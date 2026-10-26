A pochi giorni dal rilascio delle Release Candidate e a poche ore dall’annuncio del nuovo iPad mini di ottava generazione, Apple ha avviato la distribuzione di iOS 27.2 e iPadOS 27.2, portando su tutti gli iPhone e iPad compatibili il primo aggiornamento intermedio dei due sistemi operativi di ultima generazione.

A differenza di quanto abbiamo visto con la prima versione stabile dei due sistemi operativi, le novità non sono tantissime. Prima di addentrarci alla scoperta dei dettagli sulle build in distribuzione e su come aggiornare i dispositivi compatibili, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche macOS 27.2 Golden Gate, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e visionOS 27.2 su tutti i dispositivi compatibili.

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iOS 27.2 e iPadOS 27.2 sono in rollout per tutti

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio di iOS 27.2 e iPadOS 27.2 su tutti gli iPhone compatibili (da iPhone 11 in avanti) e iPad compatibili (modelli lanciati da fine 2020).

Il primo aggiornamento intermedio della più recente generazione di iOS e iPadOS, “.2” e non “.1” dato che quella versione è rimasta esclusiva di iPhone Duo, arriva al culmine di un ciclo di sviluppo che è durato circa un mese e mezzo.

La build che porta con sé iOS 27.2 e iPadOS 27.2 è la 24B119 (sostituisce la 24A446 rilasciata come versione stabile di iOS 27.0.1 e iPadOS 27.0.1 lo scorso 28 settembre); per iPhone Duo arriva la build 24B91020, mentre per il nuovo iPad mini arriva la build 24B8120.

L’aggiornamento a iOS 27.2 ha un peso di 12,05 GB su iPhone 17 (provenendo da iOS 27.0.1) e un peso di 469,8 MB su iPhone 14 Pro (provenendo dalla Release Candidate di iOS 27.2).

Le note di rilascio di iOS 27.2

In un articolo dedicato vi abbiamo parlato delle principali novità portate al debutto da iOS 27.2 e iPadOS 27.2 ma anche dei dispositivi compatibili. Di seguito, invece, riportiamo le note di rilascio che accompagnano il primo aggiornamento intermedio del sistema operativo di ultima generazione sugli smartphone della Mela morsicata.

Questo aggiornamento fornisce miglioramenti, risoluzioni di problema e interventi di sicurezza per iPhone. Telefono ”Segreteria in diretta” mostra una trascrizione in tempo reale mentre stai ricevendo un messaggio, consentendoti di rispondere alla chiamata.

”Assistente di attesa” mantiene il tuo posto in coda mentre aspetti di parlare con un operatore e ti avvisa con uno squillo per riportarti alla chiamata quando è il tuo turno.

Il filtro per le chiamate identifica i numeri sconosciuti e richiede il nome del chiamante e il motivo della chiamata prima che il telefono squilli. Altro Le risposte veloci in Mail e Messaggi ti aiutano a rispondere rapidamente con suggerimenti pertinenti.

Gli album condivisi in Foto consentono di modificare didascalie e commenti, evitare l’aggiunta di foto duplicate e mostrare un promemoria prima della scadenza degli album, in modo che i partecipanti possano salvare foto e video importanti.

È stato introdotto il supporto per la filigrana SynthlD, che facilita l’identificazione di contenuti creati o alterati con strumenti generativi in Foto e Image Playground.

La scheda Home dell’app Podcast offre le due sezioni separate “Nuove puntate¿e “Continua l’ascolto¿che ti consentono di trovare gli ultimi aggiornamenti dei tuoi podcast e riprendere la riproduzione da dove l’avevi interrotta.

Il pannello Amici nell’app Games fornisce contesto sui suggerimenti di amicizia e mostra i titoli recenti sulle pagine dei tuoi contatti.

I profili semplici nell’app TV consentono a tutti i membri della famiglia di usare il proprio profilo, con suggerimenti basati sulle loro preferenze.

FaceTime supporta l’aggiunta di servizi di terze parti di interpretazione nella lingua dei segni o di trascrizioni live alle chiamate.

Ci sono poi delle note di rilascio specifiche di questo aggiornamento per iPhone Duo (via @aaronp613 su X):

Questo aggiornamento fornisce miglioramenti a Siri AI con la capacità di mantenere un contesto utile dalle interazioni precedenti con Siri, nonché di attingere a un intervallo più ampio di contesto personale. iPhone Duo ottiene il supporto per Apple Pencil, oltre a Edge Light per illuminare il tuo viso durante le videochiamate.

Questo aggiornamento introduce anche Suggerimenti in Messaggi che ti aiutano a intraprendere azioni rapide in app come Calendario e Promemoria in base al contesto della tua conversazione.

Questo rilascio include funzionalità aggiuntive, correzioni di bug e aggiornamenti di sicurezza per il tuo iPhone Duo.

Le vulnerabilità risolte lato sicurezza

Come avviene di consueto con il rilascio di nuovi aggiornamenti (soprattutto con quelli importanti), Apple ha pubblicato il bollettino legato alle novità sul fronte della sicurezza che vengono implementate con iOS 27.2 e iPadOS 27.2 su tutti i dispositivi supportati.

La lista delle vulnerabilità risolte (126 CVE in tutto) e delle correzioni apportate è abbastanza corposa e spazia su varie parti, più o meno “profonde”, dell’intero sistema operativo. Per maggiori informazioni trovate qua il bollettino completo sul portale del supporto.

Come installare l’aggiornamento su un iPhone e iPad compatibili

Siamo arrivati alla fine e non ci resta che ripassare la procedura utile per installare il nuovo aggiornamento su smartphone e tablet della Mela morsicata.

Per aggiornare iPhone a iOS 27.2 è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, ed effettuare un tap su “Aggiorna ora”. È necessario che l’iPhone abbia almeno il 20% di carica residua (o che sia collegato al caricabatterie). La stessa procedura vale per l’aggiornamento a iPadOS 27.2 sugli iPad.

Apple ha rilasciato aggiornamenti per le precedenti versioni di iOS e iPadOS

Per coloro che non dispongono di un iPad compatibile o per coloro che hanno deciso di non aggiornare ancora il proprio iPhone o iPad supportato alla versione 27 del sistema operativo, Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento minore per iOS 26 e iPadOS 26.

Con l’obiettivo di risolvere alcune vulnerabilità lato sicurezza (trovate qui il bollettino coi dettagli sulle 133 CVE risolte) e sistemare alcuni bug, il colosso di Cupertino ha rilasciato i nuovi iOS 26.7.2 e iPadOS 26.7.2 tramite la build 23H127 (sostituisce la precedente 23H30 rilasciata come versione stabile di iOS 26.7.1 e iPadOS 26.7.1 lo scorso 28 settembre).

Apple ha rilasciato nuovi aggiornamenti minori anche per iOS 18 e iPadOS 18: sugli iPhone più datati arriva iOS 18.7.11, mentre sugli iPad più datati arriva iPadOS 18.7.11; in entrambi i casi la build è la 22H384 (trovate qui il bollettino coi dettagli sulle 3 CVE risolte).