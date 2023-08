Torniamo a occuparci degli attuali flagship della mela morsicata, ovvero gli iPhone 14, smartphone che hanno fatto tanto discutere all’inizio per alcune scelte adottate da Apple, poi rientrate nel corso dei mesi a seguire.

La scorsa settimana si sono moltiplicate in rete le segnalazioni circa la capacità massima residua della batteria dei dispositivi, calata drasticamente in meno di un anno. Proviamo a fare il punto della situazione, cercando anche di capire quali possano essere le cause di ciò.

iPhone 14: la capacità massima della batteria cala a picco per molti

Con nemmeno un anno sulle spalle (dato che la presentazione ufficiale è avvenuta il 9 settembre 2022 e l’inizio delle vendite una settimana dopo, il 16 settembre 2022), gli iPhone 14 di Apple iniziano a mostrare segni di cedimento sul fronte della capacità massima residua della batteria, dato che è possibile monitorare sul dispositivo dal 2018 (è stato aggiunto con l’aggiornamento a iOS 11.3), seguendo il percorso “Impostazioni > Batteria > Stato e capacità della batteria”.

Questo è ciò che evince dalle numerose segnalazioni che la scorsa settimana hanno iniziato a moltiplicarsi in rete, con alcuni utenti che segnalano una capacità residua addirittura inferiore al 90%.

Secondo le note ufficiali di Apple, la batteria degli iPhone “è progettata per conservare fino all’80% della capacità originale per 500 cicli di carica completi”. Ipotizzando una ricarica al giorno (in media), siamo sicuramente al di sotto dei 500 cicli di carica completi (per la precisione, sono passati 332 giorni dalla prima data di disponibilità degli iPhone 14).

Il problema sembra riguardare principalmente gli iPhone 14 Pro e Pro Max

Su X (l’ex Twitter) molti utenti (anche volti di spicco del settore), in possesso soprattutto di uno degli iPhone di punta del 2022, ovvero gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, hanno condiviso post di lamentele, riportando la capacità residua della batteria del proprio melafonino.

A prescindere dal modello della generazione 2022, sembra eloquente che gli iPhone 14 si stiano comportando in maniera molto peggiore rispetto agli iPhone delle passate generazioni che reggono molto meglio sul fronte della capacità massima della batteria.

Non sembra esserci una spiegazione univoca al perché di questi cali drastici, ma in rete alcuni sostengono possa trattarsi di un qualcosa legato alle condizioni climatiche (soprattutto alle estati con caldo da record registrate in alcuni paesi), altri sostengono possa trattarsi semplicemente del modello di utilizzo del singolo individuo, altri ancora che possa entrarci, anche solo in minima parte, l’utilizzo di una versione in anteprima di iOS 17.

Al netto di ciò, le sostituzioni della batteria di un iPhone sono coperte dalla garanzia di un anno (fornita dall’azienda), a patto che la capacità massima residua scenda al di sotto dell’80%: se i requisiti non fossero rispettati, la sostituzione della batteria (fuori garanzia o in garanzia ma con capacità superiore all’80%) costerebbe per tutti e quattro i modelli della gamma ben 119 euro (ben 20 euro in più rispetto a quanto richiesto per gli iPhone 13 e i modelli precedenti).

Le nostre unità non presentano cali così drastici

Per dovere di cronaca, segnaliamo che gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max che abbiamo a disposizione sin da metà settembre (i due dispositivi compieranno un anno tra un mese esatto) non mostrano segni di cedimento come quelli segnalati in precedenza, mantenendo, rispettivamente, il 99% e il 98% di capacità residua.

Addirittura, sul nostro Pro Max è installata la versione in anteprima di iOS 17 sin dalla beta 1 (ora siamo alla beta 5), mettendo in dubbio anche il fatto che sia stato il solo passaggio da una versione (stabile) all’altra (non definitiva) di iOS a impattare su questo dato.

Segnaliamo, inoltre, che alcuni utenti riportano una tenuta della capacità massima in linea o addirittura superiore rispetto ai modelli delle precedenti generazioni.

Al momento della stesura di questo articolo, Apple non ha fornito un commento ufficiale sulla vicenda (pur essendo stata interpellata, tra gli altri, dai colleghi di The Verge): in caso di sviluppi torneremo ovviamente sull’argomento.

Solo il tempo, poi, ci dirà come sarà la situazione coi prossimi iPhone 15 che, sulla carta dovrebbero offrire batterie con capacità (tipica) superiore del 10-20% rispetto ai predecessori.

