Il primo annuncio dell’atteso keynote “Awe Dropping” di Apple, tenutosi online come da tradizione ormai, spetta alle nuove AirPods Pro 3 che rappresentano il primo vero aggiornamento alla gamma dopo 3 anni.

Apple, dunque, rinnova uno dei suoi prodotti più iconici che promettono non solo un salto in avanti nella qualità audio, ma anche funzioni inedite pensate per il fitness, la salute e la comunicazione tra lingue diverse.

Sebbene ci si aspettasse un rinnovamento in sordina, le novità sono tante e spaziano dal nuovo sistema di cancellazione attiva del rumore, che Apple definisce il migliore al mondo, al sensore di frequenza cardiaca integrato, fino alla traduzione simultanea alimentata dall’intelligenza artificiale; caratteristiche che fanno delle AirPods Pro 3 il modello più ambizioso mai rilasciato dal colosso.

Design più compatto, stabilità e comfort migliorati

Gli AirPods Pro 3 non stravolgono il design della generazione precedente, ma introducono modifiche sostanziali per adattarsi a un numero sempre maggiore di utenti.

Come affermato anche nel corso dell’annuncio, Apple ha analizzato oltre 10.000 scansioni 3D dell’orecchio e più di 100.000 ore di test, arrivando a un’architettura interna riprogettata che rende ciascun auricolare più piccolo e stabile.

Il risultato è una vestibilità più sicura che rende le cuffiette AirPods Pro più comode di sempre.

A giocare un ruolo importante ci pensano le nuove punte in memory foam, ora disponibili in cinque misure (compresa la XXS), che migliorano l’isolamento acustico e migliorano ancora di più.

La certificazione IP57 assicura resistenza a sudore e polvere completando il quadro.

Cancellazione del rumore da leader della categoria

Il cuore dell’esperienza degli auricolari di Apple resta la qualità sonora e la cancellazione del rumore, funzione fondamentale e pilastro della gamma.

Gli AirPods Pro 3 continuano questo trend adottando una nuova architettura acustica a più porte, che controlla con precisione il flusso d’aria e permette una resa spaziale più realistica.

L’Adaptive EQ di nuova generazione amplifica i bassi, amplia il soundstage e rende più vividi i dettagli delle voci e delle alte frequenze.

Apple punta forte sull’ANC di questo modello affermando di aver raggiunto la migliore cancellazione attiva del rumore mai vista su auricolari in-ear.

Questo è possibile grazie a microfoni ultra-sensibili, agli algoritmi di audio computazionale e ai nuovi gommini in schiuma, gli AirPods Pro 3 eliminano fino a due volte più rumore rispetto alla seconda generazione e quattro volte più rispetto agli AirPods Pro originali.

A questo si aggiunge un’altra funzione tanto importante quanto la cancellazione attiva del rumore ovvero la modalità Trasparenza che ora diventa più personalizzabile a cui si aggiunge un miglioramento nella resa della voce dell’utente che ora suona più naturale che mai, dice Apple.

Risultati che vanno di pari passo con l’autonomia: con ANC attivo, gli auricolari garantiscono fino a 8 ore di riproduzione continua, il 33% in più rispetto al modello precedente.

Alleati per il fitness con sensore cardiaco integrato

La novità forse più sorprendente è l’introduzione del sensore di frequenza cardiaca direttamente nel corpo degli auricolari.

Si tratta del più piccolo mai realizzato da Apple e sfrutta una tecnologia PPG (fotopletismografia) che utilizza luce a infrarossi pulsata 256 volte al secondo per misurare il flusso sanguigno con precisione direttamente nell’orecchio.

Combinando questi dati con accelerometri, giroscopio e GPS, oltre che con modelli di intelligenza artificiale direttamente su iPhone, gli AirPods Pro 3 sono in grado di monitorare oltre 50 tipi di allenamenti, calcolare calorie bruciate e fornire feedback in tempo reale tramite la nuova funzione Workout Buddy nell’app Fitness; tutto questo senza necessitare di un Apple Watch, il tutto è misurato e tracciato esclusivamente dalle cuffiette.

Come avviene già con Apple Watch, gli utenti Apple Fitness+ potranno anche visualizzare a schermo metriche come battito cardiaco e calorie bruciate, sincronizzando i dati direttamente durante gli esercizi.

Traduzione simultanea direttamente nelle orecchie grazie a Apple Intelligence

Un’altra funzione che sposta l’asticella è la traduzione simultanea in tempo reale. Gli AirPods Pro 3, grazie all’integrazione con Apple Intelligence, possono tradurre in tempo reale le conversazioni in diverse lingue. Indossando gli auricolari, sarà possibile ascoltare la traduzione mentre l’interlocutore parla.

Al momento il supporto riguarda inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo, ma entro fine anno si aggiungeranno italiano, giapponese, coreano e cinese semplificato. In alternativa, l’iPhone può essere usato come display per mostrare i sottotitoli della traduzione.

Per conversazioni più lunghe e strutturate, se entrambe le persone indossano AirPods Pro 3, la traduzione diventa ancora più naturale e fluida.

Funzioni per la salute dell’udito e autonomia potenziata

Apple prosegue nel suo percorso legato alla salute dell’udito, già avviato con la generazione precedente. La nuova versione integra protezione certificata per UE e UK, un test dell’udito migliorato e funzioni di amplificazione automatica per ambienti rumorosi come ristoranti o bar.

La modalità Conversazione Assistita, potenziata, riduce il rumore di fondo e amplifica le voci, rendendo gli AirPods Pro 3 ancora più simili a un vero e proprio supporto acustico.

Anche qui c’è un miglioramento in termini di autonomia: con la sola modalità Trasparenza attiva, si raggiungono fino a 10 ore di utilizzo con una singola carica, il 67% in più rispetto al passato.

Sostenibilità nella produzione

Sottolineiamo inoltre che le AirPods Pro 3 fanno parte dell’impegno Apple per la neutralità carbonica entro il 2030.

Sono realizzate con il 40% di materiali riciclati, tra cui il 100% del cobalto nella batteria e il 65% delle plastiche del case. La produzione avviene con il 40% di energia da fonti rinnovabili e il packaging è interamente in fibra riciclata.

Prezzi e disponibilità

Gli AirPods Pro 3 saranno disponibili dal 19 settembre al prezzo di 249 dollari (249 euro in Italia, prezzo ufficiale), con preordini già aperti negli Stati Uniti e in oltre 50 mercati internazionali.

Il prezzo resta in linea con la generazione precedente, ma l’upgrade tecnologico è significativo: migliore vestibilità, audio più immersivo, funzioni avanzate per sport e salute e la novità assoluta della traduzione in tempo reale.

AirPods Pro 3 sono già disponibili per il preordine sul sito ufficiale Apple.