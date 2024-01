Nelle scorse ore, oltre a presentare l’orologio ibrido Lyly 2 e una fascia cardiaca che si aggancia ai reggiseni sportivi, Garmin ha svelato la nuova interfaccia grafica di Connect. Ci sono delle novità per il sito web, ma soprattutto l’app companion di smartwatch, ciclocomputer e altri prodotti Garmin, per ora disponibile in versione beta, è stata rivista a fondo, introducendo un nuovo disegno di base più moderno e intuitivo che dovrebbe semplificare le interazioni e la ricerca/uso delle diverse funzioni e opzioni presenti.

Le novità della nuova versione dell’app Garmin Connect

Garmin Connect è la sede in cui analizzare i dati relativi alla salute e le attività sportive registrate dallo smartwatch e dal ciclocomputer, ma anche vetrina per le numerose funzioni di Garmin con cui allenarsi, organizzare attività o gestire le proprie giornate, strumento di sicurezza per gli sport all’aperto o servizio per controllare le impostazioni dei dispositivi collegati, per sincronizzarli e personalizzarli in vario modo. Si tratta dunque di un’app molto importante che, nonostante la completezza, necessitava da un po’ di un intervento estetico, un aggiornamento che la rendesse più gradevole ma soprattutto più semplice e intuitiva da usare. “Con questo aggiornamento, siamo entusiasti di offrire ai clienti un design semplificato e approfondimenti più pertinenti per informarli e ispirarli mentre raggiungono i propri obiettivi” ha detto il vicepresidente del reparto fitness di Garmin Joe Schrink.

Resta la suddivisione a schede dell’interfaccia grafica di Garmin Connect, come pure la barra inferiore con le scorciatoie per accedere ad alcune sezioni dell’app: homepage, sfide, calendario, news feed e altro. Ma quelle stesse schede si arricchiscono di alcuni elementi grafici e funzionali, con maggiori dati e una resa estetica migliore, che include anche alcune informazioni in più relative all’elemento che si sta visualizzando.

Come visibile nell’immagine di copertina, nella nuova schermata principale ad esempio c’è “L’attività giornaliera“, sede in cui Garmin Connect mostra gli sport praticati durante la giornata, “In focus” con i dati relativi alla prontezza all’allenamento (Training Readiness) e altri, o ancora, “At a glance“, sezione presente anch’essa nel feed della schermata principale in cui l’app mostra alcuni parametri relativi alla salute quali la frequenza cardiaca, i punteggi di Body Battery e sonno, HRV Status, VO2 Max, Load Focus e altri, statistiche variabili in base al dispositivo connesso. Sempre nel feed della homepage, l’app mostra anche altre informazioni come gli eventi in calendario, i piani di allenamento e le sfide, ognuno dei quali fa da scorciatoia per accedere ad altri dettagli relativi.

Al momento, Garmin non ha specificato se queste novità saranno visibili anche nella versione web di Connect, per la quale sono attese tuttavia delle novità. La disponibilità di questa versione aggiornata dell’app Garmin Connect è prevista per fine anno, ma alcuni utenti selezionati che usano gli smartwatch, i ciclocomputer e gli accessori del produttore possono già provarla in anteprima in versione beta.

Leggi anche: la recensione di Garmin Vivoactive 5: la giusta via di mezzo e Garmin introduce la funzione per monitorare la temperatura cutanea su vari smartwatch