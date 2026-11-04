Nella serata di ieri, Apple ha rilasciato le Beta 1 “per lo sviluppo” di iOS 27.3, iPadOS 27.3, macOS 27.3 Golden Gate, watchOS 27.3, tvOS 27.3 e visionOS 27.3 su tutti i dispositivi compatibili, inaugurando il primo ciclo di sviluppo intermedio per tutti gli “OS 27”.

In questo articolo, ci concentreremo sulla prima beta del prossimo aggiornamento intermedio di iOS, macOS e watchOS, raccontandovi le principali novità emerse. Dopo un primo aggiornamento intermedio un po’ avaro di novità, già dalle Beta 1 del nuovo ciclo di sviluppo emergono cose molto interessanti. Scopriamo tutti i dettagli.

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Le novità emerse dalla Beta 1 di iOS 27.3

Da qualche ora è disponibile, sugli iPhone supportati (dagli iPhone 11 del 2019 in avanti), la Beta 1 “per lo sviluppo” di iOS 27.3, primo passo di un ciclo di sviluppo che ci terrà compagnia per alcune settimane, probabilmente fino alla metà di dicembre 2026.

Come di consueto, con i cicli di sviluppo intermedi il colosso di Cupertino è solito apportare modifiche, risolvere problematiche e implementare alcune delle funzionalità annunciate ma non ancora effettivamente implementate. Questo ciclo di sviluppo intermedio sembra avere le carte in regola per risultare molto interessante sul fronte delle novità.

iOS 27.3 porterà Apple Intelligence in Cina

iOS 27.3 si configura come aggiornamento molto interessante anche e soprattutto per gli utenti cinesi dato che, per la prima volta, Apple Intelligence farà il suo debutto da quelle parti (a due anni dall’arrivo negli Stati Uniti).

Tramite un post dello scorso 31 ottobre sulla newsroom ufficiale, il colosso di Cupertino aveva annunciato questa novità e aveva inoltre elencato tutti gli strumenti che sarebbero stati messi a disposizione degli utenti cinesi (tra i quali non figurano quelli introdotti con iOS 27):

Traduzione in tempo reale (su Messaggi, FaceTime, Telefono e con le AirPods compatibili)

(su Messaggi, FaceTime, Telefono e con le AirPods compatibili) Strumenti di scrittura

Intelligenza visiva

Ripulisci nell’app Foto

nell’app Foto Genmoji

Ricerca con linguaggio naturale nell’app Foto

nell’app Foto Creazione di ricordi utilizzando qualsiasi suggerimento nell’app Foto

utilizzando qualsiasi suggerimento nell’app Foto Posta prioritaria , riepiloghi delle email e risposte intelligenti nell’app Mail

, e nell’app Mail Risposte intelligenti nelle app Messaggi

nelle app Messaggi Riepilogo delle notifiche e Notifiche prioritarie

e Nuova Full Immersion “Meno distrazioni”

Riepilogo della trascrizione audio nell’app Note

nell’app Note Riepiloghi delle trascrizioni delle chiamate

Precedente versione di Siri con supporto ad Apple Intelligence (niente Siri AI).

La Beta 1 di iOS 27.3 fa tornare la nuova app Salute (non ancora in Italia)

Con la Beta 1 di iOS 27.3 assistiamo poi al “ritorno” della nuova app Salute, messa a disposizione dei beta tester con la Beta 1 di iOS 27.2 e poi rimossa con la successiva Beta 4 (tant’è che non faceva parte dell’ultimo aggiornamento intermedio).

Ancora una volta, in Italia dobbiamo accontentarci di una versione “castrata” della nuova app ma tant’è, dato che comunque c’è spazio per alcuni affinamenti che la fanno sembrare più “pronta” per il debutto (previsto entro la fine dell’anno, quindi molto probabilmente proprio con iOS 27.3 a metà dicembre).

Rispetto a quanto visto nel precedente ciclo di sviluppo, il colosso di Cupertino ha finalmente tradotto in italiano la dicitura Quick Log (che diventa “Registro rapido”) e la parte relativa alla Condivisione (in precedenza era tutto scritto in inglese).

