Prendendo un po’ in controtempo tutti e ridimensionando a semplice “Apple Experience” l’evento in programma il prossimo 28 ottobre, Apple ha dato il via a quella che ora si configura come una settimana ricca di annunci con il lancio di iPad mini di ottava generazione.

Il modello compatto della gamma iPad viene rinnovato per la prima volta dal 2024 e, più in generale, accoglie il più importante aggiornamento di sempre: display OLED (anche con rivestimento in nanotexture), chip Apple A20 Pro, dimensioni più compatte, peso ridotto e certificazione IP67 sono solo alcune delle sue peculiarità. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, inclusi i prezzi che (come ipotizzabile) salgono rispetto al modello precedente.

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iPad mini di ottava generazione è ufficiale

Come anticipato in apertura, Apple ha da poche ore annunciato il nuovo iPad mini di ottava generazione, modello che costituisce il più importante aggiornamento di sempre per iPad mini.

Rispetto al modello precedente, lanciato sostanzialmente due anni fa, non viene stravolto il design generale ma abbiamo un sacco di ottimizzazioni già in tal senso: le dimensioni in pianta vengono ridotte (seppur di poco), lo spessore scende a 5,4 mm, il peso cala di oltre 30 grammi e abbiamo (per la prima volta) la certificazione IP67.

“iPad mini è amato da tanti tipi di utenti – dai content creator a chi ha una piccola azienda, dal personale medico a chi opera sul campo, fino agli appassionati di videogame – grazie alla sua portabilità, alle prestazioni e al display eccezionali. Con il suo design estremamente sottile e leggero, il nuovo spettacolare display OLED, il chip A20 Pro incredibilmente potente e la resistenza all’acqua e alla polvere, il nuovo iPad mini rappresenta un enorme salto in avanti per chi vuole tutto il bello dell’esperienza iPad nel palmo di una mano”. Dave Pakula

vicepresidente, divisione Hardware Engineering, Apple

Il primo iPad compatto con display OLED

Per la prima volta su un iPad mini troviamo un display Super Retina XDR OLED e, in aggiunta, abbiamo un aumento della diagonale fino a 8,5 pollici (dagli 8,3 del display del modello precedente) accompagnato da una riduzione delle cornici del 24%.

Il pannello è in grado di raggiungere i 1.200 nit di luminosità di picco (contro i 500 nit del modello precedente) e 1 nit di luminosità minima (ottima notizia per l’uso in stanze buie), offre una risoluzione superiore (1.512 x 2.316 pixel) e e supporta l’ampia gamma dinamica DCI-P3.

Nella versione display con nanotexture, il tablet vanta un rivestimento antiriflesso, già conosciuto sugli iPad Pro, che riduce i riflessi negli ambienti molto illuminati, rendendo il nuovo modello compatto perfetto per coloro che si trovano a “lavorare” all’aperto.

Il cuore pulsante è lo stesso degli iPhone più recenti

iPad mini di ottava generazione ruota attorno al chip A20 Pro di Apple, realizzato a 2 nm da TSMC e in grado di scatenare performance di livello assoluto per quanto concerne prestazioni pure, grafica e attività che richiedono un uso intensivo dell’IA.

Il chip cambia leggermente a seconda del taglio di memoria scelto dagli utenti: nelle versioni da 128 e 256 GB abbiamo una CPU a 5-core e un Neural Engine a 16-core, mentre nella versione da 512 GB abbiamo una CPU a 6-core e due Neural Engine da 16-core; tutte le versioni hanno invece una GPU a 7-core.

La versione da 512 GB è quindi nettamente più potente, soprattutto per quanto concerne la gestione delle operazioni di intelligenza artificiale, rispetto alle altre due versioni. La memoria unificata può vantare più del doppio della larghezza di banda.

Anche sul fronte della connettività ci sono grossi passi in avanti dettati dall’adozione dei chip proprietari sia per quanto concerne la rete che per quanto concerne il modem (nelle sole versioni Wi-Fi + Cellular).

