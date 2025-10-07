Nella serata di ieri, Apple ha rilasciato le beta 2 “per lo sviluppo” di iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS 26.1 Tahoe, watchOS 26.1, tvOS 26.1 e visionOS 26.1, su tutti i dispositivi compatibili, portando avanti il primo ciclo di sviluppo intermedio per tutti gli “OS 26”.

In questo articolo, ci concentreremo sulla seconda beta del prossimo aggiornamento intermedio della più recente versione di iOS e iPadOS, raccontandovi le principali novità emerse sui due sistemi operativi. Non sembrano esserci grossi stravolgimenti ma c’è comunque qualcosa che vale la pena discutere. Scopriamo tutti i dettagli.

Le novità emerse dalle beta 2 di iOS 26.1 e degli altri OS 26.1

Da qualche ora è disponibile, sugli iPhone supportati (dagli iPhone 11 del 2019 in avanti) e sugli iPad supportati (quelli lanciati a partire dalla fine del 2018 e l’inizio del 2019), la beta 2 “per lo sviluppo” di iOS 26, secondo passo di un ciclo di sviluppo che ci terrà compagnia per alcune settimane, probabilmente fino alla parte finale di ottobre 2025, e che porterà con sé alcune novità che vanno oltre rispetto a quelle disponibili con la prima release stabile.

Come di consueto, con i cicli di sviluppo intermedi il colosso di Cupertino è solito apportare modifiche, risolvere problematiche e, come anticipato ieri, implementare alcune delle funzionalità annunciate ma non ancora effettivamente implementate.

Lo scorso anno, il primo ciclo di sviluppo intermedio fu quello del debutto di Apple Intelligence. Quest’anno il livello non sembra essere paragonabile anche se qualcosina di interessante sta emergendo. Prima di passare alle novità emerse dalle beta 2, riproponiamo le novità emerse dalle precedenti beta 1.

Novità emerse in questo ciclo di sviluppo: Novità emerse dalle beta 1 Supporto a nuove lingue per Apple Intelligence Supporto a nuove lingue per la traduzione in tempo reale delle AirPods Nuovo gesto “a scorrimento” per cambiare canzone su Apple Music Modifiche alla UI di alcune app di sistema per iPhone e iPad Lavori in corso per migliorare la compatibilità con gli smartwatch di terze parti (approfondimento) Lavori in corso per l’implementazione del supporto all’IA agentica su iPhone, iPad e computer Mac



“Slide Over” torna sugli iPad con la beta 2 di iPadOS 26.1

Partiamo con quella che, almeno finora, è la novità più importante di questa tornata di versioni in anteprima: la beta 2 di iPadOS 26.1 ripristina il multitasking in modalità “Slide Over”, una delle modalità di utilizzo del multitasking “fatte fuori” (assieme a Split View) fatte fuori con la rivoluzione (stile Mac) messa in piedi dal colosso di Mountain View con iPadOS 26.

La nuova iterazione di Slide Over si integra con il nuovo meccanismo a finestre e può essere attivata con l’opzione dedicata, aggiunta nel menù a cui si accede dal pulsante verde nella barra del titolo e collocata sotto alle opzioni per muovere una finestra, ridimensionarla e posizionarla nella “griglia” (via 9to5Mac).

Rispetto al passato, inoltre, Slide Over ora permette di ridimensionare la finestra dell’app aperta in questa modalità, sfruttando appieno il nuovo sistema di multitasking. C’è però un limite: attualmente (non sappiamo se cambierà con la beta 3) è possibile avere una sola app per volta in modalità Slide Over (prima non vi erano limiti e si passava facilmente da una finestra all’altra).

Le sveglie si interrompono con uno slide dalla beta 2 di iOS 26.1

La novità più evidente registrata finora con la beta 2 di iOS 26.1 investe le sveglie. Più nello specifico, Apple ha implementato una modifica che evolve ulteriormente l’interfaccia utente con cui abbiamo a che fare quando suona una sveglia, già profondamente rivista con iOS 26 per includere pulsanti molto più grandi rispetto al passato.

Rispetto all’interfaccia utente disponibile con la versione stabile del sistema operativo, la nuova interfaccia disponibile con la beta 2 sostituisce il pulsante “Interrompi” con un nuovo slider “Scorri per interrompere”.

Gli utenti non potranno più premere un pulsante e via ma, per interrompere una sveglia, dovranno scorrere da sinistra verso destra sul nuovo slider. Il nuovo meccanismo investe anche i timer. Va comunque detto che, trattandosi di una beta, Apple deciderà se procedere o meno con l’implementazione di questa modifica in base al feedback degli utenti. Ne sapremo di più con le prossime beta.

iOS 26.1 beta 2 adds “slide to stop” on your lockscreen for alarms pic.twitter.com/mCKKJkGnqc — Aaron (@aaronp613) October 6, 2025

Altri cambiamenti estetici (e non) dalla beta 2 di iOS 26.1

Oltre alle due novità più evidenti di cui abbiamo già parlato, con questa tornata di versioni in anteprima emergono altre piccole modifiche (quasi secondarie) che il team di sviluppo ha messo in campo per migliorare l’esperienza utente (via 9to5Mac). Con la beta 2 di iOS 26.1 e iPadOS 26.1:

Il nome delle cartelle non è più allineato al centro ma è allineato a sinistra

L’app Apple Vision Pro è stata aggiornata e sfrutta un modello 3D per rappresentare il visore; questo cambiamento potrebbe essere stato implementato in vista del debutto del modello di seconda generazione.

iOS 26.1

New really cool 3D model in Apple Vision Pro app pic.twitter.com/0FBDPMZzpQ — SOUIC ᯅ (@SSOUIC) October 6, 2025

Nell’app Calendario , è stato ripristinato il vecchio comportamento dei colori precedente alla beta 1 (ovvero quello che troviamo sull’ultima release stabile del sistema operativo).

, è stato ripristinato il vecchio comportamento dei colori precedente alla beta 1 (ovvero quello che troviamo sull’ultima release stabile del sistema operativo). Il menù Download di Safari su iPadOS è stato integrato nuovamente nella barra degli indirizzi; con la beta 1 era stato spostato all’interno di un pop-up che compariva al centro della schermata.

Queste sono le poche novità emerse finora dalle beta 2 “per lo sviluppo” di iOS 26.1 e iPadOS 26.1; nel caso in cui dovessero saltar fuori altre novità, provvederemo ad aggiornare questo contenuto ma è molto probabile che qualcosa possa muoversi solo con le prossime beta.