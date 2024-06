Nel suo aggiornamento trimestrale Garmin ha ufficializzato diverse novità e miglioramenti per i suoi smartwatch e ciclocomputer. Molte di queste funzionalità erano già disponibili per gli utenti che aderiscono al programma Beta e ora sono state rilasciate per tutti.

Le novità per smartwatch e ciclocomputer Garmin

Il rilascio di questi ultimi aggiornamenti è già iniziato e proseguirà nelle prossime settimane. Per chi ancora non lo ha ricevuto può attivare gli aggiornamenti automatici e attendere la notifica oppure utilizzare il software Garmin Express per installare l’ultima versione per il proprio dispositivo. Sono quattro le funzionalità degne di nota dell’ultimo aggiornamento Garmin:

App Garmin Messenger

Funzione Trova il mio telefono

Navigazione Pin Drop

Integrazione SRAM AXS

Con Garmin Messenger si ha accesso all’applicazione di messaggistica istantanea direttamente dal proprio polso. In questo modo si potranno scambiare messaggi tramite testo bidirezionale con tutti i propri contatti utilizzando lo smartwatch. Perché l’app funzioni è però necessario essere in possesso di un dispositivo InReach.

La funzione Trova il mio telefono consente di memorizzare automaticamente la posizione del proprio telefono nel caso in questo venisse smarrito. Quando il device si disconnette, infatti, la funzione può inviare una notifica segnalando che lo smartphone non viene più rilevato e fornire le indicazioni per tornare al punto in cui è stato connesso allo smartwatch l’ultima volta.

Con la funzione Pin Drop si possono condividere punti di interesse dall’app Mappe dell’iPhone al dispositivo tramite l’app Garmin Connect. La funzione permette di sincronizzare i punti di interesse (salvabili in una libreria sul dispositivo) con i device compatibili (ciclocomputer Edge o smartwatch).

L’ultima funzione è dedicata agli amanti del ciclismo. Con questo aggiornamento, infatti, viene prevista l’integrazione con il cambio wireless SRAM AXS così controllare e configurare i dati direttamente sul proprio ciclocomputer Edge mantenendo le mani sul manubrio e rendendo la consultazione più agile e sicura. Questi i device interessati dall’aggiornamento di giugno 2024:

Queste le novità che Garmin ha segnalato come più rilevanti, ma l’ultimo aggiornamento prevede anche altro. Un esempio è il Jet Lag Adviser che aiuta gli utenti ad abituarsi meglio ai fusi orari, mentre il Turn Point migliora le capacità di navigazione. È stato aggiunto anche un profilo Attività camminata indoor così come la funzione Frequenza cardiaca di recupero rivolta alle attività a basso impatto.

Leggi anche: i migliori ciclocomputer del mese