Altro giro, altra corsa per Apple che, a ventiquattr’ore dal lancio del nuovo iPad mini con display OLED e chip A20 Pro, ha presentato ufficialmente i “nuovi” MacBook Pro 14 e iMac. Il virgolettato è d’obbligo dato che, in fin dei conti, i due dispositivi sono stati semplicemente aggiornati con il più recente chip M6.

Annunciato a fine agosto e portato al debutto su Mac mini, questo è stato il primo chip Apple Silicon prodotto a 2 nm da TSMC e, rispetto al chip di precedente generazione, promette di gestire con maggiore velocità i carichi di lavoro più pesanti come l’esecuzione in locale di modelli linguistici di grandi dimensioni, la compilazione di codice, l’indicizzazione dei file e i flussi di lavoro per i creativi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, inclusi i prezzi di partenza di questi due computer della Mela morsicata.

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MacBook Pro 14: ufficiale il modello con chip M6

Come anticipato in apertura, Apple ha ufficialmente rinnovato MacBook Pro 14 dotandolo del chip M6 a praticamente un anno dalla precedente “revisione”, quella che aveva portato il chip M5 a bordo del MacBook.

Come avvenuto già lo scorso anno, la sostanziale differenza è che il chip M6 prende il posto del chip M5 per migliorare sensibilmente, e su tutta la linea, le performance (anche e soprattutto in ambito IA) del dispositivo nella sua configurazione “base” (restano infatti a listino le versioni con i chip M5 Pro e M5 Max).

“MacBook Pro 14″ è un portatile professionale apprezzatissimo da un’ampia varietà di utenti: da chi studia all’università a chi lavora in aziende di vari settori, fino a content creator di vari ambiti e che fanno tutto su un unico dispositivo. Grazie al potente chip M6, le prestazioni fanno un enorme salto in avanti, con CPU e grafica più scattanti ed eccezionali funzionalità AI on-device. Con la sua autonomia straordinaria, lo spettacolare display Liquid Retina XDR e una connettività ancora più veloce, il nuovo MacBook Pro 14″ con M6 offre un mix fantastico di prestazioni, funzionalità e valore”. Shelly Goldberg

VP della divisione Hardware Engineering, Apple

Apple sottolinea il fatto che MacBook Pro 14 M6 sia il dispositivo perfetto per coloro che arrivano da un modello con chip Intel ma anche per coloro che arrivano da un modello dotato di un chip Apple Silicon di precedente generazione, proprio per i miglioramenti nelle prestazioni e nella gestione dei carichi IA, oltre che nell’autonomia (rispetto ai modelli Intel).

CPU a 12-core (migliora le performance pure grazie a due core in più), GPU a 12-core (del 30% più scattante rispetto a quella di M5), doppio Neural Engine a 16-core (25% più veloci rispetto a quello di M5) e banda di memoria unificata fino a 170 GBps rendono il dispositivo ancor più performante in ottica multitasking e per l’IA on-device.

Rispetto al modello di precedente generazione migliora sensibilmente anche il comparto connettività che ora offre Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, oltre a una versatile dotazione di porte (che include, tra le altre, tre porte Thunderbolt 4 e una porta HDMI standard).

Il sistema operativo è poi macOS 27 Golden Gate, la più recente versione di macOS che si concentra sugli affinamenti (grazie ai feedback forniti dagli utenti) al Liquid Glass Design, sul miglioramento dell’intera esperienza utente e sull’introduzione di numerose novità della suite Apple Intelligence.

Per il resto, rimane il classico MacBook Pro 14 M6 che tutti conosciamo, quello realizzato in alluminio (riciclato al 100%), dotato di un display da 14,2 pollici ben definito e luminoso (fino a 1.600 nit in HDR) e di un impianto audio di alta qualità, capace di offrire fino a 24 ore di autonomia complessiva.

Specifiche tecniche di MacBook Pro 14 M6

Di seguito vi proponiamo un riepilogo delle specifiche tecniche di Apple MacBook Pro 14″ con il chip M6.