Il chip di rete Apple N1 porta a bordo di iPad mini il supporto a Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e protocollo Thread, migliorando le prestazioni sulle reti Wi-Fi a 5 GHz e l’affidabilità generale.

Il modem Apple C2 offre performance superiori fino al 50% rispetto al modem presente su iPad mini di precedente generazione. Coloro che scelgono la versione Wi-Fi + Cellular dovranno però affidarsi necessariamente a una eSIM.

Esperienza multimediale rinnovata

Il display di iPad mini di ottava generazione vanta la tecnologia Acoustic Display ed è in grado di offrire un’esperienza audio più coinvolgente in qualsiasi contesto, dalle sessioni di gioco alla fruizione di contenuti video, fino alla creazione di contenuti.

L’audio è stereo e fuoriesce da un sistema che prevede woofer, appositamente progettati che vengono abbinati tramite il display per produrre bassi precisi e più intensi, e tweeter, nascosti tra vetro e guscio in alluminio.

La fotocamera frontale Center Stage da 12 megapixel è stata spostata sul lato lungo ed è pensata per effettuare chiamate FaceTime, videoconferenze e per il lavoro in collaborazione. Al posteriore abbiamo una fotocamera da 12 megapixel con grandangolo che registra video fino al 4K a 60 fps.

Touch ID, batteria e autonomia

Non cambia nulla per quanto concerne la disposizione dei pulsanti e per quanto concerne il metodo di sblocco: anche iPad mini di ottava generazione ha il Touch ID posto sul pulsante di accensione/spegnimento.

Capitolo batteria, complice la riduzione di dimensioni in pianta, spessore e peso, troviamo un’unità più piccola rispetto al modello di settima generazione: dai 19,3 Wh del modello 2024 si passa ai 18,9 Wh con il modello 2026.

Non cambia l’autonomia dichiarata da Apple, mentre la maggiore efficienza del chip A20 Pro rispetto al chip A17 Pro viene evidenziata dall’etichetta energetica dell’Unione Europea.

Il modello 2026 viene classificato come Classe D per quanto concerne la classe energetica (il modello 2024 era Classe E), ha totalizzato 78 ore di autonomia nel ciclo standard (contro le 67 ore del modello 2024) e ha una batteria che mantiene l’80% della capacità iniziale dopo 1.000 cicli di ricarica (dato invariato).

Il sistema operativo è iPadOS 27

iPad mini di ottava generazione debutterà con a bordo iPadOS 27 nell’ultima iterazione disponibile al momento dell’inizio delle vendite (quasi sicuramente sarà iPadOS 27.2, atteso in qualsiasi momento a partire da oggi).

Il sistema operativo, alla stregua degli altri di ultima generazione, ha messo in campo affinamenti al Liquid Glass Design, ha introdotto miglioramenti a varie app di sistema e ha ricevuto un notevole boost per quanto riguarda Apple Intelligence e varie funzioni IA, a partire da Siri AI (la nuova versione di Siri potenziata dall’IA).

Per ampliare ulteriormente la produttività del tablet, Apple ha presentato la nuova custodia Smart Folio con architettura a due pannelli con aggancio magnetico, realizzata in tessuto TechWoven e dotata di un design regolabile. Il tablet è poi compatibile con Apple Pencil Pro e Apple Pencil USB-C.

Specifiche tecniche di iPad mini di ottava generazione

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo iPad mini 2024 di Apple.

