia perché di Garmin MARQ 2 ce ne sono 5 diverse versioni, che si differenziano sia per i cinturini che per le colorazioni della scocca intera dell’orologio, oltre ad alcune particolarità estetiche e funzionali. Il resto rimane lo stesso, a parte l’ovvio peso inferiore per la variante con il cinturino in silicone (la più economica Athlete) o in Nylon (Golfer).

Parliamo di uno sportwatch che dal diametro di 46 mm e dallo spessore di 15 mm, numeri che descrivono in parte un corpo realizzato con materiali di pregio: la lente è bombata e in zaffiro, la ghiera e il rivestimento sono in titanio (grado 5), i cinturini in silicone, in nylon o in titanio temperato.

Lo schermo di Garmin MARQ 2 è touchscreen e da 1,2 pollici di diametro, un pannello AMOLED con risoluzione 390 x 390 pixel, la batteria come al solito notevole (pur mancando la tecnologia di ricarica solare). A tal riguardo Garmin dichiara quanto segue per le diverse modalità:

Smartwatch: fino a 16 giorni (6 giorni always-on)

Smartwatch con risparmio energetico: fino a 21 giorni

GPS: fino a 42 ore (30 ore always-on) Tutti i sistemi satellitari: fino a 32 ore (24 ore sempre acceso) Tutti i sistemi satellitari + Multibanda: fino a 28 ore (22 ore always-on) Tutti i sistemi satellitari + Musica: fino a 10 ore (9 ore sempre acceso)

GPS: fino a 75 ore

GPS Expedition: fino a 14 giorni

A bordo ci sono 32 GB di memoria interna e un ampio ventaglio di sensori a cui non manca certo nulla. A parte i sistemi di posizionamento satellitare, funzionanti anche in multifrequenza (GPS, GLONASS, Galileo), Garmin MARQ 2 integra una bussola, un giroscopio, accelerometro, termometro, sensore della luce ambientale e, chiaro, cardiofrequenzimetro con pulsossimetro. Lato tecnico, non manca poi il chip NFC per effettuare pagamenti con Garmin Pay e, sempre in tema di connettività Bluetooth, ANT+ e Wi-Fi.

Lato funzioni sia sportive che legate alla salute o alla navigazione c’è tutta la più recente tecnologia di casa Garmin vista anche sui Fenix 7 ed Epix 2 e, più di recente, sui Garmin Forerunner 955 o Enduro 2. Ragion per cui vi invitiamo proprio a far riferimento su questi link per approfondire la questione. Maggiori informazioni, in ogni caso, li trovate nella pagina web ufficiale, perché ognuno, ha delle funzioni specifiche peculiari.

Discorso particolarità, c’è tuttavia da segnalare, per i singoli modelli, quanto segue:

Garmin MARQ 2 Adventurer ha le indicazioni della bussola sulla lunetta e cinturino ibrido in pelle e gomma FKM

ha le indicazioni della bussola sulla lunetta e cinturino ibrido in pelle e gomma FKM Garmin MARQ 2 Aviator ha gli indicatori delle 24 ore GMT sulla lunetta e un bracciale in titanio temprato

ha gli indicatori delle 24 ore GMT sulla lunetta e un bracciale in titanio temprato Garmin MARQ 2 Golfer ha l’indicatore delle 18 buche incise sulla lunetta in ceramica e un cinturino in nylon con motivo jacquard

ha l’indicatore delle 18 buche incise sulla lunetta in ceramica e un cinturino in nylon con motivo jacquard Garmin MARQ 2 Captain ha gli indicatori del timer regata incisi sulla lunetta in ceramica e un cinturino con motivo jacquard a righe

ha gli indicatori del timer regata incisi sulla lunetta in ceramica e un cinturino con motivo jacquard a righe Garmin MARQ 2 Athlete ha gli indicatori VO2 Max sulla lunetta e un cinturino in silicone traspirante e leggero.

Immagini di Garmin MARQ 2

Garmin MARQ 2: prezzi e disponibilità in Italia

Garmin MARQ 2 è stato presentato oggi sul mercato italiano e mondiale, anche se al momento non risulta ancora disponibile per l’acquisto. Conosciamo tuttavia i prezzi delle 5 varianti citate:

Garmin MARQ 2 Adventurer costa 2.250 euro

Garmin MARQ 2 Aviator costa 2.550 euro

Garmin MARQ 2 Golfer costa 2.350 euro

Garmin MARQ 2 Captain costa 2.350 euro

Garmin MARQ 2 Athlete costa 1.950 euro

Immaginiamo che a stretto giro sarà possibile acquistarli direttamente sul sito web ufficiale e su Amazon. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

