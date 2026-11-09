Nel mondo degli smart ring le novità vere si contano sulle dita di una mano, e il Circular Ring 2 è una di queste. L’azienda francese Circular ha scelto per la seconda generazione una strada precisa: meno attenzione agli accessori, più sensori. Il risultato è un anello in titanio con un ECG integrato, un algoritmo di rilevamento della fibrillazione atriale approvato dalla FDA e, dopo un aggiornamento recente, anche la stima della pressione sanguigna, il tutto senza un abbonamento. Sulla carta è il modello più ambizioso della categoria, e dopo averlo indossato a lungo possiamo dire che le promesse arrivano davvero al dito, con qualche dettaglio da segnalare sulla finitura.

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Design, comfort e finitura, bellissimo ma delicato

Il Circular Ring 2 ha un design simmetrico e volutamente sobrio. Il corpo è in titanio con rivestimento PVD e l’interno in resina ipoallergenica, con uno spessore di 2,55 millimetri e una larghezza di 7,8 millimetri. Il peso è compreso tra i 3 e i 4 grammi, ed è certificato IP68. Per scegliere la misura non servono kit in plastica: il produttore ha introdotto un sistema di dimensionamento digitale tramite app. Noi abbiamo scelto la misura 13, nel colore nero ossidiana con finitura lucida, e il risultato estetico è molto bello, con un aspetto da gioiello più che da gadget.

La finitura lucida è però uno dei punti deboli. Già dopo poche ore sul dito si vedevano dei micro graffi, che col tempo ovviamente aumentano. Non c’è niente che comprometta l’usabilità, ma è giusto segnalarlo a chi sceglie questa versione: un anello indossato tutto il giorno è destinato a segnarsi con il tempo.

Il comfort è perfetto. L’anello non si sente, si adatta subito al dito e si dimentica di averlo addosso, un risultato non scontato per un modello che nasconde un ECG, due elettrodi esterni, sensori ottici e una batteria più capiente di quella del predecessore. Sul lato interno ci sono due piccole sporgenze dove si trovano i sensori, mentre all’esterno compaiono gli elettrodi per l’ECG su richiesta, un dettaglio che si nota ma che non rovina l’estetica.

Per fare spazio all’ECG e alla batteria, Circular ha eliminato il motore di vibrazione che caratterizzava il modello precedente, il Circular Ring Slim. Senza vibrazione l’anello non può svegliarci o avvisarci di una notifica sul dito, un limite da considerare per chi cerca una sveglia silenziosa. Nella confezione c’è invece una custodia di ricarica portatile, che permette di caricare l’anello anche fuori casa.

Sensori, ECG e pressione, misure decisamente attendibili

Il vero motivo per cui il Circular Ring 2 si distingue dalla concorrenza è l’ECG. L’anello è dotato di un sensore ECG a derivazione singola, che in circa 30-40 secondi permette di registrare l’attività elettrica del cuore, affiancato da un sensore PPG per la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno, da un sensore di temperatura e da un accelerometro a tre assi. Il produttore parla di oltre 140 biosegnali e di 14 funzioni di benessere, e dichiara che l’ECG può rilevare, oltre alla fibrillazione atriale, anche tachicardia e bradicardia. Va ricordato che tutti i dati raccolti non hanno valenza medica ma solamente informativa: per qualsiasi problema è sempre meglio rivolgersi a un medico per avere informazioni corrette.

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Le misurazioni di ECG e pressione si sono rivelate decisamente attendibili. La pressione sanguigna viene stimata cronometrando il tempo di transito dell’onda di polso tra il sensore ECG e quello PPG, e per funzionare richiede una calibrazione con tre misurazioni effettuate con un normale bracciale, da ripetere una volta al mese: un promemoria ci avvisa quando è il momento di rifarla. Noi abbiamo confrontato le misure con un misuratore professionale e le discrepanze sono minime, un ottimo risultato per un anello. Anche la frequenza cardiaca è in linea con quella di altri dispositivi, e nel complesso il Circular Ring 2 è un dispositivo che consideriamo molto affidabile per qualsiasi misurazione.

Vale la pena capire come funziona la stima della pressione, perché è la funzione più insolita. Circular sostiene di essere l’unico smart ring a ricavarla dal proprio ECG, e per ogni misura l’anello attende circa 20 battiti validi prima di restituire un risultato, mostrato come stima e come andamento nel tempo più che come numero assoluto: è pensato per osservare le tendenze nei giorni e nelle settimane, non per sostituire un misuratore tradizionale e non per fare diagnosi. È una precisazione importante, e spiega perché il promemoria di ricalibrazione non sia un dettaglio, perché dalla qualità della calibrazione dipende l’affidabilità di tutte le misure successive.

