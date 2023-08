Apple Watch è diventato senza dubbio uno degli smartwatch più popolari al mondo, superando persino marchi storici di orologi meccanici e non come Rolex, Casio, Seiko e Timex. Da quando è stato introdotto sul mercato nel 2014, ha continuato a evolversi e ad attirare la curiosità degli utenti con le sue funzionalità innovative.

Ora, in occasione del decimo anniversario del suo smartwatch (che cade il prossimo anno), sembra che Apple stia pianificando il lancio di un nuovo modello con un design tutto nuovo che, con tutta probabilità, dovrebbe chiamarsi Apple Watch X.

Apple sarebbe al lavoro sul nuovo design di Apple Watch X

Secondo quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg, Apple Watch X potrebbe essere presentato nel corso del 2024 o direttamente nel 2025, in occasione dei dieci anni dalla presentazione del primo Apple Watch. Considerando, infatti, che i modelli di quest’anno faranno parte molto probabilmente della Serie 9, è molto probabile che questa versione ridisegnata di Apple Watch vedrà la luce direttamente il prossimo anno.

Molti appassionati di tecnologia si chiedono cosa riserverà questo nuovo smartwatch. Alcune indiscrezioni suggeriscono che Apple stia cercando di dotare il nuovo modello di un case più sottile e stia lavorando anche su un nuovo sistema per fissare i cinturini, che potrebbe portare indirettamente a una durata della batteria più lunga.

Questo perché attualmente il sistema di attacco dei cinturini Apple richiede uno spazio interno aggiuntivo che potrebbe essere utilizzato per una batteria più grande o per migliorare altri componenti; tuttavia, al momento non è ancora chiaro se questo nuovo sistema sarà pronto per il lancio di Apple Watch X, ed è per questo motivo che si vocifera un possibile debutto nel 2025 anziché del più vicino 2024.

Sempre per quanto riguarda l’estetica, Apple Watch X dovrebbe essere disponibile in due dimensioni, entrambe più grandi rispetto alle versioni attuali da 41 mm e 45 mm; il modello più piccolo dovrebbe avere un display da 1,89 pollici, mentre il più grande un display da 2,04 pollici.

Oltre al possibile cambio di design, Gurman riporta che l’Apple Watch X dovrebbe essere dotato di un display con tecnologia microLED, che sarà più nitido e visualizzerà i colori meglio del pannello OLED montato sugli attuali smartwatch di Apple. Nonostante non sia stato menzionato nulla riguardo alla funzionalità di monitoraggio della glicemia non invasiva, tanto attesa dai diabetici insulinodipendenti, l’orologio potrebbe includere un sensore che monitorerà la pressione sanguigna dell’utente, una caratteristica che altri smartwatch hanno già iniziato a supportare, tra cui lo smartwatch Huawei Watch D.

Apple Watch Ultra con display micro-LED e Apple Watch Serie 9 all’orizzonte

Parallelamente ad Apple Watch X, si stanno diffondendo voci riguardo a un nuovo Apple Watch Ultra con display micro-LED. La creazione di un display con questa tecnologia che sia abbastanza piccolo da adattarsi alle dimensioni di un Apple Watch, che pur essendo più grandi rispetto a un Apple Watch classico rimangono comunque ridotte, sta richiedendo notevoli sforzi al team di ingegneri di Apple. Questa sfida sembra possa portare ad un presunto ritardo del lancio di questo particolare Apple Watch Ultra, che si ipotizza possa avvenire solamente nel corso del primo trimestre del 2026.

Prima dell’arrivo della versione celebrativa Apple Watch X, l’azienda di Cupertino dovrebbe lanciare Apple Watch Series 9 (successore di Apple Watch Series 8 presente nell’immagine di copertina), che potrebbe essere alimentato da un nuovo chip S9 molto più veloce, che dovrebbe essere basato sul SoC A15 Bionic utilizzato per alimentare la serie iPhone 13 e i modelli non Pro di iPhone 14. Per maggiori dettagli su cosa aspettarci da Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 potete leggere il nostro articolo dedicato.