Per quanto concerne la situazione al di fuori del nostro Paese, il colosso di Cupertino ha pubblicato un breve post sulla newsroom ufficiale per parlare dello stato della nuova app Salute, confermando ufficialmente il fatto che sia stata messa a disposizione dei beta tester.

L’app supporta un maggior numero di lingue: inglese, cinese (semplificato e tradizionale), coreano, francese, giapponese, norvegese, portoghese, spagnolo, turco e vietnamita.

Manca quindi il supporto all’italiano (come era già ai tempi delle prime Beta di iOS 27.2) e, in ogni caso, la nuova app Salute è compatibile solo con iPhone e iPad che supportano le funzionalità di Apple Intelligence.

iOS 27.3 porterà al debutto alcune interessanti novità su Safari

Con iOS 27.3 (ma anche con iPadOS 27.3 e macOS 27.3 Golden Gate) debutteranno poi alcune interessanti novità, estetiche e funzionali (anche IA), sul browser Safari (via 9to5Mac).

Schede verticali – Nuova opzione di visualizzazione delle schede aperte che vengono mostrate in un pannello “in verticale” a sinistra della schermata. Per quanto riguarda iPhone, può far comodo a coloro che dispongono di iPhone Duo. L’opzione (ove supportata) può essere attivata dalle impostazioni di sistema, sezione “App”, tra le opzioni dedicate a Safari.

Modalità scura adattiva – pensata per far sì che il browser applichi una sorta di modalità scura ai siti Web che non supportano nativamente un tema scuro; l’utente può attivare la funzione su tutti i siti o configurarla sito per sito.

Nuove potenzialità di Siri AI in Safari – Siri AI è in grado di interagire direttamente con le schede aperte nel browser; l’utente potrà chiedere all’assistente di spostare, ordinare, organizzare e chiudere le schede tramite Siri; in futuro, Siri AI sarà poi in grado di riconoscere gli elementi presenti nell’intero sito Web e non solo sul contenuto della porzione del sito attualmente visibile sullo schermo.

Nuove lingue supportate e nuove capacità di Siri AI

La Beta 1 di iOS 27.3 dona a Siri AI, la versione di Siri potenziata da Apple Intelligence, il supporto a quattro nuove lingue: cinese (tradizionale), norvegese, turco e vietnamita; sale così a 10 il totale delle lingue supportate.

In aggiunta, Siri AI guadagna un sacco di nuove potenzialità nelle principali app di sistema targate Apple, come Musica, Messaggi, Safari (come anticipato), Promemoria e altro ancora (via 9to5Mac). Ecco alcuni esempi delle nuove potenzialità che possono essere sfruttate impartendo comandi all’assistente:

Musica – può creare playlist e salvarle nella libreria.

– può creare playlist e salvarle nella libreria. Messaggi – può programmare l’invio di messaggi in un secondo momento, annullare l’invio di un messaggio, rispondere con le emoji.

– può programmare l’invio di messaggi in un secondo momento, annullare l’invio di un messaggio, rispondere con le emoji. Foto – può aggiungere foto ai preferiti, ruotare e modificare le immagini, rinominare persone e animali domestici.

– può aggiungere foto ai preferiti, ruotare e modificare le immagini, rinominare persone e animali domestici. Calendario – può creare eventi con invitati, posizione, link per videochiamate.

– può creare eventi con invitati, posizione, link per videochiamate. Promemoria – può creare promemoria urgenti.

Nuova funzione d’accessibilità per l’uso a una mano di iPhone Duo

La Beta 1 di iOS 27.3 porta al debutto su iPhone Duo una preziosa funzione di accessibilità che migliora l’uso a una mano del primo iPhone pieghevole della storia (via @aaronp613 su X).

Nello specifico, Apple ha aggiunto l’opzione Accesso facilitato, la stessa che sugli iPhone tradizionali (tramite una gesture sulla barra di navigazione), consente di raggiungere la parte superiore dello schermo semplicemente spostandola in basso.