Dimensioni: 195,3 x 132,6 x 5,4 mm

x x Peso: 255 grammi (Wi-Fi) e 263 grammi (Wi-Fi + Cellular)

(Wi-Fi) e (Wi-Fi + Cellular) Certificazione: IP67

Materiali: alluminio (100% riciclato, scocche), vetro (frontale)

(100% riciclato, scocche), (frontale) Display: Super Retina XDR OLED da 8,5″ (2.316 x 1.512 pixel) Luminosità massima a 1.200 nit (picco HDR) Supporto a Apple Pencil (USB-C e Pro) Opzione vetro con nanotexture

da (2.316 x 1.512 pixel) SoC: Apple A20 Pro (2 nm) CPU a 5-core (128/256 GB) o 6-core (512 GB) GPU a 7-core Neural Engine a 16-core (128/256 GB) Due Neural Engine a 16-core (512 GB)

(2 nm) Spazio di archiviazione: 128 , 256 o 512 GB

, o Fotocamera posteriore: 12 MP (f/1.8), zoom digitale 5x , video fino al 4K @ 60 fps

(f/1.8), zoom digitale , video fino al @ Fotocamera anteriore: Center Stage da 12 MP (f/2.0)

da (f/2.0) Audio: stereo

Reti mobili e Connettività: Wi-Fi 7 (802.11 ax), Bluetooth 6.0 , USB-C , Thread , 5G (via eSIM) e GPS solo su modelli Wi-Fi + Cellular

(802.11 ax), , , , (via eSIM) e solo su modelli Wi-Fi + Cellular Lettore delle impronte digitali: Touch ID

Batteria: LiPo da 18,9 Wh Autonomia di 10 ore in navigazione Web (Wi-Fi) o riproduzione video Autonomia di 9 ore in navigazione Web (rete cellulare) Ricarica tramite porta USB-C

da Sistema operativo: iPadOS 27.2

Immagini di iPad mini di ottava generazione

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Disponibilità e prezzi di iPad mini di ottava generazione

Il nuovo iPad mini di ottava generazione sarà disponibile al pre-ordine in Italia a partire dalle ore 18:10 del 28 ottobre 2026, con le vendite effettive che avranno inizio il 6 novembre 2026.

Il tablet arriva in due colorazioni (Galassia e Mezzanotte), in tre tagli di memoria, in due varianti di display e in due configurazioni per quanto concerne la connettività. Ecco i prezzi di listino per il mercato italiano:

iPad mini versione Wi-Fi Taglio da 128 GB al prezzo di 759 euro Taglio da 256 GB al prezzo di 889 euro Taglio da 256 GB con vetro nanotexture al prezzo di 1.019 euro Taglio da 512 GB al prezzo di 1.139 euro Taglio da 512 GB con vetro nanotexture al prezzo di 1.269 euro

versione iPad mini versione Wi-Fi + Cellular Taglio da 128 GB al prezzo di 929 euro Taglio da 256 GB al prezzo di 1.059 euro Taglio da 256 GB con vetro nanotexture al prezzo di 1.189 euro Taglio da 512 GB al prezzo di 1.309 euro Taglio da 512 GB con vetro nanotexture al prezzo di 1.439 euro

versione

Rispetto al modello di precedente generazione, e ciò non sorprende visto il periodo storico, i prezzi di listino salgono in maniera consistente: abbiamo un aumento di 100 euro per il taglio da 128 GB solo Wi-Fi e un aumento di 150 euro per i tagli da 256 GB e 512 GB solo Wi-Fi e per tutte le configurazioni con connettività Wi-Fi + Cellular.

Coloro che vogliono risparmiare qualcosa possono attualmente acquistare su Amazon il modello di precedente generazione (quello del 2024 con chip A17 Pro) nel taglio da 128 GB di spazio di archiviazione in offerta a 649 euro. Acquista iPad mini (2024) in offerta su Amazon

Per quanto concerne gli accessori per iPad mini di ottava generazione, la nuova custodia Smart Folio appena annunciata da Apple ha un prezzo di listino pari a 89 euro nelle due colorazioni Blu marino e Talpa. Le Apple Pencil sono invece quelle già note e disponibili sul mercato: il modello USB-C costa 89 euro, mentre il modello Pro costa 149 euro.

Chiudiamo con le promozioni dedicate al segmento Education: in questo caso, il prezzo di partenza di iPad mini di ottava generazione è pari a 699 euro (quindi 60 euro in meno); sulle Apple Pencil, invece, è possibile risparmiare 10 euro.