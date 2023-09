Nel corso dell’evento Wonderlust di stasera, presentato ancora in forma pre-registrata e diffuso contemporaneamente ai presenti all’Apple Park di Cupertino e agli utenti collegati a distanza tramite i canali streaming, Apple ha annunciato la disponibilità di iOS 17 a margine dell’annuncio degli iPhone 15 e degli iPhone 15 Pro.

La nuova versione di iOS debutterà ufficialmente, in forma stabile e su tutti gli iPhone compatibili, la prossima settimana, al termine di un ciclo di sviluppo durato tre mesi e mezzo (era iniziato lo scorso 5 giugno). Andiamo a ripercorrere quelle che sono le novità principali del più popolare sistema operativo della mela morsicata, i dispositivi compatibili e vediamo la data precisa in cui verrà avviato il rilascio.

Le principali novità di iOS 17

Come vi raccontiamo sin dal momento della presentazione ufficiale dello scorso 5 giugno, iOS 17 non punta a stravolgere l’esperienza utente ma ambisce ad arricchire gli iPhone con tante nuove funzionalità, a ridisegnare e rendere personalizzabili altre parti del sistema operativo, a migliorare sicurezza e privacy degli utenti, a rendere l’intero sistema operativo più accessibile e inclusivo.

In fase di presentazione, Craig Federighi, Vice Presidente Senior della Software Engineering di Apple, aveva già sottolineato che il team di sviluppo ha scelto di ripartire dalle funzioni base di un iPhone, quelle che servono per comunicare (Telefono, FaceTime e Messaggi), arricchendole con tante nuove funzionalità e possibilità di personalizzazione; a queste si aggiungono tante altre novità.

Pertanto, le novità altisonanti sono poche. Di seguito riportiamo comunque le principali, disponibili da subito sugli iPhone che si aggiorneranno.

Modalità StandBy (Sospensione)

iOS 17 ha guadagnato la nuova modalità StandBy, una novità pensata per trasformare lo smartphone in uno smart display con informazioni a colpo d’occhio visibili a distanza quando l’iPhone è in carica e in posizione orizzontale.

La modalità può essere personalizzata con orologi, foto preferite e widget, ed è supportata dalle Attività in tempo reale, Siri, le chiamate in arrivo e le notifiche più grandi. La modalità StandBy è disponibile solo per iPhone che utilizzano accessori MagSafe con supporto e può essere attivata toccando lo schermo, eccetto per gli iPhone 14 Pro che mostrano le informazioni sempre grazie al display sempre attivo.

Previous Next Fullscreen

Novità delle app Telefono, FaceTime e Messaggi

Con l’aggiornamento a iOS 17, l’app Telefono su iPhone è stata potenziata con nuove opzioni di personalizzazione. Gli utenti possono ora utilizzare i Contact Posters per esprimere la propria personalità attraverso effetti per foto o Memoji, stili e colori di font per le chiamate in arrivo. Questa funzionalità sarà estesa anche alle app di terze parti per le chiamate. Inoltre, è stata introdotta la funzione Live Voicemail, che consente agli utenti di visualizzare in tempo reale la trascrizione dei messaggi vocali in segreteria e di rispondere durante la registrazione. Inoltre, le chiamate identificate come spam saranno rifiutate automaticamente.

L’app FaceTime su iPhone ha ricevuto un significativo aggiornamento con iOS 17. Ora gli utenti possono lasciare messaggi vocali e video per le persone non disponibili. Le chiamate FaceTime sono diventate più interattive grazie alla possibilità di aggiungere reazioni come cuori, palloncini e fuochi d’artificio. FaceTime sarà anche disponibile su Apple TV 4K, con la funzione di inquadratura automatica che mantiene l’utente al centro della scena, anche quando si sposta nella stanza.

L’app Messaggi su iPhone è stata arricchita con diverse nuove funzionalità. Ora è possibile creare Live Stickers animati a partire dalle foto, con la possibilità di aggiungere effetti. La ricerca è stata migliorata con l’introduzione di filtri di ricerca più precisi, e la condivisione della posizione è stata resa in tempo reale. Messaggi ha anche introdotto una nuova funzione chiamata “Tutto bene“, che consente agli utenti di avvisare amici e parenti dell’arrivo a destinazione, condividendo informazioni utili come la posizione e lo stato del servizio cellulare. È importante sottolineare che tutte le informazioni condivise tramite Messaggi sono protette dalla crittografia end-to-end.

Previous Next Fullscreen

Tutte le altre novità di iOS 17

Queste erano solo le novità principali di iOS 17 che porta con sé tantissime altre novità come la funzionalità NameDrop di AirDrop (permette agli utenti di condividere informazioni di contatto avvicinando il proprio iPhone a quello dell’altra persona).

Le novità investono anche la tastiera di sistema e altre app di sistema come Apple Maps, Apple Music, Casa, Fitness, Salute, Siri, e il browser Safari. Non mancano, inoltre, novità riguardo la privacy e la sicurezza (con un occhio a password e passkeys) dei dati degli utenti.

Va menzionata, infine, la nuova app Journal (Diario) che sfrutterà il machine learning on-device per fornire all’utente suggerimenti personalizzati per la scrittura, selezionati in base all’attività recente; essa arriverà a ottobre.

Dispositivi supportati da iOS 17

Rispetto alla precedente iterazione iOS 16, Apple ha fatto fuori dal supporto gli iPhone del 2017, ovvero iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X che non riceveranno la nuova versione.

Ai modelli dal 2018 in poi si sono appena aggiunti gli iPhone 15 che debutteranno ufficialmente sul mercato tra qualche giorno già aggiornati a questa versione software. Di seguito riportiamo la lista dei dispositivi compatibili con iOS 17:

iOS 17 e i suoi fratelli arrivano il 18 settembre

Durante l’evento Wonderlust, oltre ad annunciare i nuovi iPhone 15 e gli altri dispositivi (tra cui gli Apple Watch di nuova generazione), Apple ha ufficialmente confermato la data del rilascio in forma stabile di iOS 17 e di tutti gli altri sistemi operativi basati su esso (parliamo di iPadOS 17, watchOS 10 e tvOS 17).

L’appuntamento è quindi per il 18 settembre 2023 a partire dalle ore 19:00 italiane. L’aggiornamento, come di consueto, verrà rilasciato in maniera graduale: potrebbero, pertanto, verificarsi problemi di congestione dei server nei momenti immediatamente successivi all’avvio del rilascio.

