Tramite uno stringato comunicato stampa, Qualcomm e Apple hanno annunciato il rinnovo dell’accordo per la fornitura dei modem per le prossime generazioni di iPhone.

Secondo i dettagli dell’accordo, gli iPhone almeno fino al 2026 (ovvero quando ci saranno gli iPhone 18, se venissero mantenute le attuali nomenclature) conteranno ancora una volta sulle soluzioni Snapdragon 5G Modem-RF.

Apple: saranno di Qualcomm i modem degli iPhone fino al 2026

Come anticipato in apertura, i modem 5G che troveremo sulle prossime generazioni di iPhone continueranno a essere realizzati dalla statunitense Qualcomm: è stato prorogato, infatti, l’accordo tra il chipmaker e il colosso di Cupertino, con un accordo che ha ora scadenza fissata al 2026. Di seguito riportiamo il testo integrale del comunicato stampa:

Qualcomm Technologies, Inc. ha annunciato oggi di aver siglato un accordo con Apple Inc. per la fornitura di sistemi RF Snapdragon® 5G Modem per il lancio di smartphone nel 2024, 2025 e 2026. Questo accordo rafforza la leadership sostenuta di Qualcomm nelle tecnologie e nei prodotti 5G.

Il modem “fatto in casa” da Apple si farà attendere più del previsto

Qualche giorno fa avevamo condiviso la previsione del noto analista Ming-Chi Kuo che si sbilanciava, suggerendo che i primi iPhone a potere contare su un modem progettato in casa dal colosso di Cupertino sarebbero stati gli iPhone 17 del 2025.

Stando ai dettagli del rinnovato accordo, invece, l’esordio dei modem 5G della mela morsicata sembra rimandato addirittura al 2027 (perché l’accordo include i lanci del 2026), anno in cui, qualora tutto rimanesse così com’è ora, usciranno gli iPhone 19.

L’accordo, ovviamente, non implica per forza che Apple non possa optare per una transizione graduale, iniziando a lanciare prodotti con modem progettati internamente prima della scadenza del contratto (questo aspetto viene in parte confermato dalla stessa Qualcomm che prevede di mantenere una quota del 20% delle spedizioni di iPhone che verranno lanciati nel 2026).

Intanto gli iPhone 15 sono dietro l’angolo: nella serata italiana di domani, infatti, Apple toglierà i veli sulle quattro nuove creature che saranno mossi da chip realizzati da TSMC ma potranno contare su modem realizzati, appunto, da Qualcomm.

Potrebbero interessarti anche: È ufficiale: gli iPhone 15 e i nuovi Apple Watch arrivano il 12 settembre e Apple e Intel investono in ARM e puntano a lunghe collaborazioni