A un paio di settimane dal rilascio del primo aggiornamento intermedio per gli OS 27 e nel bel mezzo del ciclo di sviluppo verso il secondo aggiornamento intermedio, Apple ha rilasciato nuovi aggiornamenti minori per quasi tutti i sistemi operativi di ultima generazione e non solo.

Il colosso di Cupertino ha da pochi minuti avviato la distribuzione di iOS 27.2.1, iPadOS 27.2.1, macOS 27.2.1 Golden Gate, watchOS 27.2.1 e visionOS 27.2.1 su tutti i dispositivi compatibili. Andiamo a scoprire i dettagli delle build e come installare questi aggiornamenti su tutti i dispositivi compatibili.

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Apple: tanti aggiornamenti minori per gli OS 27.2

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio in forma stabile di alcune patch correttive per il primo aggiornamento intermedio di quasi tutti i suoi sistemi operativi della generazione 2026-27, ovvero iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2 Golden Gate, watchOS 27.2 e visionOS 27.2, su tutti i dispositivi compatibili.

L’obiettivo principale di questi aggiornamenti minori (che di norma non portano con sé nuove funzionalità) è quello di migliorare la stabilità del sistema, correggere i bug presenti e risolvere alcune vulnerabilità sul fronte della sicurezza.

iOS 27.2.1 e iPadOS 27.2.1

Tutti gli iPhone compatibili (da iPhone 11 in avanti) e gli iPad compatibili (modelli lanciati da fine 2020) stanno ricevendo la prima patch correttiva per il primo aggiornamento intermedio delle più recenti versioni di iOS e iPadOS, ovvero iOS 27.2.1 e iPadOS 27.2.1.

La build che porta con sé iOS 27.2.1 e iPadOS 27.2.1 è la 24B156 (sostituisce la 24B119 rilasciata come versione stabile di iOS 27.2 e iPadOS 27.2 lo scorso 26 ottobre) e ha un peso di 1,21 GB su iPhone 17 (provenendo proprio da iOS 27.2).

Per quanto concerne le novità, le note di rilascio che accompagnano iOS 27.2.1 sono piuttosto scarne e suggeriscono che “questo aggiornamento include risoluzioni di problemi e aggiornamenti della sicurezza per il tuo iPhone“. Segnaliamo, infine, che su iPhone Duo la build è la 24B91034, mentre sul nuovo iPad mini la build è la 24B8156.

macOS 27.2.1 Golden Gate

Il primo aggiornamento minore per il primo aggiornamento intermedio della più recente generazione di macOS, ovvero macOS 27.2.1 Golden Gate, è ora ora disponibile su tutti i computer Mac compatibili (ovvero quelli con chip Apple Silicon) tramite la build 26B131 (sostituisce la 26B123 rilasciata come versione stabile di macOS 27.2 Golden Gate il 26 ottobre scorso).

Segnaliamo che, anche in questo caso, Apple ha rilasciato build leggermente diverse per i dispositivi più recenti: abbiamo la 26B7131 sui MacBook Pro M6 e su iMac M6 e la 26B8132 sui MacBook Pro PROLED XDR.

watchOS 27.2.1

Anche per il secondo aggiornamento intermedio della più recente generazione di watchOS è tempo di una patch correttiva: su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch Series 9 in poi) è disponibile watchOS 27.2.1.

L’aggiornamento arriva tramite la build 24S132 (sostituisce la 24S118 rilasciata come versione stabile di watchOS 27.2 lo scorso 26 ottobre) che ha un peso di 296 MB su Apple Watch Series 10 (provenendo proprio da watchOS 27.2).

visionOS 27.2.1

Il colosso di Cupertino ha rilasciato una patch correttiva anche per il primo aggiornamento intermedio della più recente versione di visionOS, il sistema operativo del visore Apple Vision Pro. La build del nuovo visionOS 27.2.1 è la 24N124 (sostituisce la precedente 24N120 rilasciata come versione stabile di visionOS 27.2 il 26 ottobre scorso).

Apple ha aggiornato anche gli OS delle precedenti generazioni

Oltre alla maggior parte dei sistemi operativi dell’attuale generazione, segnaliamo che Apple ha rilasciato nuovi aggiornamenti minori anche per le due precedenti versioni di iOS/iPadOS, per le due precedenti versioni di macOS e per la precedente versione di watchOS rispetto alle 27:

iOS 26.7.3 e iPadOS 26.7.3 tramite la build 23H131 (sostituisce la precedente 23H128 rilasciata come versione stabile di iOS/iPadOS 26.7.2 lo scorso 26 ottobre)

e tramite la build (sostituisce la precedente 23H128 rilasciata come versione stabile di iOS/iPadOS 26.7.2 lo scorso 26 ottobre) iOS 18.7.12 e iPadOS 18.7.12 tramite la build 22H390 (sostituisce la precedente 22H384 rilasciata come versione stabile di iOS/iPadOS 18.7.11 lo scorso 26 ottobre)

e tramite la build (sostituisce la precedente 22H384 rilasciata come versione stabile di iOS/iPadOS 18.7.11 lo scorso 26 ottobre) macOS 26.7.3 Tahoe tramite la build 25G342 (sostituisce la precedente 25G332 rilasciata come versione stabile di macOS 26.7.2 Tahoe lo scorso 26 ottobre)

tramite la build (sostituisce la precedente 25G332 rilasciata come versione stabile di macOS 26.7.2 Tahoe lo scorso 26 ottobre) macOS 15.8.3 Sequoia tramite la build 24H241 (sostituisce la precedente 24H232 rilasciata come versione stabile di macOS 15.8.2 Sequoia lo scorso 26 ottobre)

tramite la build (sostituisce la precedente 24H232 rilasciata come versione stabile di macOS 15.8.2 Sequoia lo scorso 26 ottobre) watchOS 26.6.1 tramite la build 23U95 (sostituisce la precedente 23U67 rilasciata come versione stabile di watchOS 26.6 lo scorso 27 luglio).

Come installare gli aggiornamenti dei sistemi operativi Apple

Queste patch correttive basate sul primo aggiornamento intermedio di quasi tutti i sistemi operativi della generazione “OS 27” sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile. La prassi per effettuare l’aggiornamento è la stessa di qualsiasi altro aggiornamento rilasciato da Apple, ovvero la seguente (a seconda del dispositivo):