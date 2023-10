Torniamo sull’argomento MacBook Pro al termine di un anno che, almeno finora, è stato alquanto deludente per quegli utenti Apple che si aspettavano il debutto dei nuovi modelli da 14 e 16 pollici basati su SoC M3 Max. Allo stato attuale sappiamo che Apple dovrebbe essere pronta per l’ultimo trimestre dell’anno in corso, informazione confermata dalle ultime indiscrezioni che arrivano da fonti vicini alla catena produttiva Apple e che, tra le altre cose, svelano un’ulteriore peculiarità dei prossimi portatili ad alte prestazioni dell’azienda di Cupertino.

Secondo quanto riportato da Digitimes infatti, prestazioni a parte, i prossimi MacBook Pro saranno dotati di un nuovo display con retroilluminazione più efficiente, una caratteristica che garantirà a quanto pare un incremento della durata della batteria e quindi dell’autonomia. Ma vediamo come.

I nuovi MacBook Pro con SoC M3 Max monteranno nuovi pannelli mini LED più luminosi

Gli attuali MacBook Pro montano dei pannelli IPS con retroilluminazione mini LED e a quanto pare Apple non ha intenzione di stravolgere tale specifica, bensì di migliorare questa tecnologia integrando dei nuovi mini LED più luminosi, permettendo sulla carta di incrementare la luminosità massima del display almeno del 10%. Stando al report in questione però, l’azienda non seguirà questa strada e al contrario sfrutterà tale caratteristica per mantenere livelli di luminosità pari a quelli attuali (più o meno) cercando invece di ridurre il consumo totale del pannello e di conseguenza l’impatto sulla batteria e sull’autonomia del dispositivo.

Questi pannelli saranno utilizzati sicuramente sui tanto attesi MacBook Pro 14 e MacBook Pro 16 basati su SoC Apple M3 Max che, sempre secondo le fonti asiatiche, non saranno pronti prima del quarto trimestre, anzi potrebbero tranquillamente slittare visto che tali tempistiche si riferiscono verosimilmente alle prime spedizioni verso i partner e i rivenditori in vista di un lancio che si sposta inevitabilmente al 2024.

Ma come saranno e quando arrivano quindi i nuovi MacBook Pro 14 e 16?

Se consideriamo queste ultime notizie, decisamente affidabili vista la fonte, “fondendole” con quelle che sono le ultime indicazioni degli analisti di settore come Bloomberg o il noto Ming-Chi Kuo, sembra quasi certo che Apple non dovrebbe lanciare i nuovi MacBook Pro 14 e 16 prima dell’inizio del 2024, presumiamo si parli almeno del mese di gennaio inoltrato. Riguardo ai prossimi MacBook Pro 14 e 16, è ormai certo che saranno equipaggiati col tanto atteso Apple Silicon M3 Max, un chip che dovrebbe migliorare ulteriormente le prestazioni dell’attuale M2 Max grazie a un configurazione che prevede 12 core CPU ad alte prestazioni e 4 core efficienti, oltre a una GPU da 40 core; a titolo informativo, ricordiamo che Apple M2 Max si ferma a un totale 8 core ad alte prestazioni e 4 efficienti, mentre la GPU arriva a 38 core.

Per quanto riguarda invece il reparto RAM, torna nuovamente in ballo una variante con 48 GB di memoria, ma come già discusso si tratterà probabilmente di una delle versioni di MacBook Pro 14 o MacBook Pro 16 che già adesso sono disponibili con un quantitativo RAM che va da 32 a 96 gigabyte (varianti con M2 Max ribadiamo). Detto questo non dimentichiamo che il SoC M3 di Apple sarà anche il primo chip a 3 nanometri a equipaggiare un Mac; l’azienda di Cupertino si affiderà come saprete al nodo produttivo di TSMC che non ha nascosto finora la sfida rappresentata da questa tecnologia per la produzione su larga scala, considerando comunque che Apple sarà l’unica inizialmente a poter contare su questo processo produttivo.

In conclusione c’è posto anche per un nota relativa ai primi MacBook con pannello OLED, inizialmente attesi per il biennio 2024/2025 ma a quanto pare posticipati da Apple direttamente al 2027; dietro questo rinvio ci sarebbero problemi legati alla resa/ottimizzazione e al principale problema di questi pannelli che attualmente è rappresentato dal burn-in.

