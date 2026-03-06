In attesa che venga distribuito a tutti il nuovo redesign dell’app in salsa Liquid Glass (che continua ad essere affinato dietro le quinte), WhatsApp per iOS torna ad aggiornarsi per introdurre una novità.

Il client per gli iPhone di Apple della popolare app di messaggistica sta mettendo a disposizione degli utenti una funzione che alcuni beta tester hanno potuto provare già a partire da metà gennaio, ovvero i suggerimenti degli sticker durante la digitazione di una emoji in chat. Parallelamente, nell’ultimo periodo, l’app ha accolto la scheda Tu e il supporto alle chat di terzi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

WhatsApp: arrivano i suggerimenti per gli sticker

Nel corso di questa settimana, il team di WhatsApp ha rilasciato ben tre aggiornamenti per la versione dedicata a iOS della popolare app di messaggistica: 26.8.72, 26.8.75 e infine 26.8.76, ultima versione attualmente disponibile.

Tutte e tre le versioni sono accompagnate dallo stesso changelog che racconta della novità introdotta, ovvero i suggerimenti degli sticker da inserire quando digitiamo una emoji in chat:

Ricevi suggerimenti di sticker quando digiti un’emoji, così sarà più facile trovare e condividere lo sticker perfetto.

In coda al changelog, poi, il team di sviluppo suggerisce che questa funzione verrà introdotta nelle prossime settimane: noi non l’abbiamo ancora ricevuta ma ciò è normale, considerando che il rilascio avviene quasi sempre in forma graduale.

Ci sono anche la scheda “Tu” e il supporto alle chat di terzi

Nelle ultime due settimane, poi, l’app di WhatsApp per iOS ha (almeno per alcuni utenti) cambiato qualcosina dal punto di vista organizzativo con l’introduzione della scheda Tu che ha preso il posto della scheda Impostazioni, pur non cambiando sostanzialmente nulla (se non introducendo la parte relativa alle Informazioni promessa già a fine dicembre).

All’interno della scheda Tu, subito sotto al nome dell’utente, è presente un banner che evidenzia la funzione Chat di terzi (ora puoi connetterti con le persone su altre app di messaggistica), già in sviluppo da inizio 2024. Il percorso completo tra le impostazioni è “Account > Chat di terzi“.

Avviando la configurazione di questa funzione, scopriremo che l’unica app di terzi disponibile al momento è BirdyChat (un’app di messaggistica professionale progettata per separare la vita lavorativa da quella privata). Non sappiamo se e quando verranno implementate altre app di terze parti.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.