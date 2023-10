Arriva un nuovo fiume di indiscrezioni (o, meglio, opinioni) sul futuro a breve-medio termine della gamma Mac di Apple, tra problemi legati alle vendite in calo dei MacBook e novità sui modelli di iMac che conosceremo tra 2024 e 2025.

Un altro report, invece, prova a fare il punto della situazione sul progetto iPad pieghevole, dispositivo che sicuramente non arriverà prima della fine del prossimo anno e per il quale non è ancora stato finalizzato il progetto.

Apple: 2023 non proprio esaltante per i MacBook

Tramite un nuovo post su Medium, il noto analista Ming-Chi Kuo torna a parlare dei MacBook e, più nello specifico, del volume di vendite in calo del 30% rispetto al 2022, con il dato delle vendite che si riduce a circa 17 milioni di unità. Il dato fa eco a quello globale sui Mac (-40% annuo) dello scorso aprile.

L’analista ha inoltre fatto sapere che, dopo una partenza spedita, le vendite del MacBook Air da 15 pollici sono diminuite sostanzialmente; Apple ha dovuto rivedere le previsioni delle spedizioni al ribasso (di almeno il 20%).

Dal momento che, da qua alla fine del 2023, non dovremmo assistere al lancio di nuovi MacBook, il numero di spedizioni è destinato ulteriormente a scendere: al netto dell’assenza di nuovi prodotti, in generale, la gamma MacBook, letteralmente esplosa con l’avvento dei chip Apple Silicon M1 nel 2020, non ha riscontrato lo stesso entusiasmo (e gli stessi numeri) con l’arrivo dei modelli dotati di chip Apple Silicon M2, complice anche il graduale rientro alla normalità (e la riduzione dello smart working rispetto al periodo della pandemia).

La ripresa potrebbe avvenire nel 2024 coi modelli M3

Il 2024 potrebbe invece essere l’anno della ripresa per Apple, almeno per quanto concerne i MacBook. Il colosso di Cupertino avrebbe in serbo il lancio dei modelli dotati di chip Apple Silicon M3 sui quali nutre parecchie speranze, al punto da aver sacrificato la parte finale del 2023 per smaltire le scorte di magazzino e fare tabula rasa in vista dei nuovi prodotti.

Tra i nuovi prodotti dovrebbero esserci anche i MacBook Pro da 14 e da 16 pollici dotati dei chip Apple Silicon M3 Pro e M3 Max, più efficienti dei predecessori grazie anche all’adozione di un display mini LED.

Secondo indiscrezioni del mese scorso, inoltre, la gamma MacBook potrebbe arricchirsi prossimamente di nuovi modelli “economici” pensati per dare battaglia ai Chromebook, i laptop che eseguono ChromeOS, un sistema operativo, leggero e semplice, nato per girare senza problemi sui dispositivi economici.

A ogni modo, Kuo si aspetta che i chip M3 possano dare una bella spinta alle vendite dei computer Mac, almeno all’inizio, ma non si è sbilanciato su una previsione a più lungo termine.

Nuovi rumor sul fronte degli iMac di Apple

Sempre Ming-Chi Kuo, stavolta tramite un post su X, aggiorna le sue previsioni circa i prossimi iMac, i computer desktop all-in-one di Apple, suggerendo, anche in questo caso, che non assisteremo ad aggiornamenti nella parte finale del 2023.

Un “refresh” dell’iMac da 24 pollici, probabilmente con i chip Apple Silicon M3 (saltando quindi la generazione M2), arriverà non prima del 2024 secondo Kuo. Il nuovo dispositivo più interessante della gamma, tuttavia, è atteso non prima del 2025.

Apple dovrebbe lanciare un iMac da 32″ con display mini LED nel 2025

Nel 2025 dovrebbe debuttare un nuovo iMac da 32 pollici con display mini LED, modello che sarà sicuramente costosissimo; basti pensare che il Pro Display XDR da 32″ del colosso di Cupertino costa appena 5599 euro (ai quali bisogna aggiungere 1099 euro per lo stand, venduto separatamente).

È probabile che questo nuovo iMac “Pro” venga collocato al top della gamma, magari dotato dei chip Apple Silicon M3 Max e M3 Ultra.

Si avvicina il primo iPad pieghevole di Apple

Archiviate le questioni legate al mondo Mac, ci spostiamo su un altro argomento che tiene banco da parecchio nel panorama Apple: parliamo del lancio dei primi dispositivi pieghevoli della mela morsicata.

Una nuova indiscrezione fa eco a quelle trapelate in precedenza, sostenendo che il colosso di Cupertino lancerà un iPad pieghevole prima di un iPhone pieghevole, indicando anche una possibile tempistica per il lancio.

Speranze nel 2024 ma è più probabile un debutto nel 2025

Mentre Kuo, all’inizio dell’anno, ha suggerito che il lancio del primo iPad pieghevole sarebbe stato anticipato al 2024, Ross Young si è detto scettico al riguardo, sostenendo di non avere sentito nulla riguardo un iPad pieghevole per il 2024.

Un nuovo report di DigiTimes suggerisce che iPad pieghevole si farà ma è più probabile che arrivi nel 2025: pare, infatti, che alla fine del 2024 possa iniziare la produzione su piccola scala, in vista di un annuncio globale previsto tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.

Il report suggerisce, inoltre, che il progetto non sia stato ancora finalizzato da Apple ma che, sulla base dei progressi fatti negli ultimi mesi, lo scenario sopra descritto potrebbe realizzarsi.

Apple avrebbe optato per un pannello unico che si piega

Sempre grazie al rapporto di DigiTimes, veniamo a conoscenza del fatto che, in fase di progetto, Apple avrebbe deciso di scartare l’opzione “due display separati” e sposare quella che prevede un unico display pieghevole, come sugli smartphone pieghevoli.

Il colosso di Cupertino sarebbe in trattativa con Samsung Display (SGD) e LG Display (LGD) per la fornitura di questi pannelli ma resta preoccupato per l’eventuale evidenza della piega quando iPad è aperto.

Apple starebbe, inoltre, affrontando un altro aspetto fondamentale per un dispositivo pieghevole: il meccanismo della cerniera. Per la mela morsicata è fondamentale che la cerniera sia più semplice possibile e costituita da un numero ridotto di parti.

