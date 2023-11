Oggi, 16 novembre 2023, Garmin ha annunciato un nuovo smartwatch piuttosto interessante, indubbiamente elegante: si chiama quatix 7 Pro e mette insieme un design studiato in ogni minimo dettaglio — che vi troviate in mare o sulla terraferma —, materiali raffinati e alcune funzioni pensate appositamente per la nautica. Inoltre, sempre in data odierna Garmin ha ufficializzato eTrex Solar, un dispositivo dedicato agli amanti delle attività all’aria aperta.

Tutto quello che dovete sapere su Garmin quatix 7 Pro

Garmin quatix 7 Pro non nasce per essere uno smartwatch per tutti, e del resto le funzioni dedicate alla nautica — in ragione delle quali il produttore stesso definisce un tool watch — ne fanno un prodotto con un target ben definito: gli utenti amanti della vita in barca.

Per quanto riguarda la parte costruttiva ed estetica, Garmin quatix 7 Pro dispone di una cassa da 47 mm che incorpora un display AMOLED da 1,3 pollici, coperto da un lente in zaffiro touchscreen; lunetta, fondello e pulsanti sono in acciaio inox, mentre la carrure è in polimero Grivory con cassa avvitata con sistema di serraggio ad alta pressione a campana, per resistere fino a 100 metri di profondità. Nella parte anteriore è presente una torcia LED con diverse modalità di irradiamento della luce. Le anse sono da 22 mm, con meccanismo di sgancio QuickFit che rende agevole la personalizzazione del cinturino. Il produttore promette un’autonomia fino a 16 giorni in modalità smartwatch e ricorda l’implementazione della modalità RedShift, che vira il display su sfumature di rosso e dovrebbe contribuire a ridurre i disturbi del sonno.

Quatix 7 Pro dispone di una serie di funzioni smart, tra cui oltre 30 app per lo sport — running, escursioni, gold e tanto altro —, il monitoraggio dello stato di salute e benessere grazie a VO2 max, Pulse Ox, analisi avanzata del sonno e non solo. Associando lo smartwatch allo smartphone, è ovviamente possibile ricevere notifiche, chiamate, mail e messaggi direttamente dal polso e con GarminPay è possibile eseguire comodamente pagamenti contactless.

Ma le funzioni che rendono speciale Garmin quatix 7 Pro sono quelle dedicate alla nautica: ci sono app per avere sotto controllo velocità, profondità, temperatura, gestione dell’autopilota, salvataggio dei waypoint sul chartplotter, impianto di intrattenimento Fusion e varie funzioni specifiche per la barca a vela. Inoltre, la nuova app Trolling Motor Remote consente di controllare i motori trolling Force da qualsiasi punto dell’imbarcazione, fornendo un comando rapido e semplice direttamente dal polso. Passando oltre, gli utenti appassionati di pesca gradiranno altresì la presenza dell’applicazione Fish Forecast, che tiene traccia dei movimenti solari e lunari durante il giorno per individuare i momenti migliori per le battute di pesca. Tutti gli amanti della navigazione sanno molto bene che questa passione comporta dei rischi, per questo motivo è da segnalare la presenza a bordo del nuovo smartwatch di Garmin di app per tracciare i dati relativi alle imbarcazioni e per ricevere avvisi dedicati; al centro di tutto ci sono ovviamente avanzati sensori di navigazione, GPS multibanda e la tecnologia SatIQ, che permettono al wearable di rilevare la posizione in maniera sempre accurata.

In apertura si è detto che Garmin quatix 7 Pro non è uno smartwatch per tutti e anche il prezzo di listino lo conferma: 999,99 euro. Il dispositivo è già disponibile all’acquisto sul sito ufficiale a questo link.

Garmin eTrex Solar: per non rimanere mai a corto di energia

Garmin eTrex Solar è un altro prodotto di nicchia, parliamo di un GPS portatile con connettività wireless e tecnologia di ricarica solare pensato per gli amanti delle attività all’aria aperta.

Il piccolo ricevitore satellitare dispone di un piccolo pannello a ricarica solare ed è dotato di un display da 2,2 pollici per tracciare la propria posizione, marcare waypoint e tornare sui propri passi senza difficoltà e senza doversi preoccupare di rimanere a corto di batteria.

Anche senza la ricarica solare integrata, eTrex Solar garantisce fino a 1.800 ore in modalità Expedition, mentre la tecnologia di ricarica solare è in grado sia di mantenere un buon livello di autonomia che di alimentare una batteria quasi scarica.

Garmin eTrex Solar può essere associato via Bluetooth allo smartphone e gestito tramite l’app Garmin Explore, che tramite il cloud permette di salvare e condividere dati di viaggio in maniera semplice, oltre che di pianificare in anticipo tutti gli spostamenti e i percorsi. La funzione Geocaching Live è pensata per gli amanti della caccia al tesoro georeferenziata, mentre weather forecasts permette di viaggiare preparati sulle condizioni meteo.

Naturalmente, eTrex Solar è soprattutto un dispositivo per orientarsi e infatti dispone di un GPS multibanda che garantisce grande accuratezza nel rilevamento della posizione; non mancano la bussola digitale e un design robusto e certificato IPX7.

Garmin eTrex Solar è già acquistabile sul sito ufficiale al prezzo di listino di 279,99 euro.

