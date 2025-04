Torniamo a occuparci di schede grafiche con la prova della Intel Arc B580, ovvero quella che attualmente possiamo definire la migliore proposta Intel nel segmento delle GPU consumer destinate al gaming.

Cerchiamo quindi di “smarcarci” dal dominio NVIDIA/AMD per tastare con mano dove è arrivata Intel con il progetto Arc, non solo rispetto alla prima generazione di GPU Arc Alchemist, ma anche rispetto al lancio ufficiale di questa Arc B580 “Battlemage“, avvenuto ricordiamo lo scorso mese di dicembre.

In questo articolo valuteremo il comportamento della GPU Intel nella nostra suite di benchmark, cercando anche di capire dove si posiziona rispetto ai diretti competitor nella stessa fascia di prezzo. Giusto per i meno esperti, o per chi non segue il settore, anticipiamo (e chiariamo subito) che Intel Arc B580 è una schede rivolta alla fascia media (o medio-bassa dipende dai punti di vista), un prodotto che almeno sulla carta dovrebbe scontrarsi con la NVIDIA GeForce RTX 4060 e la AMD Radeon RX 7600 XT.

Recensione Intel Arc B580: Battlemage si fa spazio nella fascia media

Prima di vedere i numeri di questa Intel Arc B580 è doveroso fare il punto sulle caratteristiche tecniche del prodotto e più in generale su cosa offre Intel ai gamer. Bisogna infatti ricordare che non esistono solo le prestazioni nei giochi, ma affiancata a una buona GPU ci deve essere sempre un driver stabile e più in generale un supporto software di livello.

Possiamo dire subito che rispetto al passato, ma soprattutto alla generazione precedente Arc Alchemist, ci sono diverse novità; Intel non ha migliorato solo l’hardware ma anche la parte software e driver, decisamente meno problematici e più completi se guardiamo ad esempio a una Intel Arc A770.

Per adeguarsi alla concorrenza inoltre, l’azienda di Santa Clara non poteva non avere una tecnologia di Super Sampling proprietaria di ultima generazione; sia chiaro, Intel XeSS non è una novità, ma ricordiamo che le nuove GPU con architettura Battlemage (o Xe2 se preferite) possono contare sul rinnovato XeSS 2 che non solo supporta la Frame Generation ma integra anche XeLL (Xe Low Latency) per abbattere le latenze.

Gli ingredienti sembrano quindi esserci tutti, ora analizziamo un po’ meglio le specifiche della scheda per poi passare ai test di rito.

Intel Arc B580: caratteristiche tecniche e cosa offre

Intel Arc B580 utilizza una GPU denominata BGM-G21, ovvero un chip disegnato da Intel e prodotto da TSMC su nodo 5N. Vista la fascia di mercato occupata, non sorprende che la GPU in questione sia piuttosto “piccola”, quantomeno se paragonata ai prodotti più recenti di NVIDIA.

Nonostante questo, il chip Intel integra quasi 20 miliardi di transistor, ovvero poco più di una GeForce RTX 4060. A bordo sono presenti 20 Xe Core di seconda generazione per un totale di 2.560 unità di elaborazione (Shading Unit); anche le unità dedicate al ray-tracing sono 20, mentre Intel integra ben 160 gli XMX Engine che, come forse saprete, hanno lo stesso compito dei Tensor Core (NVIDIA) o degli AI Accelerator (AMD).

Riguardo il reparto VRAM, Intel fa una scelta abbastanza sensata, 12 GB di memoria GDDR6 (19 Gbps) su bus a 192 bit, garantendo così una larghezza di banda oltre i 450 GB/s. Al pari dei chip grafici Intel di precedente generazione, anche Arc B580 guarda al lato codec e multimedia, offrendo un Xe Media Engine rivisto, equipaggiato con due Multi-Format X-coders (o MFM) e supporto per la codifica/decodifica AV1, HEVC e AVC/H (8 bit).

Tutta la scheda ha un Total Board Power (TBP) di 190 watt e viene alimentata da un singolo connettore PCI-E 8pin; rimanendo in tema PCI-E, ricordiamo che Arc B580 sfrutta l’interfaccia PCI-E Gen 4.0. A chiudere la dotazione ci sono anche una porta HDMI 2.1a (8K@120hz HDR) e tre DisplayPort 2.1 (8K@60 HDR) con supporto UHBR13.5.

Intel Arc B580 Limited Edition: ecco com’è fatta

Intel Arc B580 è disponibile sia nella variante Limited Edition prodotta da Intel che attraverso i modelli custom (diversi) dei partner. La Limited Edition dell’azienda statunitense ricorda molto l’approccio di NVIDIA con le Founders Edition, almeno nella fascia media e medio/bassa; il design Dual-Slot si sposa con una scheda grafica abbastanza compatta, sia per quanto concerne le dimensioni del PCB che del dissipatore.