Sugli iPhone Duo questa opzione di accessibilità fa qualcosa di simile ma, anziché funzionare verticalmente, funziona orizzontalmente (come mostrato dal seguente video).

iOS 27.3 beta 1 adds Reachability on iPhone Duo https://t.co/Y0TFAQDmnZ — Aaron (@aaronp613) November 3, 2026

Apple Music porta al debutto la nuova funzione “Selfie Sing”

Apple Music potrebbe presto introdurre la funzionalità Selfie Sing, pensata per fare in modo che gli utenti possano registrare un video selfie in cui cantano una canzone dei loro artisti preferiti.

Registra un selfie video, regolando le voci per renderlo tuo, e condividi la tua performance con gli amici

Anche noi abbiamo scovato questa novità (cercando la playlist Selfie Sing su Apple Music) ma, rispetto alla versione ricevuta da qualche utente, vediamo solo la possibilità di regolare l’intensità della voce del cantante rispetto alla base.

Manca invece l’icona per avviare la registrazione del selfie, vero “core” della funzionalità. Non è ancora chiaro se questa possibilità sia limitata agli iPhone che supportano Apple Intelligence o se verrà estesa a tutti gli iPhone supportati.

Altre novità minori (o nascoste) dalla Beta 1 di iOS 27.3

Concludiamo la parte relativa alle novità della Beta 1 di iOS 27.3 con alcune novità di minore entità o alcuni indizi nascosti su funzionalità in arrivo (che non sappiamo ancora quando verranno implementate).

Modalità StandBy “potenziata” di iPhone Duo sugli altri iPhone – con iPhone Duo, Apple ha portato al debutto una potenziata Modalità StandBy che dispone di nuove opzioni di colore e personalizzazione, supporta nuovi widget e molto altro.

– con iPhone Duo, Apple ha portato al debutto una potenziata Modalità StandBy che dispone di nuove opzioni di colore e personalizzazione, supporta nuovi widget e molto altro. Numero di serie come codice QR (immagine 1 della galleria sottostante) – Al percorso “Impostazioni > Generali > Info” è ora possibile effettuare un tap sulla voce “Numero di serie” per accedere a una pagina dedicata che mostra questo codice sotto forma di codice QR (via @aaronp613 su X).

(immagine 1 della galleria sottostante) – Al percorso “Impostazioni > Generali > Info” è ora possibile effettuare un tap sulla voce “Numero di serie” per accedere a una pagina dedicata che mostra questo codice sotto forma di codice QR (via @aaronp613 su X). Piccole modifiche alla tastiera – Apple ha apportato piccole modifiche alla tastiera di sistema; la lettera presente su ogni tasto presenta un font di dimensioni leggermente ridotte; è leggermente aumentato lo spazio tra i vari tasti.

– Apple ha apportato piccole modifiche alla tastiera di sistema; la lettera presente su ogni tasto presenta un font di dimensioni leggermente ridotte; è leggermente aumentato lo spazio tra i vari tasti. Rimossi i riferimenti alle AirPods con fotocamera – dopo l’apparizione nella RC di iOS 27.2, i riferimenti a “Device1,8235” (identificate come le inedite AirPods con fotocamera) sono stati rimossi (via @aaronp613 su X).

– dopo l’apparizione nella RC di iOS 27.2, i riferimenti a “Device1,8235” (identificate come le inedite AirPods con fotocamera) sono stati rimossi (via @aaronp613 su X). Nuove schermate di benvenuto per Apple Music e Apple TV (immagini 2 e 3 della galleria sottostante) – già con la Beta 1, Apple ha dotato queste due app di una nuova schermata di benvenuto che accolgono gli utenti spiegando le ultime novità introdotte (ad alcuni utenti erano già comparse con iOS 27.2).

Le novità emerse dalla Beta 1 di macOS 27.3 Golden Gate

Andando oltre, Apple ha avviato il rilascio ai soli sviluppatori registrati (come di consueto in questi casi) anche della Beta 1 di macOS 27.3 Golden Gate e, a differenza del precedente aggiornamento intermedio che ha portato con sé principalmente affinamenti, abbiamo il debutto di un paio di novità.

