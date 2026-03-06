Octopus Energy risponde all’emergenza energetica con una nuova offerta a prezzo bloccato che rappresenta un’ancora di salvezza per le famiglie italiane. Dopo il blocco dello stretto di Hormuz causato dallo scontro bellico in Iran, i prezzi di luce e gas stanno registrando rialzi significativi e al momento non è chiaro fino a dove si arriverà.

Dopo un primo rialzo che ha portato i prezzi a 0,15€/kWh, l’operatore ha deciso di proporre una rinnovata offerta al ribasso a 0,121€/kWh, mantenendo costi di commercializzazione tra i più bassi del settore. Un’opportunità concreta per chi vuole mettersi al riparo dal caro bollette per 12 mesi, bloccando il prezzo prima che la situazione peggiori ulteriormente. La proposta è disponibile sia per chi vuole passare a Octopus che per i clienti già attivi, anche perché il cambio tariffa (come spieghiamo dopo) è sempre disponibile e gratuito.

I dettagli dell’offerta: prezzi bloccati per proteggersi dall’emergenza energetica

In un momento di forte incertezza sui mercati energetici, Octopus Energy continua a offrire uno dei costi di commercializzazione più bassi in assoluto, che rimane fissato a soli 6€ al mese (72€ all’anno). Un valore che continua a distanziare nettamente la concorrenza, dove le tariffe oscillano tipicamente tra 120€ e 144€ annui. Tradotto in termini pratici, significa un risparmio annuale tra 48€ e 72€ rispetto alle offerte standard del mercato.

L’offerta prevede per la tariffa Octopus Fissa 12M un prezzo della materia prima luce di 0,121€/kWh, un valore che permette di bloccare il costo per un anno intero proteggendosi da ulteriori rialzi legati alla crisi geopolitica. Come sempre, i prezzi sono comunicati IVA e imposte escluse, perdite incluse, secondo gli standard di trasparenza del settore.

Chi invece preferisce seguire l’andamento del mercato può optare per Octopus Flex, con un prezzo indicizzato a PUN Mono + 0,0088€/kWh e lo stesso vantaggioso costo di commercializzazione di 6€ al mese. Attenzione però: con la situazione attuale, la tariffa variabile potrebbe subire oscillazioni.

Anche il gas naturale mantiene condizioni competitive: il prezzo è fissato a 0,475€/Smc per la tariffa fissa, mentre la versione Flex viene proposta a PSVDAm + 0,06€/Smc. In entrambi i casi, il costo di commercializzazione si attesta a 7€ al mese (84€ annui), mantenendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.

A questi link trovate, per la promozione in oggetto:

Cambio tariffa semplice anche per chi è già cliente

Uno degli aspetti che distingue Octopus Energy dalla concorrenza è la possibilità di aggiornare le condizioni contrattuali anche per chi è già cliente. Non servono procedure complicate: basta inviare un messaggio WhatsApp al numero dedicato 02 3858 2776 per richiedere il passaggio alle nuove condizioni più vantaggiose. L’attivazione avverrà automaticamente dal primo giorno del mese successivo alla richiesta. Come abbiamo documentato nella nostra recensione di Octopus Energy, questa flessibilità è reale e funziona davvero. Anche chi ha un contratto a prezzo fisso in corso può richiedere il cambio senza vincoli o penali, dimostrando un approccio orientato alla massima trasparenza verso i consumatori. In questo momento di incertezza, chi è già cliente con una tariffa variabile potrebbe valutare seriamente il passaggio alla Fissa 12M per proteggersi da ulteriori rialzi.

Bloccate il prezzo ora: protezione garantita per 12 mesi dal caro bollette

Con la crisi geopolitica in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz, i mercati energetici stanno vivendo una fase di forte volatilità. I prezzi hanno già subito un primo rialzo a 0,15€/kWh e non è chiaro fino a dove si arriverà nelle prossime settimane. Bloccare il prezzo a 0,121€/kWh per un anno intero significa mettersi al riparo da qualsiasi ulteriore aumento per i prossimi 12 mesi.

Un’opportunità concreta per chi ha paura del caro bollette e vuole la certezza di costi stabili e prevedibili, indipendentemente dall’evoluzione della situazione internazionale. Chi non è ancora cliente può completare il passaggio gratuitamente attraverso la procedura online, mentre chi è già con Octopus può sfruttare il pratico canale WhatsApp, che garantisce risposte rapide e assistenza diretta in tempi brevi.

*Link affiliato, guadagniamo una commissione dalle attivazione idonee