Quest’ultimo prevede un sistema a doppia ventola, più che dimensionato alle specifiche della GPU Battlemage, tanto da rendere inutile un sistema di dissipazione con tre ventole come quelle che si vedono in giro dei partner. Di questo ci renderemo conto nel paragrafo relativo alle temperature, mentre se parliamo di linee ed estetica, Intel sceglie la semplicità senza trascurare il design del corpo dissipante (molto valido) e la relativa cover, con tanto di logo RGB “Intel Arc” sul fianco.

Molto curato anche il packaging proposto da Intel, mentre ricordiamo che la Arc B580 Limited Edition necessita di un singolo connettore di alimentazione ausiliario, ovvero un PCI-E 8pin che ormai è presente praticamente su qualsiasi alimentatore decente; ribadiamo ulteriormente che la GPU si interfaccia con la scheda madre con un bus PCI-E x16 Gen 4.0 x8, al pari per intenderci dei modelli concorrenti.

Scheda tecnica Intel Arc B580

Intel Arc B580 GPU BMG-G21

Architettura Arc Battlemage

Execute Unit 20

Shading Unit 2.560

XMX Engine (Tensor Core) 160

TMU 160

RT Core 20

Frequenza GPU 2.670 MHz

Memoria 12 GB GDDR6

Velocità memoria 19 Gbps

Interfaccia memoria 192 bit

Larghezza di banda memoria 456 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 8pin

TBP 190 watt

Interfaccia PCI-E 4.0 x8

Output video 3x Display Port 2.1, 1x HDMI 2.1a

Recensione Intel Arc B580: la nostra prova

Viste le caratteristiche di Intel Arc B580, passiamo ora ai benchmark di rito, una sessione di test che vedrà la GPU Intel scontrarsi direttamente con le dirette avversarie, NVIDIA GeForce RTX 4060 e AMD Radeon RX 7600 XT, già testate ma rivisitate per l’occasione anche con i driver più recenti.

Nella nostra comparativa non mancheranno le più recenti proposte NVIDIA Blackwell e AMD RDNA 4, al momento nettamente superiori a quella Intel che, bisogna ribadirlo, ancora non si è sbilanciata con Battlemage nella fascia più alta del segmento GPU.

Fatte le classiche premesse del caso, vediamo la piattaforma hardware e software che utilizzeremo per i test sulla Arc B580:

Piattaforma di test

Schede video: Intel Arc B580 AMD Radeon RX 7600 XT AMD Radeon RX 9070 NVIDIA GeForce RTX 4060 NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER NVIDIA GeForce RTX 5070

Processore: Intel Core i7-14900K (Profilo Extreme)

Dissipatore: NZXT KRAKEN ELITE F360 RGB CORE

RAM: 32 GB Corsair Dominator Titanium RGB DDR5 7.400 MT/s

Scheda madre: MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WiFi

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB – PCI-E Gen 4.0

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Sistema Operativo: Windows 11 PRO e driver aggiornati all’ultima versione disponibile

Ecco invece software che compongono la nostra suite, ricordando che i giochi sono stati testati non solo a 1080P e 1440P ma anche a 4K:

Giochi e benchmark grafici

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

AI, Calcolo e produttività

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

Geekbench 6 Vulkan

Indigo

Intel Arc B580: temperature, consumi e overclock

Siamo giunti finalmente alla prova sul campo della Intel Arc B580. Iniziamo come di consueto con le temperature di esercizio, ambito dove la scheda Intel si comporta abbastanza bene; come tutte le schede grafiche di ultima generazione, anche Arc B580 supporta una modalità semi-passiva che fa partire le ventole solo a una determinata temperatura della GPU.

Il profilo di fabbrica è impostato proprio in questo modo, probabilmente con una curva poco aggressiva (ma modificabile) che durante la nostra sessione ci ha fatto rilevare le temperature più elevate. Il termine “elevate” va preso ovviamente con le pinze, infatti il massimo valore rilevato sulla GPU Battlemage è di 59 °C, temperatura che scende sino a 39 °C se mettiamo mano alle ventole (sempre dall’app Intel); le memorie seguono più o meno lo stesso andamento, partendo da un picco di 72 °C (profilo di fabbrica) e scendendo man mano sino a 56 °C.

Quello che non ci ha convinto molto su questa Intel Arc B580 sono i consumi, non tanto quelli di picco o in gaming, ma quelli in IDLE che, dalle varie telemetrie rilevate, potrebbero essere figli di un’ottimizzazione da rivedere (magari sono solo i driver, o il BIOS). Ci è sembrato che sia le frequenze a riposo che le tensioni e i consumi siano leggermente sopra la media o comunque da abbattere; abbiamo anche smanettato con alcune impostazioni del BIOS e di Windows, ma anche migliorando qualcosa la situazione è rimasta più o meno la stessa.

Questa Intel Arc B580 consuma al massimo 147 watt sotto Furmark, un risultato davvero niente male per Intel se guardiamo a quello che può offrire nei giochi. Prima di vedere i benchmark però, un cenno all’overclock dove pensiamo ci sia ancora da migliorare il software/driver. Intel in realtà specifica che le funzionalità di tuning sono in fase beta, ovvero che necessitano di essere affinate e di conseguenza potrebbero creare qualche problemino di stabilità. A noi è successo quando abbiamo iniziato a smanettare sul Power Limit e la tensione della GPU, mentre per la VRAM possiamo dirvi che da 19 Gbps riescono a lavorare senza problemi fino a 22 Gbps.

