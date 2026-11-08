Un monitor da 48,9 pollici con pannello QD-OLED che sostituisce due schermi da 27″ affiancati non è esattamente un prodotto che ci si aspetta di trovare a meno di 600€. Eppure Philips Evnia 49M2C8900L/00 sta vivendo proprio questo momento su MediaWorld, con uno sconto che sfiora il 36% rispetto al prezzo di listino. Tra risoluzione 5120×1440, tempo di risposta di 0,03ms e refresh rate a 144Hz, le specifiche tecniche giustificano ampiamente l’attenzione verso questa offerta. Vediamo come MediaWorld rende accessibile un monitor che normalmente viaggia su fasce di prezzo decisamente più alte.

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Philips Evnia 49″: il monitor che sostituisce due schermi

Il formato 32:9 curvo con raggio 1800R è il tratto distintivo di questo monitor, pensato per chi vuole eliminare i bordi tra più finestre di lavoro o immergersi completamente nei giochi senza interruzioni visive. La superficie è letteralmente equivalente a due display da 27″ affiancati, con angoli di visione di 178° in entrambe le direzioni.

Il pannello QD-OLED garantisce un contrasto di 1.000.000:1 e una profondità colore di 1,07 miliardi di sfumature (10 bit), con copertura DCI-P3 al 99%. Per il gaming, il tempo di risposta di 0,03ms elimina praticamente ogni scia di movimento, mentre il supporto FreeSync Premium Pro e la compatibilità G-Sync assicurano fluidità sia con GPU AMD che Nvidia.

Tra le caratteristiche che rendono questo monitor particolarmente versatile:

Risoluzione 5120×1440 (DQHD) fino a 144Hz via DisplayPort

(DQHD) fino a 144Hz via DisplayPort Audio integrato 2.2 da 30W RMS con supporto DTS Sound

con supporto DTS Sound Illuminazione Ambiglow sincronizzata con i contenuti a schermo

sincronizzata con i contenuti a schermo Porta USB-C con ricarica fino a 90W per laptop

per laptop Funzione KVM per controllare due sistemi con la stessa tastiera e mouse

per controllare due sistemi con la stessa tastiera e mouse Certificazione VESA DisplayHDR 400

La connettività completa con 2 porte HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 e 4 porte USB-A downstream rende questo monitor adatto sia a chi lavora su più dispositivi che a chi cerca una postazione gaming completa. Il supporto regolabile in altezza, inclinazione e rotazione, con compatibilità VESA 100x100mm, completa un pacchetto pensato per durare nel tempo.

Per ulteriori dettagli: scheda tecnica Philips Evnia 49M2C8900L

Philips evnia 49M2C8900L/00: prezzo giù del 36% da MediaWorld

Il prezzo di listino di 899,99€ scende a 576,80€ su MediaWorld, con un risparmio netto di oltre 320€. Lo sconto si attesta intorno al 36%, una cifra che posiziona questa offerta ben al di sotto dei minimi storici precedentemente registrati su altre piattaforme.

C’è di più: registrandosi gratuitamente alla carta MW Club (per chi non la possiede già), si ottiene uno sconto automatico aggiuntivo del 22% direttamente nel carrello, rendendo l’affare ancora più vantaggioso. L’offerta è attiva sul sito ufficiale di MediaWorld, con disponibilità da verificare al momento dell’acquisto data la natura limitata di queste promozioni.

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