Modalità scura adattiva e schede verticali di Safari come su iOS 27.3

Alla stregua di iOS 27.3 e iPadOS 27.3, la funzione Modalità scura adattiva e le Schede verticali di Safari arrivano anche su macOS 27.3 Golden Gate già con la Beta 1: la prima può essere attivata per tutti i siti oppure può essere attivata sito per sito; le seconde possono essere attivate direttamente dal menù “Visualizza” all’interno del browser o dalle impostazioni.

Infine, anche in questo caso arrivano (ma non in Italia) le nuove capacità di Siri AI che è in grado di interagire direttamente con le schede per spostarle, ordinarle, organizzarle o chiuderle. In futuro, l’assistente sarà in grado di riconoscere gli elementi presenti su un sito Web (non solo su ciò che è visibile sullo schermo).

Safari got a vertical tab option in macOS 27.3 beta. https://t.co/HKv0IWfVJO — Andreas Storm (@avstorm) November 3, 2026

Formattazione corretta dei file Markdown su Quick Look

La Beta 1 di macOS 27.3 porta al debutto un piccolo miglioramento per Quick Look, la funzione nativa di macOS che permette di visualizzare in anteprima il contenuto di un file in modo istantaneo senza dover aprire l’app dedicata (basta selezionare un file nel Finder e premere la barra spaziatrice per visualizzarne l’anteprima).

Quick Look è ora in grado di mostrare i file di Markdown (quelli con estensione “.md”) con la formattazione corretta e non più con la formattazione Markdown “grezza” (via 9to5Mac).

Lo sfondo del nuovo MacBook Pro PROLED XDR su tutti i Mac come salvaschermo

La Beta 1 di macOS 27.3 è l’occasione con cui Apple porta sugli altri computer Mac una versione animata dello sfondo del nuovo MacBook Pro con display PROLED XDR, quello caratterizzato da una serie di linee “fluide” che compongono la parola PRO.

Questo sfondo sugli altri Mac si traveste da salvaschermo ed è già presente nella Beta 1, chiamato Pro Light; il seguente video lo mostra in azione.

Le novità emerse dalla Beta 1 di watchOS 27.3

Concludiamo con le novità emerse dalla Beta 1 di watchOS 27.3, il secondo aggiornamento intermedio di watchOS 27 che è destinato a introdurre interessanti novità sugli Apple Watch più recenti.

Già con la Beta 1, sugli Apple Watch Series 12 e Watch Ultra 4 debuttano le funzioni Siri Recap e Live Rewind che il colosso di Cupertino aveva annunciato lo scorso settembre (durante l’evento di lancio dei nuovi iPhone e Apple Watch) come parte della suite “Audio Intelligence”: piccolo spoiler, nessuna delle due funzioni è attualmente disponibile in Italia (dato che da noi manca il supporto a Siri AI).

Stando a quanto dichiarato da Apple, Live Rewind “aiuta gli utenti a ricordare ciò che è stato appena detto in una conversazione. Premendo due volte la Digital Crown, vengono visualizzati gli ultimi 15 secondi di una conversazione come un breve estratto di testo, consentendo all’utente di recuperare eventuali frasi perse o meno familiari. Gli utenti possono chiedere a Siri informazioni sul contenuto del testo o salvarlo nell’app Siri per riascoltarlo in seguito“.

Siri Recap, invece, “permette di creare riassunti di alto livello delle conversazioni, consente agli utenti di rivederli in seguito per rinfrescarsi la memoria. Quando Siri Recap è attivo, al termine di una conversazione, Apple Intelligence genera automaticamente un titolo e i punti chiave nella nuova app Siri, permettendo agli utenti di essere più presenti e coinvolti nel momento“.

Quelle appena discusse sono le principali novità emerse dalle Beta 1 “per lo sviluppo” di iOS 27.3, macOS 27.3 Golden Gate e watchOS 27.3. Nel caso in cui dovessero saltar fuori altre novità (e la cosa è molto probabile), pubblicheremo ulteriori articoli dedicati.

Considerando le cose annunciate alla WWDC26 che non sono poi state implementate con la prima versione stabile e con il primo aggiornamento intermedio, è possibile che le prossime Beta del ciclo di sviluppo possano riservarci alcune sorprese e includere ulteriori novità.