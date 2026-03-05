Gli utenti di smartwatch Amazfit possono scaricare da oggi sette nuove Mini App dal negozio integrato nell’app Zepp Health. Le Mini App sono sviluppate da terze parti e funzionano sui dispositivi del brand, incluso il recente Amazfit T-Rex Ultra 2 lanciato nelle scorse settimane.

È un ecosistema che Amazfit sta cercando di far crescere per differenziarsi dalla concorrenza e offrire agli utenti qualcosa in più rispetto alle classiche funzioni per fitness e notifiche.

Nuove Mini App sbarcano sugli smartwatch Amazfit

La selezione include strumenti di produttività, utility e un paio di giochi pensati per essere usati direttamente dal polso, senza dover tirare fuori lo smartphone. Eccole nel dettaglio.

In arrivo checklist e produttività al polso

Tra le novità più interessanti c’è wrist-list, un bel gioco di parole per un’app che permette di creare e gestire checklist direttamente dallo smartwatch. La cosa utile è che supporta l’importazione di liste da Google Keep, file CSV e Markdown, il che significa che non bisogna ricreare tutto da zero sul piccolo schermo dell’orologio.

Per chi usa le liste della spesa, le to-do list o semplicemente vuole tenere traccia di cose da fare durante la giornata, avere tutto accessibile con un’occhiata al polso può fare comodo.

Strumenti utili per situazioni specifiche

Sound Generator è uno strumento che genera toni sinusoidali puri. A prima vista può sembrare una funzione di nicchia, ma, l’azienda spiega che ha i suoi utilizzi pratici. Può servire per testare apparecchiature audio, verificare il funzionamento di altoparlanti o cuffie, oppure per espellere l’acqua dagli speaker dello smartwatch dopo un’immersione, una nuotata o semplicemente una doccia.

Quest’ultima funzione ricorda quella che Apple ha introdotto su Apple Watch qualche anno fa per l’espulsione dell’acqua o sudore, e averla disponibile anche sugli Amazfit è un’aggiunta gradita.

Una sveglia che non accetta scuse

Per chi ha difficoltà a svegliarsi la mattina e tende ad abusare del tasto snooze, c’è AlarmZone. Si tratta di una sveglia interattiva che promette di “assicurarsi che tu ti alzi davvero dal letto“. Il meccanismo è semplice ma efficace: per spegnere l’allarme bisogna completare un’azione, come scuotere vigorosamente l’orologio o risolvere un problema matematico.

L’idea non è nuova, esistono app simili per smartphone da anni, ma averla direttamente sullo smartwatch ha senso. L’orologio è al polso, non sul comodino dove si può ignorare più facilmente, e questo rende più difficile rimandare il momento di alzarsi.

Due nuovi giochi

La selezione include anche due giochi, per chi vuole sfruttare lo smartwatch anche nei momenti di pausa. Block Breaker è una versione del classico arcade in stile Breakout, con 40 livelli e la possibilità di scegliere tra controlli con corona o pulsanti fisici.

Mr. Roundy è invece un platform con 12 livelli, dove si controlla un personaggio che deve saltare tra le piattaforme toccando lo schermo.

Completano il pacchetto Rain Runner e Squash Scoring, anche se su questi ultimi due Amazfit non ha fornito molti dettagli. Il primo sembra essere un altro gioco, mentre il secondo potrebbe essere un’app per tenere il punteggio durante le partite di squash.

Come scaricare le Mini App e su quali modelli

Tutte le nuove Mini App sono ora disponibili per il download direttamente dal Mini App Store sul dispositivo seguendo il percorso Profilo > Seleziona dispositivo > App Store. Ulteriori informazioni su ciascuna app sono disponibili nello store ufficiale o nel Discord ufficiale di Zepp Health, dove viene pubblicata anche la classifica settimanale dei download più popolari.

Sottolineiamo che le Mini App sono compatibili con diversi modelli Amazfit, inclusi il T-Rex 3 e il neo arrivato T-Rex Ultra 2. Zepp Health continua ad aggiornare regolarmente il catalogo, con nuove app già rilasciate all’inizio di quest’anno e altre probabilmente in arrivo nelle prossime settimane.