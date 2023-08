Garmin ha presentato ufficialmente il suo smartwatch più smart, Venu 3, disponibile anche in una versione dalle dimensioni più contenute denominata Venu 3S. Si tratta di un dispositivo che debutta in occasione di IFA 2023, la fiera tecnologica di Berlino che è e sarà anche nei prossimi giorni palcoscenico per le novità di vari produttori.

Garmin Venu 3 e Venu 3s sono degli smartwatch di fascia medio-alta che non rivoluzionano ma aggiornano il precedente modello Venu 2 Plus (recensito qui), introducendo alcune nuove funzioni relative al monitoraggio del sonno, montando uno schermo un po’ più grande e un po’ più piccolo a seconda della versione scelta, e un’autonomia leggermente superiore sulla carta, indistintamente dal modello che si sceglie. Per tutti i dettagli, le novità, le immagini, e i prezzi, seguiteci.

Caratteristiche, immagini e funzioni di Garmin Venu 3 e Venu 3S

Piccola premessa: Garmin Venu 3 e Venu 3S condividono quasi tutte le caratteristiche tecniche e le funzioni, ad esclusione di ciò che è legato alle differenti dimensioni: in primis il diametro dello schermo e l’autonomia.

Specifiche tecniche

Garmin Venu 3 è dotato di uno schermo touchscreen AMOLED con opzione Always-On da 1,4″ di diametro, con risoluzione 454 x 454 pixel e protezione Corning Gorilla Glass 3; Venu 3S ne monta invece uno da 1,2″ con risoluzione 390 x 390 pixel. A bordo entrambi integrano un microfono e un altoparlante per gestire le chiamate dal polso, ci sono 8 GB di memoria per la cronologia e l’archiviazione di brani musicali e possono contare sul nuovo sensore cardiofrequenzimetro Garmin Elevate Gen5, lo stesso presente sui più costosi Garmin Fenix 7 Pro ed epix Pro (Gen 2).

Completa la dotazione di sensori (altimetro barometrico, bussola, giroscopio, accelerometro, termometro, sensore della luce ambientale, pulsossimetro) e di sistemi di localizzazione satellitare, fra cui ci sono GPS, GLONASS e Galileo con supporto al GNSS. Mentre per quanto riguarda la connettività, oltre al Bluetooth, Garmin Venu 3 e 3S supportano Wi-Fi e ANT+ per il collegamento a smartphone (sia Android che iOS), sensori esterni e altri dispositivi elettronici.

Questione autonomia, i valori cambiano al variare dell’attività e dei sensori attivi. Sulla carta Garmin dichiara per Venu 3:

Modalità smartwatch: fino a 14 giorni;

Modalità risparmio energetico smartwatch: fino a 26 giorni;

Modalità GNSS solo GPS: fino a 26 ore;

Modalità GNSS tutti i sistemi: fino a 20 ore;

Modalità GNSS tutti i sistemi con musica: 11 ore.

Questi invece i numeri relativi a Venu 3S:

Modalità smartwatch: fino a 10 giorni;

Modalità risparmio energetico smartwatch: fino a 20 giorni;

Modalità GNSS solo GPS: fino a 21 ore;

Modalità GNSS tutti i sistemi: fino a 15 ore;

Modalità GNSS tutti i sistemi con musica: 8 ore.

Per inciso, per le modalità e per gli altri dettagli relativi a queste rilevazioni Garmin invita a visitare questa pagina, benché nel momento in cui scriviamo risulti offline.

Funzioni software

Partiamo dalle novità introdotte da Garmin a bordo di Venu 3 e Venu 3S. Fra gli aspetti principali su cui l’azienda si è focalizzata c’è il monitoraggio del sonno, che alle capacità già note dei modelli passati, con analisi delle fasi e approfondimenti vari, aggiunge due funzioni in più: il coach del sonno e Nap Detection. La prima è una funzionalità che fornisce un punteggio del sonno e un sistema di raccomandazioni che indica come migliorare la qualità del riposo in base al proprio stato di salute, alle proprie abitudini e ad altri fattori quali le fasi del sonno, i pisolini, la saturazione del sangue e la variabilità della frequenza cardiaca (HRV). Nap Detection, come intuibile dall’anglicismo, traccia e registra automaticamente i pisolini (microsonni) andandoli a conteggiare nel punteggio di Body Battery che restituisce vari dettagli sull’andamento dei livelli di energia del proprio corpo durante la giornata.

Un’altra interessante novità è la modalità Wheelchair, una funzione di Garmin Venu 3 e Venu 3S che traccia le spinte delle braccia e invia avvisi in caso di variazioni del peso, include inoltre applicazioni sportive e allenamenti specifici per le persone che usano le sedie a rotelle.

Questi nuovi smartwatch di Garmin introducono inoltre il valore RPE (Rating of Perceived Exertion), una metrica relativa al tasso di sforzo percepito che l’utente può indicare al termine degli allenamenti, la meditazione guidata, o ancora, la possibilità di creare degli allenamenti a intervalli per la corsa e il ciclismo direttamente sull’orologio. Volendo è possibile anche cambiare la dimensione dei caratteri per facilitare la visualizzazione dei dati e dei testi.

Fra le particolarità di Garmin Venu 3 e Venu 3S, c’è poi la possibilità di effettuare e ricevere chiamate direttamente dall’orologio grazie alla presenza di altoparlante e microfono, una funzione smart a cui si aggiungono inoltre le risposte agli SMS con la tastiera e la visualizzazione dei messaggi con immagini, ma solo quando lo smartwatch è connesso a uno smartphone Android. Fra le altre funzioni smart, ci sono anche i pagamenti contactless tramite Garmin Pay, la possibilità di scaricare app, quadranti e campi dati tramite Connect IQ Store, le funzioni di rilevamento degli incidenti e la gestione della musica dei principali servizi di streaming come Spotify, Amazon Music o Deezer, anche senza telefono connesso.

C’è poi tutto il resto che ci potremmo aspettare da uno smartwatch sportivo simile, fra cui le oltre 30 app sportive, gli allenamenti animati, Garmin Coach, il report mattutino con varie informazioni utili fra cui il meteo, l’allenamento consigliato, i livelli di variabilità della frequenza cardiaca (HRV Status) e altre funzioni sportive, compresi i tempi di recupero e i benefici dell’allenamento (training effect), oltre alle tante altre informazioni reperibili tramite l’app companion Garmin Connect.

Non mancano chiaramente le funzioni per la salute quali il monitoraggio della frequenza cardiaca, il rilevamento dello stress e della saturazione dell’ossigeno nel sangue, il monitoraggio del ciclo mestruale e della gravidanza, i suggerimenti per il jet lag, per l’idratazione e per la respirazione, o ancora, l’health snapshot che permette di ottenere alcuni parametri sanitari chiave con una sessione di 2 minuti.

Design e immagini

Esteticamente parlando, Garmin Venu 3 e Venu 3S si presentano come dei dispositivi molto curati, nonostante il produttore abbia usato in prevalenza un materiale non certo nobile, la fibra di polimero rinforzato (plastica), oltre alla ghiera in acciaio inossidabile. I pulsanti fisici sono 3, posti tutti sullo stesso lato, a differenza dei classici 5 delle serie Fenix, Epix e Forerunner, più utili durante lo sport. Garantita anche la resistenza alle immersioni in acqua fino alla profondità di 50 metri.

Questione colorazioni e versioni, Garmin Venu 3 è disponibile in Whiteston & Silver o in Black & Slate con cinturino in silicone, oppure in quest’ultimo colore con cinturino in pelle. Sono ben 6 le opzioni disponibili per Venu 3S, disponibile in French Gray & Soft Gold, in Pebble Gray & Slate, Sage Gray & Silver e Dust Rose & Soft Gold con cinturino in silicone, oppure in Ivory & Soft Gold e French Gray & Soft Gold con cinturino in pelle.

Per quanto riguarda poi le dimensioni e il peso questi sono i numeri relativi ai due modelli:

Garmin Venu 3: 45 x 45 x 12 mm, pesa 46 grammi con cinturino incluso (con anse da 22 mm);

Garmin Venu 3S: 41 x 41 x 12 mm, pesa 40 grammi con cinturino incluso (con anse da 18 mm).

Previous Next Fullscreen

Garmin Venu 3 e Venu 3S: prezzi e disponibilità

Garmin Venu 3 e Venu 3s sono stati presentati oggi sul mercato italiano, entrambi in vendita al prezzo di 499,99 euro nelle versioni con cinturino in silicone e a 549,99 euro con cinturino in pelle. Sono acquistabili entrambi direttamente dal sito web ufficiale di Garmin con tempi di spedizione variabili a seconda delle versioni, ma a breve dovrebbero essere disponibili anche su Amazon.

Potrebbero interessarti anche: Come scegliere uno smartwatch nel 2023: la guida per non sbagliare e Recensione Garmin Forerunner 265: l’AMOLED vi stupirà a patto di abbandonare i preconcetti