Chiudiamo con i dati relativi alla rumorosità, anche qui molto buoni; viste le temperature rilevate, possiamo consigliare a Intel che potrebbe rivedere il regime rotativo di picco; sicuramente con ventole al 100% le temperature sono molto basse, ma vista la natura della scheda e il suo TBP non è necessario portare la manopola a fondoscala e toccare i 55 dBA.

Intel Arc B580: come va nei giochi e nella produttività

Eccoci ai grafici relativi alle prestazioni della Intel Arc B580 che, oltre alle sue dirette avversarie, ovvero NVIDIA GeForce RTX 4060 e AMD Radeon RX 7600 XT, è stata paragonata con modelli più recenti come la GeForce RTX 5070 e la AMD Radeon RX 9070, in attesa ovviamente di vedere cosa sapranno fare le prossime GeForce RTX 5060/Ti e Radeon RX 9600/XT.

Lo scarto in termini di FPS medi con queste ultime è abbastanza evidente e, secondo noi, scontato, mentre rispetto a RTX 4060 e RX 7600 XT la scheda Intel può dire la sua soprattutto in raster a 1080P con dettagli ULTRA, risultando altrettanto valida a 1440P; sia chiaro, a risoluzione QHD Arc B580 non eccelle in tutti i giochi utilizzati nella nostra suite, dove invece potrebbe risultare più adatta se puntiamo a un livello di dettaglio Alto o Medio-Alto.

Sempre in relazione alle sue avversarie AMD e NVIDIA di precedente generazione, la GPU Battlemage se la cava benissimo nei test sintetici del 3DMark, mentre nei giochi molto dipende dal titolo preso in esame. La nostra suite non prevede al momento titoli che favoriscono il nuovo Intel XeSS 2, quindi soprattutto dove entra in campo il ray-tracing notiamo una certa flessione del frame-rate; fino a 1080P possiamo tranquillamente avventurarci con il ray-tracing e dettagli alti (o maxati in base al titolo, ma serve?), superando questa soglia le 20 unità dedicate ai calcoli ray-tracing mostrano un po’ il fianco.

Chiudendo con qualche numero sulla potenza di calcolo, o prestazioni in ambito AI e rendering, NVIDIA è ampiamente in testa nel benchmark Open CL e Indigo (rendering), con Intel Arc B580 che invece batte le antagoniste su Geekbench AI e nel calcolo con API Vulkan.

Quanto costa e dove acquistare Intel Arc B580

Come ampiamente anticipato, Intel Arc B580 vuole competere nella fascia media del segmento consumer, o comunque allinearsi alle proposte entry-level di AMD e NVIDIA. Il prezzo di listino per questa scheda è di 249 dollari, cifra che in Italia lievita sino a superare di poco quota 300 euro per via del cambio e delle tasse. A questa cifra però è difficile reperire la variante Limited Edition di Intel che, fatte le ricerche del caso, si trova nel nostro Paese a partire da 340-350 euro.

I modelli custom di Intel Arc B580 invece costano leggermente di meno, risultando forse più appetibili all’utenza che guarda al budget e che, risparmiando 50 euro, potrebbe investirli su un’altra componente come un SSD, la CPU o la RAM.

Considerazioni

Dopo tanti dati, cerchiamo di tirare le somme su questa Intel Arc B580 Limited Edition, una scheda grafica che possiamo consigliare senza dubbio per il gaming a 1080P maxato, ma anche per giocare a 1440P se accettiamo qualche compromesso sui dettagli nei titoli più impegnativi (neanche tanti in realtà).

Come analizzato nel corso dell’articolo, la proposta Intel non se la cava affatto male, soprattutto se guardiamo ai consumi di picco, mentre rimanendo in tema, ribadiamo che la scheda a nostro avviso dovrebbe essere ulteriormente ottimizzata riguardo la modalità IDLE. Parliamo di una cosa risolvibile ovviamente, così come il profilo delle ventole a pieno regime che, insieme al dissipatore dual-slot compatto, fanno un ottimo lavoro in ottica temperature.

Se vogliamo trovare un punto “debole” sulla Intel Arc B580, potremmo dire che il ray-tracing nei giochi più esigenti (e oltre il 1080P) non è il suo forte, molto meglio in raster oppure in quei titoli dove il ray-tracing non è implementato in modo massiccio.

D’altro canto non potevamo chiedere di più a una scheda con MSRP da 249 dollari, un prezzo davvero molto competitivo che però nella realtà (almeno italiana) lievita sino a 300 euro, anche oltre se guardiamo a questa versione Limited Edition di Intel. A 300 euro la Intel Arc B580 può essere considerata un’ottima opzione per chi vuole giocare a 1080P o a 1440P con dettagli alti, un po’ meno se guardiamo al ray-tracing, ambito ancora dominato da NVIDIA in tutte le fasce di mercato.