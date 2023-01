Oramai da tanto tempo si susseguono le indiscrezioni secondo cui Apple sarebbe al lavoro sulla tecnologia dei display pieghevoli, con l’obiettivo di riuscire a lanciare nei prossimi anni vari device e uno dei primi potrebbe essere un iPad.

Rispetto a Samsung e altri colossi della tecnologia, che da anni si sono avvicinati al settore degli smartphone pieghevoli, Apple fino a questo momento ha preferito seguire una politica più cauta ma il produttore statunitense è consapevole del fatto che prima o poi dovrà compiere il grande passo.

Un iPad pieghevole in arrivo prima del previsto

Il popolare analista Ming-Chi Kuo si è già sbilanciato sul possibile arrivo di un iPad pieghevole, prevedendo il suo lancio nel 2025 ma nelle scorse ore è tornato sull’argomento, rendendo noto che il colosso di Cupertino potrebbe decidere di anticipare l’esordio del device al 2024.

A dire dell’analista, l’azienda Anjie Technology beneficerà di un iPad pieghevole dal design completamente nuovo, dispositivo che potrebbe essere dotato di un cavalletto integrato (potrebbe essere realizzato in fibra di carbonio, un materiale capace di renderlo più leggero e resistente).

Più in particolare, Anjie Technology dovrebbe essere l’azienda scelta da Apple per la fornitura di questo speciale cavalletto, operazione che potrebbe aprire per tale società scenari importanti anche per eventuali future generazioni.

Sempre secondo Ming-Chi Kuo, le spedizioni di iPad per il 2023 potrebbero diminuire, dato che potrebbero non esserci nuovi modelli nei prossimi 9-12 mesi mentre importanti novità potrebbero esserci nel primo trimestre del 2024, quando dovrebbe essere dato il via alla produzione di massa della nuova generazione di iPad mini.

Per il primo iPhone pieghevole, invece, probabilmente ci sarà da avere pazienza ancora per molto tempo: il colosso di Cupertino, infatti, pare che abbia deciso di fare prima qualche prova con i tablet.

Potrebbe interessarti anche: Apple ha brevettato un display pieghevole che non si rompe