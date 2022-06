A una settimana di distanza dalla presentazione dei nuovi Forerunner 255 e Forerunner 955, Garmin lancia sul mercato anche il suo nuovo ciclocomputer di fascia più elevata. Si chiama Garmin Edge 1040, ed è di fatto il primo a portare in dote la ricarica solare, già presente su diversi orologi sportivi del marchio statunitense.

Fra le novità più sostanziose, vale anche la pena citare il sistema di navigazione multi banda GNSS (che promette miglioramenti tangibili nella precisione del segnale satellitare) e un parco di funzioni ancor più ricco e variegato. A seguire, elenchiamo tutte le specifiche tecniche, le funzioni e le differenze con la precedente generazione, oltre alle informazioni sui prezzi e sulla disponibilità in Italia.

Caratteristiche, design e funzioni di Garmin Edge 1040

Della serie Edge di Garmin, quella che l’azienda dedica ai ciclocomputer, il 1040 è il modello più pregiato. Si tratta di un dispositivo di fascia elevata, che nella versione Solar tocca i 749,99 euro di listino, e riservato ai ciclisti più esigenti, che puntano ad avere un dispositivo con cui allenarsi con criterio grazie alle tante funzioni e specifiche di cui è dotato, all’ampia compatibilità con sensori e dispositivi terzi, con una compagine dedicata alla navigazione per avventurarsi al meglio e con tante funzioni smart e per la sicurezza, utili in caso di problemi.

Le specifiche

Garmin Edge 1040 si presenta in versione standard o nella Solar, variante dotata di un particolare pannello apposito che va a ricaricare la batteria e, di conseguenza ad aumentare l’autonomia. Lo schermo è un 3,5 pollici trasflettivo, praticamente lo stesso pannello montato sul predecessore 1030 Plus, con risoluzione di 282 x 470 pixel e supporto al touch.

A bordo ci sono 32 GB di memoria interna, le mappe Garmin cycle prercaricate e un ampio ventaglio di sensori per la localizzazione satellitare (GPS, GLONASS, Galileo e GNSS multi-banda) e non: altimetro barometrico, magnetometro, giroscopio, accelerometro e sensore della luce ambientale. Presente ovviamente la connettività Bluetooth, ANT+ e Wi-Fi.

All’interno di una scocca che misura 59,3 mm di larghezza, 117,6 mm di altezza e 20 mm di spessore, c’è una batteria che garantisce fino a 30 ore di autonomia nella versione standard. Il Garmin Edge 1040 Solar può godere invece di un bel boost, a seconda delle condizioni: in sostanza Garmin parla di un massimo di 42 minuti in più all’ora in modalità risparmio energetico (per un massimo di 100 ore) e fino a 45 ore di autonomia in condizioni di utilizzo intenso.

Le funzioni

Come ogni nuova generazione che si rispetti, anche Garmin Edge 1040 Solar si presenta con un ventaglio di funzioni più ricco e variegato. Oltre alla ricarica solare, gestibile visivamente con degli widget dedicati, fra le funzioni più interessanti Garmin presenta le informazioni sulla Stamina in tempo reale, per gestire quanta energia rimane in base ai propri parametri rilevati. Originale anche la stima delle abilità ciclistiche e dei requisiti necessari per coprire un percorso specifico, la Power Guide che fa da supporto per gestire i propri sforzi (con un power meter collegato), i suggerimenti quotidiani per gli allenamenti del giorno, in base ai dati e al proprio livello di forma, e altro ancora.

Garmin Edge 1040 supporta ovviamente la metrica Training Status, proprio per gestire al meglio questi ultimi aspetti, le indicazioni su acclimatazione, alimentazione e idratazione (con avvisi dedicati), le funzioni Climb Pro, Grit e Flow introdotte già con gli Edge 530 e 830, ma soprattutto tante funzioni utili per gestire i percorsi e le tracce, ora più che mai aspetto cruciale nella scelta di un ciclocomputer.

Questo nuovo Garmin Edge integra le mappe specifiche per i percorsi in bici, la modalità Forksight di supporto nei bivi, le indicazioni delle svolte con la pronuncia dei nomi delle strade, oltre al ricalcolo del percorso, all’app Trailforks, alla possibilità di memorizzare fino a 200 posizioni e 100 percorsi, e, così via. Lato sicurezza, non mancano il rilevamento degli incidenti, la compatibilità con i dispositivi InReach e Varia, l’allarme, la funzione GroupTrack e altro.

Per quanto riguarda infine l’aspetto smart Garmin Edge 1040, in aggiunta alle consuete notifiche smart, al supporto con l’app companion Garmin Connect e con l’IQ Store, presenta la funzione Configurazione automatica, che oltre a configurare profili e altre importazioni, permette di gestire il tutto direttamente dal proprio smartphone collegato, una bella comodità senza dubbio. Per maggiori dettagli al riguardo, vi invitiamo a consultare la pagina web relativa del sito Garmin.

Le differenze con Garmin Edge 1030 Plus

Come anticipato, le principali differenze che ballano fra Garmin Edge 1040 e il suo predecessore (il 1030 Plus) sono tre: la ricarica solare (presente solo sulla versione Solar chiaramente), il sistema GNSS multi-banda e un’autonomia superiore (30 ore invece di 24 la versione standard, per i numeri relativi al Solar c’è tutto più in alto). Lo schermo è praticamente lo stesso, il peso e le dimensioni della scocca pure, impermeabile anche in questo caso all’acqua (certificato IPX7).

Le altre sono differenze marginali, circoscritte al software: manca la funzione Stamina in tempo reale, gli obiettivi di allenamento primari e secondari, le analisi dell’abilità ciclistica e dei requisiti del percorso, il Power Guide e la ricerca della posizione sul dispositivo.

Galleria immagini

Prezzi e disponibilità di Garmin Edge 1040

Garmin Edge 1040 è stato presentato in Italia proprio oggi, pur essendo disponibile non prima di 1 – 2 settimane, acquistandolo sul sito web ufficiale. La versione più economica è quella standard, che costa 599,99 euro, mentre la variante Solar costa 749,99 euro. Volendo è disponibile anche il pacchetto Bundle di Garmin Edge 1040 (non la versione Solar), con all’interno una fascia cardio HRM-Dual e i sensori di velocità e di cadenza di Garmin, con le relative staffe per agganciare il ciclocomputer alla propria bici. Presumiamo che a stretto giro sia possibile acquistare tutte e tre le versioni anche su Amazon.

