A pochissimi giorni dalla presentazione ufficiale di MacBook Neo, il nuovo modello di portatile low-cost firmato Apple torna immediatamente a far mostra di sè apparendo nei primi benchmark, che ne hanno analizzato le prestazioni mettendolo a confronto con MacBook Air M1, il primo con chip proprietario: scopriamone insieme tutti i dettagli.

MacBook Neo: la sfida dei benchmark

Non c’è da stupirsi con colpi di scena o qualcosa di simile, con risultati del tutto in linea rispetto a quanto ci aspettavamo: i primi benchmark che hanno messo alla prova il nuovo MacBook Neo evidenziano prestazioni del tutto simili ad iPhone 16 Pro. Risultato derivante in larga parte dall’adozione dello stesso chip proprietario A18 montato su iPhone 16 Pro poco più di un anno fa, ma con alcune differenze non di poco conto.

Entrando nel merito tecnico dei dettagli, il nuovo MacBook Neo avrebbe totalizzato 3461 punti in single core, raggiungendo i 8668 punti in multi-core, con un punteggio Metal pari a 31286 punti. Per fare un confronto con numeri alla mano, vi riportiamo di seguito i punteggi totalizzati da altri dispositivi realizzati in questi anni da Apple, tra smartphone e notebook:

iPhone 16 Pro , 3445 punti in single-core e 8624 in multi core, punteggio Metal di 32575 punti

, 3445 punti in single-core e 8624 in multi core, punteggio Metal di 32575 punti MacBook Air con chip proprietario M1 , 2346 punti in single core e 8342 punti in multi-core, punteggio Metal di 33148 punti

con chip proprietario , 2346 punti in single core e 8342 punti in multi-core, punteggio Metal di 33148 punti MacBook Air con chip proprietario M4 , 3696 punti in single-core, 14730 punti in multi-core, punteggio Metal di 54630 punti

con chip proprietario , 3696 punti in single-core, 14730 punti in multi-core, punteggio Metal di 54630 punti iPad Air con chip proprietario M3 , 3048 punti in single-core, 11678 punti in multi-core, punteggio Metal di 44395 punti

con chip proprietario , 3048 punti in single-core, 11678 punti in multi-core, punteggio Metal di 44395 punti iPad 11, 2587 punti in single-core, 6036 punti in multi-core, punteggio Metal di 19395 punti

Dal momento che il nuovo MacBook Neo offre un core in meno per la sua GPU, era dunque lecito (e del tutto giustificato) aspettarsi un punteggio Metal leggermente inferiore. Se in multi-core il nuovo MacBook Neo regge tranquillamente il confronto con MacBook Air con chip proprietario M1, è invece nelle prestazioni in single-core che si avvicina “pericolosamente” ai più recenti MacBook Air con chip proprietari M3 e M4.

Vi ricordiamo ancora una volta che MacBook Neo sarà disponibile in Italia (e nel resto del mondo, ovviamente) a partire dal prossimo 11 marzo, con un prezzo di lancio fissato a 699 euro per la sua configurazione di base.