App, intelligenza artificiale e abbonamento, precisa e senza pagamenti

Tutto passa dall’app Circular, che nel nostro uso si è dimostrata precisa. Nei primi 14 giorni, il periodo in cui l’anello impara a conoscere l’utente, l’app ha posto delle domande per scoprire e adattarsi alle nostre abitudini, e poi arriva una vera pioggia di dati, molto ben disposti: l’interfaccia è chiara, colorata al punto giusto e ben leggibile, con widget personalizzabili e un assistente basato sull’intelligenza artificiale, chiamato Kira, che commenta i dati e dà suggerimenti.

L’anello analizza il sonno in quattro fasi, calcola un indice di energia e di recupero, monitora la variabilità della frequenza cardiaca, la temperatura cutanea e la saturazione dell’ossigeno nel sangue durante la notte, e offre funzioni come la respirazione guidata, il cronotipo, il tracciamento del ciclo mestruale e gli avvisi sui parametri vitali. Sul fronte economico, nell’app non sono richiesti pagamenti: è tutto gratuito, comprese le funzioni più avanzate come l’ECG e la pressione, un vantaggio concreto rispetto a chi, come Oura, richiede un canone mensile per le funzioni principali.

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Il tema dell’abbonamento merita una nota di contesto. Il Circular Ring 2 è stato promosso come un anello senza abbonamento obbligatorio, ma nel 2025 la scelta di legare alcune funzioni, come la pressione e la stima della glicemia, a micro-transazioni chiamate Circular Coins aveva fatto discutere. Oggi, nella nostra esperienza, l’app non chiede nulla: tutto è gratuito, pressione compresa, e questo toglie uno dei dubbi principali che accompagnavano il lancio. Restano da verificare le funzioni promesse in passato e non ancora arrivate, come la stima della glicemia, ma nell’uso quotidiano non se ne sente la mancanza.

L’autonomia è soddisfacente e supera i dati del produttore, che dichiara fino a 8 giorni in modalità Power e 5 giorni in modalità Performance. In modalità Performance, quella che sincronizza più spesso i dati e li rende più precisi, l’anello dura non meno di 7-8 giorni, mentre in modalità Power abbiamo superato i 12 giorni, un risultato nettamente migliore delle dichiarazioni.

Il sistema di ricarica è nel complesso buono, e ha un vantaggio che si apprezza nel tempo: funziona senza contatti, che con l’uso potrebbero ossidarsi e causare problemi di ricarica. La custodia portatile, inoltre, permette di ricaricare l’anello anche lontano dalla presa.

Come si colloca rispetto alla concorrenza

Il mercato degli smart ring è ormai affollato, con Oura, Samsung, Amazfit e RingConn come riferimenti. Il Circular Ring 2 si distingue per due ragioni: è l’unico, o quasi, a offrire un ECG con rilevamento della fibrillazione atriale e una stima della pressione dal dito, e lo fa senza costringere all’abbonamento, a differenza di Oura, che richiede un canone per le funzioni principali. Il prezzo di 349,95 euro lo colloca al livello dei modelli più costosi della categoria e sopra molte alternative economiche, ma nel nostro caso l’affidabilità delle misure e la qualità della costruzione giustificano gran parte della differenza.

Per chi è, allora? Per chi vuole un anello con funzioni cardiache avanzate e non vuole pagare un canone, e per chi cerca misure che reggano il confronto con uno strumento professionale. Chi vuole un compagno per lo sport o la vibrazione sul dito per sveglie e notifiche dovrà guardare altrove, mentre chi teme i graffi dovrebbe valutare una finitura meno delicata di quella lucida che abbiamo provato.

Considerazioni finali

Il Circular Ring 2 è un anello che mantiene quello che promette. Funzioni come l’ECG e la stima della pressione, che in altri anelli mancano, sono qui realizzate bene e affidabili, l’app è chiara e completa, il comfort è eccellente e l’autonomia supera le dichiarazioni, il tutto senza abbonamento. I difetti sono pochi: la finitura lucida si segna facilmente, e il prezzo, di 349,95 euro, è in linea con la categoria ma resta impegnativo.

Il prodotto è adatto a chi vuole un monitoraggio della salute completo e un anello sempre al dito, con funzioni cardiache avanzate e nessun costo ricorrente. Chi cerca un compagno per lo sport o la vibrazione sul dito per sveglie e notifiche dovrà guardare altrove. Come sempre, i dati raccolti hanno valore solo informativo e non sostituiscono il parere di un medico.

Pro: Costruzione e comfort, l'anello non si sente



App chiara, precisa e ben leggibile, senza pagamenti



Misure di ECG e pressione molto precise, con discrepanze minime rispetto a un misuratore professionale



Peso di soli 3-4 grammi e autonomia superiore ai dati dichiarati Contro: Finitura lucida delicata, con micro graffi già dopo poche ore



Prezzo allineato alla categoria ma impegnativo

Voto finale: 9,0

Prezzo e disponibilità

Circular Ring 2 costa 349,95 euro ed è acquistabile sullo store ufficiale Circular, senza abbonamento e con tutte le funzioni dell’app incluse. Il produttore indica inoltre una lista d’attesa per il Ring 3.