Dimensioni: 31,26 x 22,12 x 1,55 cm

x x Peso: 1,55 kg

Schermo: Liquid Retina XDR (IPS LCD) da 14,2″ Risoluzione: 3.024 x 1.964 pixel Luminosità SDR: 1.000 nit (outdoor) Luminosità XDR: 1.000 nit (costanti), 1.600 nit (HDR) Tecnologia ProMotion (refresh rate adattivo fino a 120 Hz) Contrasto: 1.000.000:1 Tecnologia True Tone Opzione per display con nanotexture

(IPS LCD) da SoC: Apple Silicon M6 CPU 12-core GPU 12-core con Neural Accelerator Due Neural Engine a 16-core Fino a 170 GBps di banda di memoria

Memoria unificata: 16 GB (a 153 GBps, di serie) o 24/32 GB (a 170 GBps, opzionali)

(a 153 GBps, di serie) o (a 170 GBps, opzionali) Archiviazione (SSD): 1 TB di serie (2 o 4 TB opzionali)

di serie (2 o 4 TB opzionali) Videocamera: 12 MP con Center Stage Registrazione video 1080p FaceTime HD Supporto per Panoramica Scrivania Processore ISP evoluto con video computazionale

con Center Stage Audio: stereo Sistema a 6 altoparlanti hi-fi con woofer force-cancelling Audio spaziale supportato con Dolby Atmos anche con gli altoparlanti integrati Audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa in accoppiata con le più recenti AirPods Array da 3 microfoni (beamforming direzionale, SNR elevato) Jack cuffie da 3,5 mm Porta HDMI con supporto per audio multicanale

Connettività: Wi-Fi 7 (802.11 be), Bluetooth 6.0 , Thread

(802.11 be), , Porte: Slot schede SDCX HDMI jack audio da 3,5 mm MagSafe 3 3x Thunderbolt 4 (USB-C) fino a 40 Gbps con supporto a USB 4 e DisplayPort 1.4

Supporto video: uscita video digitale Thunderbolt 4 o HDMI supporto alla risoluzione nativa sullo schermo integrato un monitor esterno con risoluzione 8K a 60 Hz , 5K a 120 Hz o 4K a 240 Hz via HDMI o Thunderbolt fino a due monitor esterni con risoluzione 6K a 60 Hz o 4K a 165 Hz via HDMI o Thunderbolt

o Tastiera: Magic Keyboard retroilluminata (sensore di luminosità) con 79 tasti e touch ID

retroilluminata (sensore di luminosità) con 79 tasti e touch ID Trackpad: con Force Touch e supporto alle gesture

e supporto alle gesture Batteria: Li-Po da 72,4 Wh Ricarica via USB-C minimo a 60 W Ricarica rapida via USB-C a 96 W

Autonomia dichiarata: fino a 24 ore di streaming video o 16 ore di navigazione Web

Sistema operativo: macOS 27 Golden Gate con Apple Intelligence

Immagini di MacBook Pro 14 M6

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Anche iMac viene aggiornato col chip M6

Oltre a MacBook Pro 14, anche l’apprezzatissimo e coloratissimo computer “All-in-one” del colosso di Cupertino, ha ricevuto un nuovo chip: iMac M6 debutta a due anni di distanza dal modello di precedente generazione, quello dotato del chip M4.

“iMac è il miglior computer all-in-one al mondo, e oggi alza ulteriormente il livello. Con le prestazioni fulminee e le capacità AI del chip M6 che mettono il turbo ad ogni flusso di lavoro, Apple Intelligence di ultima generazione, uno spettacolare display Retina da 24″, uno splendido design in sette colori vivaci e macOS 27, il nuovo iMac ha tutto quello che serve per gestire un’attività, organizzare la giornata e dare vita alle proprie idee”. Shelly Goldberg

VP della divisione Hardware Engineering, Apple

Rispetto a MacBook Pro 14, che passa dal chip M5 al chip M6, in questo caso abbiamo un salto prestazionale doppio, dato che arriviamo al chip più recente partendo dal chip M4, vecchio di un paio d’anni.

