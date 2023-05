Garmin ha presentato ufficialmente i nuovi Fenix 7 Pro ed epix Pro (Gen 2), gli sportwatch di fascia alta pensati per utenti particolarmente esigenti, sia per quanto riguarda le funzioni che le caratteristiche e i materiali. Sono per certi versi due serie speculari, pur con alcune differenze importanti che rendono questi due orologi adatti a utenti diversi.

Riassumendo molto: chi punta sull’autonomia farebbe bene a guardare ai Garmin Fenix 7 Pro, che oltre a essere dotati di schermi transflettivi (MIP) meno energivori, sono disponibili anche in versione Solar; chi punta invece sulla resa estetica dei colori, dei dati e di tutte le informazioni visibili sullo smartwatch deve necessariamente optare per Garmin epix Pro (Gen 2), merito dei display AMOLED. Ma scopriamoli meglio nei dettagli.

Novità, caratteristiche e funzioni di Garmin Fenix 7 Pro ed epix Pro (Gen 2)

Le novità

Partiamo dalle novità di questi due nuovi sportwatch di fascia alta. Garmin Fenix 7 Pro pur abbracciando ancora la tecnologia MIP, è dotato di nuovi display che promettono maggior contrasto e saturazione, Garmin epix Pro (Gen 2) si fa invece più versatile considerando che si presenta in tre dimensioni di cassa: 42, 47 e 51 mm, proprio come il suo sodale.

Entrambi sono dotati del nuovo sensore cardio Gen5, con sensori ottici evoluti e distanziati meglio, di una torcia a LED disponibile su tutti i modelli e di varie funzioni e metriche nuove di cui parleremo fra poco nel paragrafo apposito.

Specifiche di Garmin Fenix 7 Pro

La serie Garmin Fenix 7 Pro si presenta con schermi touchscreen transflettivi MIP con lenti Power Glass (o vetro zaffiro), abbracciati da ghiere in acciaio inossidabile o in titanio e disponibili in tre dimensioni diverse legate al diametro della cassa che si va a scegliere:

Fenix 7s Pro (da 42 mm): 1,2″ con risoluzione 240 x 240 pixel;

con risoluzione 240 x 240 pixel; Fenix 7 Pro (da 47 mm): 1,3″ con risoluzione 260 x 260 pixel;

con risoluzione 260 x 260 pixel; Fenix 7X Pro (da 51 mm): 1,4″ con risoluzione 280 x 280 pixel.

E sempre per quanto riguarda i numeri abbiamo rispettivamente 14,1, 14,5 e 14,9 mm di spessore per quanto riguarda lo spessore degli orologi.

A differenza di quanto accadeva con la generazione precedente, la serie Garmin Fenix 7 Pro è tutta Solar, cioè compatibile con la “ricarica solare”, una peculiarità che gli permette di allungare notevolmente l’autonomia a seconda dei diversi scenari d’uso. Anche in questo caso i valori variano a seconda dei modelli scelti e dei contesti d’utilizzo:

Fenix 7S Pro : fino a 11 giorni (14 con energia solare) in modalità smartwatch e fino a 38 ore (o 87 con energia solare) in modalità solo GPS;

: fino a 11 giorni (14 con energia solare) in modalità smartwatch e fino a 38 ore (o 87 con energia solare) in modalità solo GPS; Fenix 7 Pro : fino a 18 giorni (22 con energia solare) in modalità smartwatch e fino a 57 ore (o 73 con energia solare) in modalità solo GPS;

: fino a 18 giorni (22 con energia solare) in modalità smartwatch e fino a 57 ore (o 73 con energia solare) in modalità solo GPS; Fenix 7X Pro: fino a 28 giorni (37 con energia solare) in modalità smartwatch e fino a 89 ore (o 122 con energia solare) in modalità solo GPS.

Per inciso, i numeri relativi all’utilizzo con energia solare fanno riferimento a uno scenario d’uso che prevede 3 ore all’aperto in condizioni di luminosità di 50.000 lux. Per tutti gli altri dati sulla durata della batteria attivando le altre modalità vi suggeriamo di far riferimento sulle pagine prodotto del sito di Garmin.

Questione sensori, la serie Garmin Fenix 7 Pro è naturalmente molto completa. Oltre al nuovo sensore cardiofrequenzimetro Garmin Elevate 4 la dotazione conta su: bussola elettronica a 3 assi, altimetro barometrico, giroscopio, accelerometro, termometro, sensore della luce ambientale e plusossimetro. Per quanto riguarda invece i sistemi di posizionamento, con rilevamento in multifrequenza, ci sono GPS, GLONASS, Galileo e SATIQ. Per il resto, è necessario menzionare anche la connettività Bluetooth, ANT+ e Wi-Fi, la memoria interna di 32 GB e la resistenza alle immersioni in acqua certificata fino a 10 atmosfere (100 metri).

Specifiche di Garmin epix Pro (Gen 2)

Garmin epix Pro (Gen 2), come anticipato, si presenta nelle stesse tre dimensioni, ma con schermi AMOLED, come da tradizione della serie. La lente che li protegge è Corning Gorilla Glass o vetro zaffiro a seconda della versione scelta, come la ghiera è in acciaio inossidabile o in titanio, mentre il fondello è in acciaio. Discorso spessore, i numeri rispecchiano quelli dei Fenix 7 Pro: 14,1, 14,5 e 14,9 mm. Queste sono invece le specifiche dei display, tutti AMOLED, dei tre modelli:

epix Pro (Gen 2) (da 42 mm): 1,2″ con risoluzione di 390 x 390 pixel;

con risoluzione di 390 x 390 pixel; epix Pro (Gen 2) (da 47 mm): 1,3″ con risoluzione di 416 x 416 pixel;

con risoluzione di 416 x 416 pixel; epix Pro (Gen 2) (da 51 mm): 1,4″ con risoluzione di 454 x 454 pixel.

Rispetto ai Fenix, vuoi per la diversa tecnologia dei display, vuoi per l’assenza del supporto alla ricarica solare, i Garmin epix Pro (Gen 2), promettono una durata della batteria inferiore, seppur superiore alla stragrande maggioranza della concorrenza del settore, specie se paragonati agli smartwatch. Questi che seguono sono i numeri relativi all’autonomia dichiarati da Garmin per le tre versioni:

epix Pro (Gen 2) da 42 mm : fino a 10 giorni (4 con always-on display attivo) e fino a 28 ore di GPS (massimo 20 con always-on);

: fino a 10 giorni (4 con always-on display attivo) e fino a 28 ore di GPS (massimo 20 con always-on); epix Pro (Gen 2) da 47 mm : fino a 16 giorni (6 con always-on display attivo) e fino a 42 ore di GPS (massimo 30 con always-on);

: fino a 16 giorni (6 con always-on display attivo) e fino a 42 ore di GPS (massimo 30 con always-on); epix Pro (Gen 2) da 51 mm: fino a 31 giorni (11 con always-on display attivo) e fino a 82 ore di GPS (massimo 58 con always-on).

Anche in questo caso vi rimandiamo alle pagine prodotto del sito web ufficiale per gli altri dettagli relativi all’autonomia nelle modalità risparmio energetico, con tutti i sistemi satellitari attivi, con multibanda, attivando la musica e via dicendo.

Per quanto riguarda i sensori di Garmin epix (Pro) Gen 2 non ci sono differenze né fra modelli né con i Fenix 7 Pro. La dotazione è la seguente: bussola elettronica a 3 assi, altimetro barometrico, giroscopio, accelerometro, termometro, sensore della luce ambientale e plusossimetro. C’è anche il nuovo sensore cardio Garmin Elevate 5, il rilevamento della posizione in multifrequenza e GPS, GLONASS, Galileo, SATIQ per quanto concerne i sistemi di rilevamento della posizione.

Per il resto, anche questi nuovi smartwatch di Garmin sono dotati di connettività Bluetooth, Wi-Fi e ANT+, di 32 GB di spazio d’archiviazione interno per la musica, la cronologia e le mappe, e sono certificati per resistere alle immersioni in acqua fino alla profondità di 100 metri.

Le funzioni

Di funzioni, sia sportive che non, ce ne sono in abbondanza. Ma partiamo dalle novità lasciate in sospeso poco fa che contraddistinguono questa serie Pro. epix Pro (Gen 2) integra ad esempio la modalità Red Shift, che modifica i colori del display nella tonalità citata per aiutare la vista ad adattarsi nelle situazioni di oscurità e per non alterare eccessivamente il ritmo circadiano. È invece presente anche sui Garmin Fenix 7 Pro la Endurance score che analizza e fornisce un valore di resistenza in base alla corsa su lunghe distanze e all’alta intensità tramite il tracciamento di valori quali il VO2 max, la cronologia del training load e altri parametri personali.

Entrambi possono contare inoltre su Hill Score, una metrica che mostra la capacità di corsa in salita in base alla potenza e al dato di resistenza citato, su Up Ahead che informa l’utente sulle distanze che ci sono fra due punti di interesse (checkpoint, ristori e simili) nelle gare di trail e ultra running e su Relief Shading, una funzione che arricchisce di dettagli la mappa topografica fornendo una migliore esperienza di navigazione. Sia Garmin Fenix 7 Pro che epix Pro (Gen 2) vantano inoltre ben 12 nuovi profili sportivi fra cui rafting, motocross e sport di squadra, attività che vanno a completare ulteriormente la dotazione già decisamente ricca di modalità a disposizione dei più esigenti.

Oltre alle svariate funzioni sportive, che vanno ben al di là della semplice registrazione delle attività, con metriche e opzioni a disposizione degli utenti ideali per analizzare al meglio gli allenamenti sia durante che dopo (consigliamo di approfondire sul sito web per ovvi motivi di spazio), Garmin Fenix 7 Pro ed epix Pro (Gen 2) sono cartografici, il che li rende ideali anche per la navigazione. Integrano le mappe topografiche intercontinentali, le mappe SkiView, volendo sono caricabili le Outdoor Maps+ con le immagini satellitari e più dettagli, mappe che tornano utili per seguire i percorsi sia a piedi che in bici o con gli sci, anche di affidarsi alla funzione Round Tri Routing che permette di creare percorsi ad anello sfruttando mappa e database Trendline.

Anche per quanto riguarda la salute, questi nuovi sportwatch di Garmin offrono tanto. Oltre alla frequenza cardiaca e alla saturazione di ossigeno nel sangue, permettono di monitorare il sonno in fasi e in maniera elaborata, lo stress, l’acclimatazione al calore e alla quota, la variabilità della frequenza cardiaca e tanto altro.

Questione funzioni smart, nonostante siano degli sportwatch veri e propri, Garmin Fenix 7 Pro ed epix Pro (Gen 2) supportano i pagamenti contactless tramite Garmin Pay, permettono di monitorare i titoli azionari preferiti, di ascoltare la musica senza lo smartphone, di ricevere le notifiche e di rispondere con dei messaggi preimpostati (solo Android), di controllare il meteo e il calendario, di attivare le funzioni di rilevamento e di sicurezza, di gestire sensori e dispositivi di terze parti, compresi i rulli smart, fasce cardio, power meter e così via.

Prezzi e disponibilità di Garmin Fenix 7 Pro ed epix Pro (Gen 2)

Entrambi gli smartwatch sono disponibili in Italia, ciascuno in tre versioni e 12 modelli: si parte da 849,99 euro per Garmin Fenix 7S Pro e da 949,99 euro epix Pro (Gen 2). A seguire tutti i prezzi, le versioni e le colorazioni:

Fenix ​​7S Pro (42 mm): Solar Silver con cinturino Graphite a 849,99 euro Sapphire Solar Carbon Grey DLC Titanium con cinturino Black o Soft Gold con cinturino Light Sand a 949,99 euro Sapphire Solar Edition Oro rosato con cinturino in pelle avorio a 1.049,99 euro

(42 mm): Fenix ​​7 Pro (47 mm): Solar Slate Grey con cinturino Black a 849,99 euro Sapphire Solar Carbon Gray DLC Titanium con cinturino Black o Titanium con cinturino Fog Gray/Ember Orange a 949,99 euro Sapphire Solar Titanium con cinturino in pelle Chestnut a 1.049,99 euro

(47 mm): Fenix ​​7X Pro (51 mm): Solar Slate Gray con cinturino Black a 949,99 euro Sapphire Solar Carbon Gray DLC Titanium con cinturino Black o Titanium con cinturino Fog Gray/Ember Orange: 1.049,99 euro Sapphire Solar Carbon Gray DLC Titanium con bracciale Vented Titanium a 1.249,99 euro

(51 mm):

epix Pro (Gen 2) da 42 mm : Standard Silver con cinturino Whitestone a 949,99 euro Sapphire Carbon Gray DLC Titanium con cinturino Black o Soft Gold con cinturino Light Sand a 1.049,99 euro Sapphire Soft Gold con cinturino in nylon Cream Heathered a 1.149,99 euro

: epix Pro (Gen 2) da 47 mm : Standard Slate Gray con cinturino Black a 949,99 euro Sapphire Carbon Gray DLC Titanium con cinturino Black o Titanium con cinturino Whitestone a 1.049,99 euro Sapphire Carbon Gray DLC Titanium con cinturino Black Leather a 1.149,99 euro

: epix Pro (Gen 2) da 51 mm : Standard Slate Gray con cinturino Black a 1049,99 euro Sapphire Carbon Gray DLC Titanium con cinturino Black o Titanium con cinturino Whitestone a 1.149,99 euro Sapphire Carbon Gray DLC Titanium con cinturino Chestnut Leather a 1.249,99 euro

:

Li potete acquistare sul sito web di Garmin oppure direttamente su Amazon e su altri negozi terzi.

