Apple è attualmente impegnata nello sviluppo di iOS 17.4 e di tutti gli altri aggiornamenti intermedi per gli OS di ultima generazione ma i rumor, già da tempo, si concentrano su ciò che verrà dopo, con iOS 18 e iPadOS 18 sugli scudi.

Mentre a inizio mese è emerso che anche la mela morsicata sposerà i paradigmi dell’intelligenza artificiale a partire da iOS 18 (non che oggi non sia usata, anche se dalle parti di Cupertino sono stati un po’ restii a manifestare la cosa, almeno finora), oggi emergono indiscrezioni su quali potrebbero essere i dispositivi supportati dalle prossime versioni di iOS e iPadOS.

Emergono indiscrezioni sul supporto offerto da iOS 18 e iPadOS 18

Stando a quanto riportato dai colleghi di MacRumors, un utente X (l’ex Twitter) ha condiviso (e poi rimosso) due post riguardanti il supporto che offriranno iOS 18 e iPadOS 18, le prossime, attese, versioni di iOS e iPadOS.

L’utente ha riferito che iOS 18 dovrebbe supportare tutti gli iPhone che girano attorno al SoC Apple A12 Bionic e modelli successivi: tradotto in altri termini, ciò significa che il supporto dovrebbe rimanere invariato rispetto a quello offerto da iOS 17. Per iPhone Xr, iPhone Xs e Xs Max, lanciati nell’ormai lontano 2018, si inaugurerebbe così il settimo anno di supporto, e i dispositivi diverrebbero gli iPhone più longevi di sempre (primato che detengono tutt’ora, anche se in condivisione con iPhone 6s).

Discorso un po’ diverso per iPadOS 18 che, invece, costringerebbe alcuni modelli di iPad a salutare la compagnia: nello specifico, la fonte sostiene che i modelli con SoC Apple A10 Fusion e Apple A10X Fusion non saranno più supportati; i dispositivi coinvolti sono iPad Pro 12.9 di seconda generazione, iPad Pro 10.5, iPad (sesta generazione) e iPad (settima generazione).

Ecco quali iPhone dovrebbero ricevere iOS 18

Di seguito riportiamo la lista completa degli iPhone attualmente in commercio che, qualora tali indiscrezioni venissero confermate, riceveranno iOS 18:

Ecco quali iPad dovrebbero ricevere iPadOS 18

Di seguito riportiamo la lista completa dei degli iPad attualmente in commercio che, qualora tali indiscrezioni venissero confermate, riceveranno con iPadOS 18:

iPad Pro 12.9 (6 a generazione, 2022)

(6 generazione, 2022) iPad Pro 12.9 (5 a generazione, 2021)

(5 generazione, 2021) iPad Pro 12.9 (4 a generazione, 2020)

(4 generazione, 2020) iPad Pro 12.9 (3 a generazione, 2018)

(3 generazione, 2018) iPad Pro 11 (4 a generazione, 2022)

(4 generazione, 2022) iPad Pro 11 (3 a generazione, 2021)

(3 generazione, 2021) iPad Pro 11 (2 a generazione, 2020)

(2 generazione, 2020) iPad Pro 11 (1 a generazione, 2018)

(1 generazione, 2018) iPad Air (5 a generazione, 2022)

(5 generazione, 2022) iPad Air (4 a generazione, 2020)

(4 generazione, 2020) iPad Air (3 a generazione, 2019)

(3 generazione, 2019) iPad mini (6 a generazione, 2021)

(6 generazione, 2021) iPad mini (5 a generazione, 2019)

(5 generazione, 2019) iPad (10 a generazione, 2022)

(10 generazione, 2022) iPad (9 a generazione, 2021)

(9 generazione, 2021) iPad (8a generazione, 2020)

Quando usciranno iOS 18 e iPadOS 18?

Siamo ancora molto distanti dal rilascio in forma stabile di iOS 18 e iPadOS 18, sistemi operativi che dovrebbero arrivare tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno (probabilmente in concomitanza con il lancio degli iPhone 16), come da tradizione Apple, in compagnia di tutti gli altri major update come macOS 15, watchOS 11 e tvOS 18, oltre alla possibile seconda versione di visionOS.

Prima del rilascio in forma stabile, assisteremo all’annuncio dei nuovi sistemi operativi, previsto per il WWDC 24 di giugno, e al conseguente (lungo) ciclo di sviluppo che ci accompagnerà per tutta l’estate.

Al momento, come anticipato in apertura, il colosso di Cupertino è impegnato nello sviluppo di iOS 17.4 e di tutti gli altri aggiornamenti intermedi che dovrebbero arrivare nelle prime fasi di marzo, a causa delle tempistiche da rispettare per l’entrata in vigore del Digital Markets Act (DMA) nell’Unione Europea.

