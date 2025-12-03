A oltre due settimane rilascio delle precedenti versioni in anteprima, Apple avvia la parte conclusiva del secondo ciclo di sviluppo intermedio degli OS 26, un percorso che a questo punto dovrebbe concludersi definitivamente la settimana prossima e che non si è rivelato poi così interessante sul fronte delle novità.

Il colosso di Cupertino ha rilasciato le Release Candidate di iOS 26.2, iPadOS 26.2, macOS 26.2 Tahoe, watchOS 26.2, tvOS 26.2 e watchOS 26.2, sia nella versione “beta per lo sviluppo” che nella versione “beta pubblica”. Scopriamo tutti i dettagli delle build e come installarle.

Apple porta a termine il secondo ciclo di sviluppo intermedio per gli “OS 26”

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio delle Release Candidate di iOS 26.2, iPadOS 26.2, macOS 26.2 Tahoe, watchOS 26.2, tvOS 26.2 e visionOS 26.2, versioni in anteprima che concludono (al netto di problematiche segnalate dai beta tester) il secondo ciclo di sviluppo intermedio dei sistemi operativi della generazione 2025-26.

Si tratta di un rilascio un po’ a sorpresa dato che, storicamente, il colosso di Cupertino ha sempre rilasciato almeno quattro beta durante un ciclo di sviluppo. A ogni modo, questo ciclo di sviluppo dovrebbe culminare con il rilascio in versione stabile atteso la settimana prossima (e siamo in linea con la precedente generazione, dato che iOS 18.2 e soci vennero rilasciati l’11 dicembre 2024).

Scopriamo i dettagli di queste nuove build in anteprima, potenziale ultimo passo prima del rilascio in forma stabile. Prima di andare avanti, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche una nuova versione in anteprima per l’ambiente di sviluppo Xcode, per la precedente generazione di iOS/iPadOS e per le due generazioni di macOS precedenti a macOS 26:

Release Candidate di Xcode 26.2 tramite la build 17C48 (sostituisce la 17C5038g rilasciata come beta 2 di Xcode 26.2 lo scorso 18 novembre)

tramite la build (sostituisce la 17C5038g rilasciata come beta 2 di Xcode 26.2 lo scorso 18 novembre) Release Candidate di iOS 18.7.3 e iPadOS 18.7.3 tramite la build 22H217 (sostituisce la 22H124 rilasciata come versione stabile di iOS/iPadOS 18.7.2 lo scorso 5 novembre)

e tramite la build (sostituisce la 22H124 rilasciata come versione stabile di iOS/iPadOS 18.7.2 lo scorso 5 novembre) Release Candidate 3 di macOS 15.7.3 Sequoia tramite la build 24G419 (sostituisce la 24G416 rilasciata come Release Candidate 2 di macOS 15.7.3 Sequoia lo scorso 17 novembre)

tramite la build (sostituisce la 24G416 rilasciata come Release Candidate 2 di macOS 15.7.3 Sequoia lo scorso 17 novembre) Release Candidate 3 di macOS 14.8.3 Sonoma tramite la build 23J220 (sostituisce la 23J216 rilasciata come Release Candidate di macOS 14.8.3 Sonoma lo scorso 17 novembre).

La quarta (e potenzialmente ultima) build in anteprima del secondo ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di iOS e iPadOS, disponibile sia come “beta per lo sviluppo” che come “beta pubblica”, è la 23C52 (sostituisce la 23C5044b rilasciata come beta 3 di iOS 26.2 e iPadOS 26.2 il 17 novembre scorso).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla precedente versione stabile: gli iPhone compatibili sono tutti quelli lanciati sul mercato a partire dagli iPhone 11 del 2019; gli iPad compatibili sono tutti quelli lanciati a partire dalla fine del 2018 e l’inizio del 2019. Nello specifico di iOS 26.2, la build che porta con sé la Release Candidate ha un peso di 7,92 GB su iPhone 14 Pro (provenendo dalla versione stabile di iOS 26.1).

La quarta (e probabilmente ultima) build in anteprima del secondo aggiornamento intermedio per la più recente iterazione di macOS, disponibile sia come “beta per lo sviluppo” che come “beta pubblica” è la 25C56 (sostituisce la 25C5048a rilasciata come beta 3 di macOS 26.2 Tahoe lo scorso 17 novembre).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla prima versione stabile: macOS 26.2 Tahoe sarà compatibile con tutti i computer Mac a partire dai modelli di fine 2019 e inizio 2020. L’aggiornamento che porta con sé questa Release Candidate ha un peso di 3,79 GB su MacBook Pro 16 M1 Pro (provenendo da macOS 26.1 Tahoe).

La quarta (e potenzialmente ultima) build in anteprima del secondo ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di watchOS, disponibile sia nella versione “per lo sviluppo” che nella versione “beta pubblica” su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 6 in poi) è la 23S303 (e sostituisce la 23S5297b rilasciata come beta 3 di watchOS 26.2 lo scorso 17 novembre).

Sapevamo che, sul fronte delle novità, questo ciclo di sviluppo non dovesse configurarsi come interessante per il sistema operativo (dato che non è cambiata la prima lettera del codice della build). Nonostante ciò, l’aggiornamento porta con sé alcuni affinamenti a una funzionalità.

La build in anteprima conclusiva del secondo ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di tvOS e audioOS è la 23K51 (sostituisce la 23K5046a rilasciata come beta 3 di tvOS 26.2 e audioOS 26.2 il 17 novembre scorso).

A differenza di quanto detto poco sopra per watchOS, qua è cambiata la prima lettera del codice della build ma dalle beta non sono emerse grossissime novità; vedremo al momento del rilascio.

Il team di sviluppo porta a termine anche il primo ciclo di sviluppo intermedio per la più recente iterazione di visionOS, sistema operativo che gira a bordo del visore Apple Vision Pro, rilasciando la Release Candidate di visionOS 26.2 tramite la build 23N301 (sostituisce la 23N5296b rilasciata come beta 3 di visionOS 26.2 lo scorso 18 novembre).

Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, è bene spiegare come fare per aderire al programma beta. Il processo è praticamente identico a quello da seguire su un iPhone o un iPad: basterà infatti seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”, selezionare “Aggiornamenti beta” e, infine, selezionare “visionOS Developer Beta”. A questo punto, il visore riceverà l’ultima build in anteprima disponibile.

Novità implementate durante il ciclo di sviluppo

Come anticipato in apertura, il secondo ciclo di sviluppo intermedio non si è rivelato molto interessante sul fronte delle novità. Di seguito, vi riproponiamo un riepilogo di cosa è emerso dalle tre versioni in anteprima di questo ciclo di sviluppo:

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le Release Candidate dei sistemi operativi iOS 26.2, iPadOS 26.2 e macOS 26.2 Tahoe, watchOS 26.2, tvOS 26.2 e visionOS 26.2, sono disponibili sia nella versione “per lo sviluppo” (ovvero per gli sviluppatori registrati al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple) che nella versione “beta pubblica” su tutti i dispositivi supportati.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (al percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software > Aggiornamenti beta > Beta per lo sviluppo“); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni (anche intermedie) dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, possono rivolgersi al programma beta pubblico (basta selezionare “Beta pubblica” in luogo di “Beta per lo sviluppo”, come spiegato in questa guida).