Un notebook Copilot+ PC con NPU da 47 TOPS, display OLED 2K a 120Hz e processore Intel Core Ultra 7 di ultima generazione che crolla del 40% rispetto al prezzo di listino non è una cosa che si vede tutti i giorni. Acer Swift Go 16 AI SFG16-74 scende infatti a una cifra che lo rende improvvisamente uno degli ultrabook più interessanti della sua fascia, grazie a uno sconto diretto su MediaWorld che si somma a un ulteriore ribasso automatico in carrello per chi possiede la MediaWorld Club Card. Un’accoppiata che trasforma un prodotto già completo in un vero affare. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo notebook e quanto si risparmia davvero.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Acer Swift Go 16 AI, l’intelligenza artificiale che sta nel palmo di una mano

Al centro di questo ultrabook batte un Intel Core Ultra 7 256V della famiglia Lunar Lake, un’architettura octa core con 4 core performance fino a 4,8 GHz e 4 core efficienti a 3,7 GHz, pensata per bilanciare potenza e consumi. Ma la vera particolarità sta nella NPU “AI Boost” da 47 TOPS, il motore neurale dedicato che garantisce la certificazione Copilot+ PC e abilita funzionalità di intelligenza artificiale native direttamente in Windows 11, senza appoggiarsi al cloud per molte operazioni.

Il reparto grafico è affidato a una Intel Arc Graphics 140V, soluzione integrata di fascia alta capace di gestire editing fotografico, montaggio video leggero e anche sessioni di gaming non competitivo. A completare la scheda tecnica troviamo:

16 GB di RAM LPDDR5X a 8533 MHz

a 8533 MHz 1 TB di SSD NVMe PCIe 4.0 , con velocità di lettura fino a 7 GB/s

, con velocità di lettura fino a 7 GB/s Connettività Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4 e porte USB4

, Bluetooth 5.4 e porte Audio DTS:X Ultra con doppio altoparlante

Il vero protagonista resta però il display OLED da 16 pollici, risoluzione 2K e refresh rate a 120 Hz, con tecnologia CineCrystal e protezione Eyesafe 2.0 per la luce blu. Un pannello che restituisce neri profondi e colori vividi, ideale per chi lavora con contenuti multimediali o semplicemente vuole un’esperienza visiva superiore alla media. A tutto questo si aggiunge una batteria da 65 Wh che promette fino a 25 ore di autonomia dichiarata, in un corpo che pesa appena 1,52 kg. Tra i compromessi di questa configurazione figurano l’assenza di lettore di impronte digitali, porta Ethernet dedicata e la RAM saldata non espandibile.

Sconto del 40%, un prezzo che fa la differenza

Il prezzo di listino di 1299€ scende a 779,22€ su MediaWorld, con un risparmio netto di circa 520€ e una percentuale di sconto che tocca il 40%. Una cifra già di per sé aggressiva per un notebook con queste specifiche, ma che può diventare ancora più conveniente per chi attiva la MediaWorld Club Card gratuitamente, sfruttando lo sconto automatico aggiuntivo del 22% applicato direttamente in carrello. L’offerta è attiva sul sito ufficiale di MediaWorld.it, disponibile nella colorazione nera.

Per non perdere occasioni come questa, iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech dove arrivano in tempo reale le migliori offerte tech, oppure a ErroriBomba per gli errori di prezzo più clamorosi su qualsiasi categoria di prodotto.