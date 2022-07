A poco più di un mese di distanza dalla presentazione del più pregiato ed esclusivo Garmin Edge 1040, l’azienda statunitense ha svelato nelle scorse ore un nuovo ciclocomputer, più economico ma non meno interessante perché destinato a un pubblico ben più ampio. Si chiama Garmin Edge Explore 2 e fra le sue peculiarità, segnaliamo subito la presenza delle mappe cartografiche specifiche per il ciclismo, la possibilità di acquistarlo in bundle con un supporto per l’alimentazione on the way e la compatibilità con le e-bike, che vuol dire schermate dedicate con campi dati, avvisi relativi all’autonomia e ai livelli di assistenza impostati e altro ancora. Ecco tutti i dettagli di questo nuovo ciclocomputer.

Caratteristiche e funzioni di Garmin Edge Explore 2

Le novità rispetto a Edge Explore

Il modello precedente è in giro ormai da parecchio ormai. Ciò malgrado, almeno a livello estetico i cambiamenti sono difficili a vedersi. Le novità Garmin le ha nascoste soprattutto dentro visto che anche lo schermo è praticamente lo stesso pannello touchscreen da 3 pollici di diagonale, con la medesima risoluzione 240 x 400 pixel. Stesso discorso vale per la memoria interna, da 16 GB, con la possibilità di memorizzare fino a 200 posizioni, 100 percorsi e 200 ore di cronologia.

Cambia tuttavia l’autonomia, che su Garmin Edge Explore 2 tocca quota 16 ore (invece di 12), come cambia soprattutto la dotazione di sensori. Ora oltre al GPS e all’accelerometro, questo nuovo modello vanta GLONASS, Galileo e un altimetro barometrico.

È anche molto più smart, perché guadagna la possibilità di rispondere automaticamente ai messaggi con delle risposte predefinite (solo quando appaiato a smartphone Android), ha lo store Connect IQ, supporta i dispositivi inReach, la funzione Trova il mio Edge e Allarme bici.

Ci sono parecchie novità anche dal punto di vista delle funzioni sportive, col supporto al VO2 Max, gli avvisi di recupero, Physio TrueUp, la funzione ClimbPro, il supporto ai sensori di potenza Vector per biciclette e la possibilità di controllare gli smart trainer.

Garmin Edge Explore 2 in breve

Insomma, nel mentre che vi abbiamo descritto le differenze col suo predecessore abbiamo introdotto diversi dettagli di quello che è un ciclocomputer dedicato ai cicloturisti, non tanto agli amatori più smaliziati, per i quali meglio si confanno dispositivi quali il già citato Edge 1040, o i più datati 1030 Plus, 530 e 830.

Rispetto a questi ultimi manca di diverse funzioni e statistiche sportive che permettono di gestire meglio gli allenamenti, risultando tuttavia un ciclocomputer valido e ricco di funzioni per ciclisti meno smaliziati, che puntano tuttavia a un dispositivo con cui viaggiare (grazie alle diverse funzioni di pianificazione dei percorsi, alla cartografia integrata, ma anche al supporto alimentato che permette di ricaricare il dispositivo mentre si pedala), e allenarsi, magari senza il bisogno piani di allenamento complicatissimi, o di dati e statistiche super complesse da andare a scandagliare a fine sessione.

E fra questi non possono che esserci anche i ciclisti elettrici, ai quali Garmin Edge Explore 2 è fra l’altro dedicato vista la schermata dedicata cui accennavamo che indica lo stato della propria e-bike, con i campi dati dedicati che indicano lo stato della batteria, l’autonomia residua, il livello di assistenza e altro ancora.

Vai a: migliori bici elettriche di luglio 2022: ecco tutti i nostri consigli

Prezzi e disponibilità di Garmin Edge Explore 2

Garmin Edge Explore 2 è già disponibile sul mercato, ed è possibile acquistarlo sul sito web ufficiale del produttore nella versione standard al prezzo di 299,99 euro, o nella variante bundle con supporto alimentato a 399,99 euro.

In quest’ultimo caso, se si volesse acquistare il cavo adeguato per il sistema di ricarica per la propria bici (versione Shimano, Bosch e USB A) bisogna mettere in conto altri 49,99 euro. Presto sarà disponibile anche su Amazon.

Forse ti sei perso: Garmin Forerunner 255, 255s e Forerunner 955 sono ufficiali e pieni di novità