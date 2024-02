Era nell’aria da un po’ l’arrivo di un nuovo sportwatch economico di Garmin, azienda che ha presentato proprio oggi Forerunner 165. Si tratta di un dispositivo dedicato agli sportivi, molto più economico rispetto a Garmin Forerunner 265 e 965, dai quali eredita la tecnologia che, di recente, sta prendendo sempre più piede sugli orologi dell’azienda statunitense: i display AMOLED. Nonostante il nome, possiamo considerarlo come il dispositivo erede di Garmin Forerunner 55, sportwatch presentato quasi tre anni fa che, proprio per questo, necessitava di un aggiornamento tecnico.

Caratteristiche, funzioni e immagini di Garmin Forerunner 165

Specifiche tecniche

Garmin Forerunner 165 si presenta in due varianti, standard e Music: quest’ultima, oltre alla connettività Wi-Fi, assente sul modello normale, permette di archiviare fino a 500 brani sullo smartwatch (da Spotify, Deezer e Amazon Music) e di ascoltarli con delle cuffie bluetooth collegate, senza avere con sé lo smartphone. A parte questo, le colorazioni e i 50 euro di differenza, non ci sono altre differenze.

La principale novità di Garmin Forerunner 165 riguarda lo schermo, un pannello AMOLED touch da 1,2″ con risoluzione di 390 x 390 pixel, cioè molto più avanzato del display di Forerunner 55, modello precedente dotato di uno schermo MiP da 1,04″ con risoluzione 208 x 208 pixel. Un’ulteriore prova del fatto che Garmin abbia deciso di optare per la tecnologia AMOLED, ormai sempre più diffusa sugli smartwatch di nuova generazione perché capace di assicurare una resa migliore dei colori e delle immagini, pur senza impattare eccessivamente sulla batteria.

Parliamo quindi di autonomia, aspetto molto importante per uno sportwatch. Garmin promette quanto segue per Forerunner 165:

Modalità smartwatch fino a 11 giorni;

Modalità risparmio energetico smartwatch fino a 20 giorni;

Modalità GNSS solo GPS fino a 19 ore;

Modalità GNSS tutti i sistemi fino a 17 ore;

(solo versione Music) Modalità GNSS solo GPS con musica fino a 7 ore;

(solo versione Music) Modalità GNSS tutti i sistemi con musica fino a 6,5 ore.

Nonostante la differente tecnologia del display, componente che impatta molto sul consumo energetico dello smartwatch, sono valori in linea con Garmin Forerunner 55, che promette fino a 2 settimane in Modalità smartwatch e fino a 20 ore in Modalità GPS, secondo quanto dichiarato dal produttore.

Chiusa la parentesi autonomia, Garmin Forerunner 165 è un dispositivo molto completo, dotato del sensore cardiofrequenzimetro Elevate di quarta generazione (non il più recente montato su Venu 3, fenix 7 pro ed epix Pro di seconda generazione), di connettività Bluetooth, ANT+ e Wi-Fi (solo versione Music, come anticipato) e della seguente dotazione di sensori: altimetro barometrico, bussola, accelerometro, termometro e sensore della luce ambientale. Non è presente il GPS a doppia frequenza (qui il nostro approfondimento dedicato), ma una dotazione completa di sistemi di posizionamento con GPS, GLONASS e Galileo, con l’opzione per attivarli tutti contemporaneamente.

Funzioni software

L’appartenenza alla serie Forerunner significa tante funzioni sportive e metriche di allenamento avanzate. Garmin Forerunner 165 è infatti ricco di funzionalità con cui allenarsi e fare sport in maniera mirata. Rappresentano alcuni esempi la potenza e le dinamiche di corsa al polso per visualizzare i dati in tempo reale e gestire meglio gli sforzi, o il supporto di piani di allenamento adattivi in base al proprio stato di forma e al recupero accumulato, un’alternativa ai piani di allenamento gratuiti predefiniti di Garmin Coach.

Una volta terminato l’allenamento è possibile analizzare i dati registrati da Garmin Forerunner 165 direttamente sullo sportwatch o tramite l’app companion Garmin Connect, grazie al Training Effect, ai tempi di recupero stimati, ai livelli di body battery, ad HRV Status e ad altre funzioni utili per monitorare il proprio stato di forma. Sono oltre 25 i profili sportivi indoor e outdoor integrati nello sportwatch, profili sportivi specifici a differenza di quelli presenti molto spesso negli smartwatch più comuni.

Sport a parte, Garmin Forerunner 165 è dotato anche di varie funzioni per monitorare la salute: oltre alla frequenza cardiaca e all’ossigenazione del sangue, tiene d’occhio lo stress, il sonno (in fasi, con punteggi e rilevamento di sonnellini), il ciclo mestruale e la gravidanza, fornisce con una sessione di 2 minuti un report con le statistiche chiave sulla propria salute (volendo da condividere con il proprio medico), oltre alle classiche calorie bruciate, piani saliti e numero di passi. Utile anche la funzione di report mattutino che dà un’indicazione utile sul proprio stato di salute mattutino tramite sonno e HRV (la variabilità della frequenza cardiaca) oltre a indicare indicazioni sul meteo e su altre questioni.

Nonostante si tratti di uno sportwatch vero e proprio, è dotato anche di varie funzioni smart. Per pagare c’è Garmin Pay, per allenarsi in sicurezza la funzione live track con cui amici e familiari possono seguire la propria posizione in tempo reale o ricevere avvisi in caso di incidenti (li rileva automaticamente), oltre alla possibilità di ricevere le notifiche dello smartphone collegato, con i dispositivi Android si può anche rispondere e visualizzare le immagini. Con l’app companion Garmin Connect si ha accesso inoltre a varie altre app, campi dati e quadranti da installare su Garmin Forerunner 165.

Design e immagini

Molto tradizionale il design di Garmin Forerunner 165, uno sportwatch realizzato principalmente in plastica, con una lente in vetro rinforzato e cinturini in silicone standard con passo da 20 mm. Presenti i 5 pulsanti fisici classici con cui gestire le registrazioni e per muoversi nei menu senza dover ricorrere al touchscreen.

La versione standard è disponibile nei colori bianco e nero con cinturini in tinta, mentre sono quattro le colorazioni riservate a Garmin Forerunner 165 Music: verde acqua, nero, bianco e lilla. Per quanto riguarda infine le dimensioni e il peso, misura 43 mm di diametro e 11,6 mm di spessore per 39 grammi.

Prezzi e disponibilità di Garmin Forerunner 165

Garmin Forerunner 165 è disponibile in Italia da oggi, 20 febbraio 2024. La versione standard costa 279,99 euro, mentre la Music è in vendita al prezzo di 329,99 euro. Si può acquistare sul sito di Garmin, ma è disponibile anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi.

