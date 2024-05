A circa un mese di distanza dal rilascio della versione ammodernata dell’app Garmin Connect, e a più di due dalla disponibilità dell’ultimo aggiornamento stabile della serie Forerunner, l’azienda ne ha iniziato a distribuire uno nuovo contraddistinto dalla versione 19.18 e riservato a Garmin Forerunner 255, 265, 955 e 965.

È in fase di rilascio da poche ore, ragione per la quale è probabile che molti non lo abbiano ancora ricevuto né quindi lo possano installare; nella giornata di ieri, 23 maggio, Garmin ha infatti comunicato che il roll out era in corso per solo il 20% dei dispositivi in circolazione, per completarsi comunque nel giro di pochi giorni. Intanto, scopriamone le novità.

Le novità dell’aggiornamento di Garmin Forerunner 255, 265, 955 e 965

Come al solito, si tratta di un aggiornamento che introduce per tutti e quattro gli sportwatch Garmin le stesse novità, sia funzioni che correzioni. L’unica differenza, legata al fatto che Garmin Forerunner 255 e 265 sono privi delle funzioni di navigazione (principalmente perché non cartografici, nonostante un’elementare opzione di navigazione ce l’abbiano lo stesso) riguarda l’invio e la condivisione di posizioni da Apple Mappe, novità che è quindi riservata ai soli Garmin Forerunner 955 e 965.

Per il resto, non ci sono differenze nei changelog di questa nuova versione 19.18, che introduce ad esempio la funzione Trova il mio telefono che, con la registrazione di un’attività in corso, permette di usare il GPS per ottenere le indicazioni necessarie per raggiungere l’ultima posizione in cui il telefono ha perso la connessione con lo smartwatch, una funzione che potrebbe rivelarsi molto utile per ritrovare lo smartphone in alcune situazioni.

Arrivano su tutti e quattro i Forerunner citati anche il widget Jet Lag Adviser, con alcuni suggerimenti per ridurre al minimo gli effetti del jet lag, e l’app Garmin Messenger, integrata sia come widget che come app sullo sportwatch, strumento con cui scambiare messaggi anche di gruppo con i dispositivi satellitari inReach e con gli utenti che hanno installato l’app.

Interessante anche la nuova funzione pensata per migliorare la lettura della frequenza cardiaca. Si chiama HR Dynamic Source Switching e, come intuibile, durante le attività di corsa abilita il cambio automatico della sorgente di lettura della frequenza cardiaca alternando i dati provenienti dalla fascia toracica e dal cardiofrequenzimetro integrato nello sportwatch con l’obiettivo di garantire letture più precise.

Queste sono invece le correzioni che questo nuovo aggiornamento introduce su Garmin Forerunner 255, 265, 955 e 965:

Fix “Lock On Road” setting not being honored.

Fix intermittent crash in music control.

Fix persistent notification vibration for incoming calls.

Fix inconsistent activity profile ordering between Connect and device.

Fix intermittent Zwift heart rate monitor drop out on iOS.

Fix intermittent jump rope activity upload failure.

Fix real time settings auto distance unit selection.

Fix UI haptic feedback.

Various UI improvements and fixes.

Come installare l’aggiornamento Garmin

Nel caso in cui non abbiate già ricevuto le relative notifiche della disponibilità dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dall’orologio stesso è normale perché il rilascio è ancora parziale, cioè limitato ad alcuni Garmin Forerunner 255, 265, 955 e 965: il 20% secondo quanto comunicato ieri da Garmin, come anticipato.

È tuttavia possibile controllare la disponibilità di questi nuovi update accedendo dallo smartwatch alla sezione “Aggiornamento Software” dalla pagina Sistema del menu Impostazioni. Altrimenti, è sufficiente collegare lo sportwatch a un computer via USB e cercare i nuovi update con il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile per tutti nel giro di pochi giorni.

In copertina Garmin Forerunner 265, di cui trovi la nostra recensione qui

Leggi anche: la recensione di WHOOP, bracciale smart per salute e sport: serve o basta un Garmin? e come scegliere uno smartwatch nel 2024