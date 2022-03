Garmin D2 Mach 1 è ufficiale, uno smartwatch di fascia elevata pensato espressamente per “chi sogna il cielo o lo vive tutti i giorni”. In altre parole, parliamo di un orologio che rientra nella ristretta cerchia degli smartwatch per l’aviazione, di cui fra l’altro fa parte anche Garmin D2 Air X10, un altro smartwatch del produttore statunitense presentato meno di due mesi fa.

Rispetto a quest’ultimo Garmin D2 Mach 1 è su altri livelli, sia per caratteristiche e materiali, sia per prezzi, considerando che va ben oltre i mille euro di listino. Ma per tutti i dettagli e le informazioni da sapere su di lui, seguiteci.

Caratteristiche e funzioni di Garmin D2 Mach 1

Garmin D2 Mach 1 si presenta con uno schermo AMOLED touchscreen da 1,3 pollici con risoluzione 416 x 416 pixel incastonato in una scocca che misura 47 mm di diametro e 14,5 mm di spessore. È dotato di GPS, GLONASS, Galileo, del supporto multi-GNSS, di altimetro barometrico e di una sfilza di sensori utili per monitorare la salute e lo sport.

Oltre a gestirlo con le dita, l’utente ha a disposizione anche i soliti 5 pulsanti fisici caratteristici un po’ su tutti i Garmin. Presenti il monitoraggio della frequenza cardiaca al polso con sensore Garmin Elevate, il tracking del sonno, delle attività respiratorie, della saturazione, dell’idratazione, del ciclo mestruale, dello stress e via dicendo.

Non manca Health Snapshot per avere una sorta di fotografia istantanea del proprio stato di salute, e Body Battery, metrica presente anche su altri dispositivi Garmin da qualche tempo a questa parte, che permette di gestire il “carico” del proprio corpo in base allo stress accumulato, sia fisico che mentale.

Lo spazio d’archiviazione interno di Garmin D2 Mach 1 permette inoltre di archiviare fino a 2000 brani, di ascoltare la propria musica preferita da Spotify, Amazon Music o Deezer. Garmin Pay permette di effettuare pagamenti contactless con l’orologio, mentre l’accoppiamento con lo smartphone è utile per ricevere le notifiche delle chiamate, i messaggi, i promemoria, gli aggiornamenti dai social, le ultime notizie e tanto altro ancora.

Di peculiare Garmin D2 Mach 1 vanta ad esempio la funzione di navigazione Direct-to che consente ai piloti di navigare direttamente verso un aeroporto impostato, o ancora la funzionalità Nearest che attiva una rotta diretta verso quello più vicino.

Gli aeronauti apprezzeranno anche i rapporti meteo METAR e TAF che permettono di ricevere prima del decollo informazioni dettagliate su venti e visibilità, informazioni che vanno ad aggiungersi alle proiezioni relative alle tendenze della temperatura, del vento, il punto di rugiada e tanto altro.

L’integrazione con l’app Garmin Pilot dei piani di volo, i trasferimenti automatici al registro flyGarmin.com e gli elenchi dei waypoint inclusi nella propria rotta sono solo alcune delle altre peculiarità di uno smartwatch esclusivo quanto particolare.

Per il resto ci sono da sottolineare i materiali utilizzati per realizzare questo smartwatch, zaffiro e titanio, a garanzia di resistenza e di longevità, la presenza di oltre 30 modalità sportive indoor e outdoor, la compatibilità coi dispositivi Garmin InReach (ad esempio il nuovo Mini 2) per inviare messaggi preimpostati ai propri cari in assenza di segnale telefonico, ai quali sono collegati i tracciamenti e gli avvisi SOS al Garmin IERCC, il centro di coordinamento delle emergenze aperto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Garmin D2 Mach 1 garantisce fino a 11 giorni di autonomia in modalità smartwatch (quindi collegato con smartphone Android o iPhone) e 24 ore con l’attività Fly con GPS e pulsossimetro attivi.

Immagini di Garmin D2 Mach 1

Prezzi e disponibilità di Garmin D2 Mach 1

Garmin D2 Mach 1 è disponibile in Italia già da oggi nella versione con bracciale in titanio a 1.299,99 euro, o con un più sobrio cinturino in pelle marrone Oxford al prezzo di 1.119,99 euro. In entrambi i casi è incluso nel prezzo un abbonamento di prova dell’app Garmin Pilot. Si possono acquistare sullo store ufficiale di Garmin, o prossimamente su Amazon.

