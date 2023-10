Da poche ore, Apple ha ampliato il parco di penne compatibili con gli iPad, presentando la nuova Apple Pencil USB-C, la versione più economica dell’intera gamma.

Non è una sorpresa che il colosso di Cupertino abbia presentato un nuovo modello di penna dotato di porta USB-C, dopo che al lancio degli iPhone 15 aveva rimosso la Lightning da praticamente ogni accessorio.

Debutta la nuova Apple Pencil (USB-C)

Come anticipato in apertura, Apple ha ampliato la gamma Apple Pencil annunciando un nuovo modello economico (la più economica della gamma) e dotato di porta USB-C (una prima volta per le penne della mela morsicata), pensato per fornire un’altra alternativa agli utenti iPad che vogliono avvicinarsi al “mondo della penna” per la prima volta.

Di seguito riportiamo le parole di Bob Borchers, vicepresidente della divisione Worldwide Product Marketing di Apple, che ha così commentato l’ampliamento della gamma Apple Pencil:

“Apple Pencil ha rivoluzionato il modo di prendere appunti, disegnare e realizzare illustrazioni, aprendo la strada a infinite possibilità di creare e lavorare. In combinazione con la versatilità di iPad, la nuova Apple Pencil rappresenta un’ulteriore ottima opzione per sperimentare in digitale la magia di scrivere a mano, aggiungere annotazioni, modificare documenti e altro.”

Specifiche, funzionalità e confronto con gli altri modelli

La nuova Apple Pencil (USB-C) si presenta con un design più che familiare, offrendo la stessa pixel-precision, la stessa bassa latenza e la stessa sensibilità all’inclinazione delle altre due penne già esistenti.

Per quanto concerne le funzionalità software, è compatibile con le funzionalità di iPadOS, anche con le novità di iPadOS 17, inclusa la funzione di inserimento automatico (identifica e compila i campi nei moduli in formato PDF, consentendo di aggiungere rapidamente informazioni quali nome, indirizzo e email da Contatti) che sarà disponibile a breve.

Rispetto alle Pencil di prima e seconda generazione, la nuova Apple Pencil (USB-C) perde la sensibilità alla pressione (quindi non noterete differenze nel tratto, premendo con più o meno veemenza); rispetto al modello di riferimento della gamma, poi, perde anche il doppio tap per cambiare strumento e le funzionalità di abbinamento e ricarica magnetica; mantiene, invece, l’attacco magnetico e la funzionalità “hover”, quella che rivela la presenza della penna senza contatto con lo schermo, se utilizzata in coppia con i più recenti iPad Pro con chip Apple Silicon M2.

L’abbinamento e la ricarica della penna si eseguono tramite una porta USB-C che è nascosta sotto al logo Apple Pencil ed è raggiungibile scorrendo il tappo. Per risparmiare batteria, la penna entra automaticamente in standby quando è attaccata magneticamente all’iPad.

La scheda tecnica

Di seguito riportiamo la scheda tecnica della nuova Apple Pencil (USB-C):

Lunghezza: 155 mm

Diametro: 7,5 mm

Peso: 20,5 grammi

Connettività: Bluetooth , USB-C (per ricarica e accoppiamento)

, (per ricarica e accoppiamento) Altre caratteristiche: precisione “pixel-perfect” , bassa latenza , sensibilità all’inclinazione , funzionalità “hover” (solo su iPad Pro), aggancio magnetico

, , , funzionalità (solo su iPad Pro), Compatibilità: iPad mini (sesta generazione) iPad (decima generazione) iPad Air (quarta e quinta generazione) iPad Pro 11″ (tutte le generazioni) iPad Pro 12.9″ (dalla terza generazione)



Disponibilità e prezzi della nuova Apple Pencil (USB-C)

La nuova Apple Pencil (USB-C) sarà disponibile, anche in Italia, a partire da inizio novembre e verrà proposta al prezzo di listino di 95 euro. Per il settore Education (studenti e studentesse iscritti all’università (o ai loro genitori), e a docenti e personale di istituti di ogni ordine e grado), il prezzo di listino scende a 85 euro.

Anche le altre Apple Pencil, nonché l’adattatore da USB-C a Pencil per abbinamento a ricarica, restano a listino. Ecco i prezzi:

Apple Pencil (1ª generazione) – compatibile con iPad (10ª generazione) e iPad (9ª generazione) – al prezzo di 119 euro Adattatore per abbinamento e ricarica al prezzo di 10 euro

– compatibile con iPad (10ª generazione) e iPad (9ª generazione) – al prezzo di Apple Pencil (2ª generazione) – compatibile con iPad Air, iPad mini e iPad Pro – al prezzo di 149 euro.

