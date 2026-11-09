Da giovedì 12 novembre Lidl porta in negozio una nuova ondata di prodotti Silvercrest dedicati a cucina e pulizia della casa. Nel volantino trovano posto elettrodomestici da cucina, apparecchi per le pulizie e una serie di accessori a marchio W5 per l’organizzazione domestica. Alcuni articoli rientrano nei Lidl Black Days.

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Cucina: friggitrice, forno e piccoli elettrodomestici

Il prodotto di punta per la cucina è la friggitrice ad aria verticale a doppio cestello Silvercrest a 89€. Ha una potenza di 2.470 W e due zone di cottura indipendenti, ciascuna con capacità di 4,75 litri. La temperatura si regola tra 40 e 240 °C e sono previsti 7 programmi preimpostati.

Allo stesso prezzo, 89€, c’è il forno digitale Silvercrest da 21 litri. Sviluppa 2.250 W, offre 8 programmi preimpostati, una regolazione della temperatura da 60 a 230 °C e un timer da 0 a 120 minuti. Nella confezione sono inclusi teglia, griglia e griglia per friggere ad aria.

Per chi cerca qualcosa di più economico, la macchina sottovuoto sigillasacchetti costa 19,99€. Ha una potenza di 130 W e due funzioni, “Wet” per gli alimenti umidi e “Soft” per quelli delicati. In dotazione ci sono guarnizione di ricambio, rotoli di pellicola da 3 metri, 2 tubi per il vuoto e 3 adattatori per la valvola. In offerta anche le pellicole per sigillatrice a 3,99€, in confezione da 2 o 3 pezzi, resistenti da -20 a 110 °C e adatte alla cottura sottovuoto.

Il cuociriso elettrico da 1 litro e 400 W costa 19,99€ e ha un inserto di cottura in alluminio estraibile, adatto anche alla cottura a vapore, con dosatore e cucchiaio. La padella per pancake da 12,99€ prepara fino a 7 pancake insieme, ha un diametro di 26 cm, stampi da 7,4 cm e va bene anche sui fornelli a induzione.

Il tritatutto elettrico da 260 W e 300 ml costa 9,99€, con due livelli di velocità e un disco emulsionante per montare la panna. Completano il reparto la bilancia da cucina da 5 kg a 3,99€, con batteria inclusa, e il set di utensili da cucina a 1,99€.

Pulizia della casa: pulitore, vapore e spazzola elettrica

Tra le novità c’è il pulitore per tappezzeria Silvercrest a 79€, in promozione Black Days. Ha una potenza di 800 W, una forza di aspirazione di 17 kPa e un serbatoio da 2,5 litri per l’acqua pulita e 1,9 litri per quella sporca. Include due spazzole di pulizia (grande e piccola), il supporto per il tubo flessibile e 100 ml di detergente per tappeti e tappezzeria.

La lavasuperfici a vapore costa 17,99€. Lavora con una pressione del vapore tra 2,8 e 3,5 bar, ha un serbatoio da 250 ml e viene venduta con gli accessori, tra cui l’ugello a vapore.

La spazzola elettrica per pulizia con braccio telescopico è proposta a 19,99€. Il braccio è regolabile in modo continuo da 62,5 a 114,5 cm. Nella confezione ci sono l’asta di prolunga, 3 spazzole e un tampone di pulizia. La batteria è agli ioni di litio e si ricarica con cavo USB, incluso.

Il ferro da stiro a vapore da 2.180 W costa 12,99€. Il vapore permanente è regolabile fino a 20 g/min, il serbatoio contiene 300 ml, il cavo è lungo 1,9 metri e il misurino è incluso.

Accessori W5 e altri articoli per la casa

Nello stesso volantino sono presenti gli accessori W5. Il box portaoggetti con coperchio da 11 litri costa 5,99€ (35 x 26 x 15 cm, carico massimo 8 kg), mentre il set di box portaoggetti con coperchio, da 2 o 6 pezzi, parte da 9,99€. Il cesto portabiancheria pieghevole da 37 litri costa 8,99€.

Per la stiratura ci sono la copriasse a 4,99€, adatta ad assi con superfici lunghe 110-120 cm e larghe 30-38 cm, e le grucce girevoli in confezione da 10 pezzi a 2,49€. Il set lavapavimenti W5 con manico telescopico e panno da 45 x 15 cm costa 3,99€, il set levapelucchi W5 con manico e 2 rotoli di ricambio 1,49€. A completare l’offerta c’è un levapelucchi elettrico Philips a 9,99€.

Prezzo e disponibilità

Le offerte partono giovedì 12 novembre e sono valide fino a esaurimento scorte. Per gli articoli a batteria, come la spazzola elettrica, il volantino indica che la batteria agli ioni di litio e il cavo di ricarica USB sono inclusi. Il volantino precisa inoltre che per alcuni articoli può mancare la disponibilità in negozio e che i prezzi sono validi salvo errori di stampa.

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