Manca una settimana all’evento più atteso dell’anno per i fan di Apple, il keynote in cui ci aspettiamo che l’azienda presenti la nuova famiglia iPhone 15, Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2. Secondo le indiscrezioni emerse finora per i nuovi MacBook sarà necessario pazientare ancora un po’, famiglia di computer che dovrebbe presto abbracciare i nuovi chipset a 3 nanometri e che, secondo nuove indiscrezioni, potrebbe arricchirsi di nuovi MacBook economici, qualcosa in stile Chromebook, per intenderci.

Apple potrebbe presentare dei nuovi MacBook economici

La fonte è DigiTimes, sito web molto spesso ben informato riguardo ai prodotti Apple, il quale in questo caso cita delle non meglio specificate fonti del settore secondo le quali l’azienda di Cupertino starebbe lavorando su una nuova serie di computer portatili a basso costo. Secondo quanto emerso si parla di MacBook molto economici che andrebbero a competere con i Chromebook, i laptop che eseguono ChromeOS, un sistema operativo leggero e molto semplice, nato proprio per girare facilmente su dispositivi economici con specifiche tecniche di basso livello.

Alla luce di ciò ne consegue che questa presunta serie di MacBook si posizionerebbe al di sotto dell’attuale famiglia Air, come un’opzione a basso prezzo rivolta al settore dell’educazione, alle scuole, aree in cui Apple ne risulta di solito esclusa.

Questi nuovi MacBook economici sarebbero comunque realizzati in metallo ma con materiali più economici e con componenti meccanici di livello inferiore rispetto agli Air, MacBook che dovrebbero arrivare fra non molto, nella seconda metà del prossimo anno stando a quanto emerso.

Non sappiamo altro per ora. Apple dovrebbe in ogni caso presentare alcune novità nelle prossime settimane, probabilmente dopo l’evento di lancio degli iPhone 15 e dei nuovi Apple Watch. I prossimi ad arrivare dovrebbero essere i primi Mac con il nuovo chip a 3 nanometri Apple Silicon M3, computer che potremmo vedere già nel mese di ottobre sotto forma di portatili (probabilmente MacBook Pro 13) e di computer desktop all-in-one (la nuova serie di iMac).

Comunque, il prossimo appuntamento per le novità di Apple è fra una settimana, dalle ore 19:00 di martedì 12 settembre, momento in cui inizierà l’evento dell’azienda di Cupertino che potrete seguire insieme a noi sul nostro canale YouTube e su Twitch.

In copertina c’è MacBook Pro 14 M2 Pro, che abbiamo recensito qui

Potrebbero interessarti anche: Migliori MacBook di Settembre 2023: ecco i nostri consigli e Un nuovo brevetto avvicina (ma non di molto) il debutto del Face ID sui MacBook