Grazie al nuovo chip, declinato in questo caso in due versioni (con CPU e GPU a 10-core o con CPU e GPU a 12-core), abbiamo prestazioni fino a 1,5 volte più veloci lato CPU, fino a 2 volte più veloci lato GPU, fino a 5 volte più veloci lato IA e fino a 2 volte superiori in ambito gaming con ray tracing rispetto al modello di precedente generazioni,

iMac con il chip M6 si configura come una macchina realizzata ad hoc per le applicazioni IA e, grazie a macOS 27 Golden Gate, apre le porte alle più recenti funzionalità della suite Apple Intelligence. Gli SSD risultano 2 volte più scattanti in lettura e scrittura.

Anche in questo caso, come sul MacBook, abbiamo poi il salto generazionale per quanto concerne la connettività, con Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e porta 2,5 Gbps Ethernet (opzionale, migliora la porta da 1 Gbps del modello precedente).

Sul fronte delle porte, abbiamo una differenza tra le due configurazioni disponibili: quella “base” include due porte Thunderbolt e supporta un display esterno, mentre quella più pompata include quattro porte Thunderbolt 4 e supporta fino a due display esterni.

Specifiche tecniche di iMac M6

Di seguito vi proponiamo un riepilogo delle specifiche tecniche di Apple iMac con il chip M6.

Dimensioni: 54,7 x 46,1 x 14,7 cm

x x Peso: 4,42 o 4,44 kg

o Schermo: Display Retina (IPS LCD) 4,5K da 24″ Risoluzione: 4.480 x 2.520 pixel Luminosità SDR: 500 nit Tecnologia ProMotion (refresh rate adattivo fino a 120 Hz) Tecnologia True Tone Opzione per display con nanotexture

(IPS LCD) da SoC: Apple Silicon M6 CPU 10-core o 12-core GPU 10-core o 12-core con Neural Accelerator Due Neural Engine a 16-core Fino a 170 GBps di banda di memoria

Memoria unificata: 16 GB (a 153 GBps, di serie) o 24/32 GB (a 170 GBps, opzionali)

(a 153 GBps, di serie) o (a 170 GBps, opzionali) Archiviazione (SSD): 256 GB di serie (512 GB, 1 TB o 2 TB opzionali)

di serie (512 GB, 1 TB o 2 TB opzionali) Videocamera: 12 MP con Center Stage Registrazione video 1080p FaceTime HD Supporto per Panoramica Scrivania Processore ISP evoluto con video computazionale

con Center Stage Audio: stereo Sistema a 6 altoparlanti hi-fi con woofer force-cancelling Audio spaziale supportato con Dolby Atmos anche con gli altoparlanti integrati Audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa in accoppiata con le più recenti AirPods Array da 3 microfoni (beamforming direzionale, SNR elevato) Jack cuffie da 3,5 mm Porta HDMI con supporto per audio multicanale

Connettività: Wi-Fi 7 (802.11 be), Bluetooth 6.0 , Thread

(802.11 be), , Porte: 2x o 4x Thunderbolt 4 (USB-C) fino a 40 Gbps con supporto a USB 4, USB 3.1 Gen 2 e DisplayPort 1.4 jack audio da 3,5 mm Porta 2,5Gb Ethernet (opzionale)

Supporto video: uscita video digitale Thunderbolt 4 o HDMI supporto alla risoluzione nativa sullo schermo integrato un monitor esterno con risoluzione 6K a 60 Hz , 4K a 165 Hz (versione con due Thunderbolt 4) un monitor esterno con risoluzione nativa 8K a 60 Hz, 5K a 120 Hz o 4K a 240 Hz (versione con quattro Thunderbolt 4) fino a due monitor esterni con risoluzione 6K a 60 Hz o 4K a 165 Hz (versione con quattro Thunderbolt 4)

o Tastiera e mouse: Magic Keyboard e Magic Mouse

e Alimentatore: da 143 W (incluso) con cavo di alimentazione da 2 m

(incluso) con cavo di alimentazione da 2 m Sistema operativo: macOS 27 Golden Gate con Apple Intelligence

Immagini di iMac M6

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Disponibilità e prezzi di MacBook Pro 14 M6 e iMac M6

I nuovi MacBook Pro 14 e iMac con chip M6 saranno pre-ordinabili a partire dalle 18:10 del 28 ottobre 2026, mentre la disponibilità effettiva è in programma a partire dal 6 novembre 2026. Ecco colori, configurazioni e prezzi: