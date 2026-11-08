Pochi giorni fa era impossibile trovarlo sotto il prezzo di listino. Oggi MacBook Pro 16″ con chip M5 Pro segna il suo primo calo di prezzo da quando è stato lanciato sul mercato, un traguardo che gli appassionati Apple aspettavano con ansia. La configurazione top di gamma con 48GB di memoria unificata e 1TB di SSD in colorazione Nero siderale, pensata per chi lavora con editing video professionale e carichi AI on-device, diventa improvvisamente più accessibile. Vediamo come questo calo renda l’acquisto decisamente più conveniente.

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MacBook Pro M5 Pro: potenza di calcolo senza compromessi

Il cuore pulsante di questo notebook è il nuovo chip Apple M5 Pro, costruito su una Fusion Architecture che unisce due die in un unico system-on-chip. La CPU conta 18 core suddivisi in 6 “super core” dedicati alle prestazioni single-thread e 12 performance core per i carichi multithread più pesanti. La GPU a 20 core integra Neural Accelerators e ray tracing accelerato via hardware, mentre il Neural Engine a 16 core spinge l’intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo, senza passare dal cloud.

La configurazione in offerta sfrutta 48GB di memoria unificata con banda fino a 307GB/s, abbinata a 1TB di storage SSD: una combinazione pensata per chi lavora quotidianamente con editing video 4K/8K, modellazione 3D e sviluppo software.

Il display Liquid Retina XDR da 16,2″ è un altro punto di forza: risoluzione 3456×2234 pixel, refresh rate fino a 120Hz grazie a ProMotion, 1600 nit di picco e 1000 nit di luminosità costante. Tra le dotazioni spiccano anche:

tre porte Thunderbolt 5 per il collegamento di periferiche ad alta velocità

per il collegamento di periferiche ad alta velocità porta MagSafe 3 , HDMI e slot SDXC

, HDMI e slot SDXC chip wireless N1 con Wi-Fi 7 e Bluetooth 6

con Wi-Fi 7 e Bluetooth 6 supporto per fino a tre monitor esterni

batteria da 100Wh con autonomia dichiarata fino a 24 ore di streaming video

Il peso contenuto di 2,14 kg lo rende un vero portatile professionale, capace di affiancare workstation da scrivania senza rinunciare alla mobilità.

Sconto e prezzo del MacBook Pro M5 Pro

Il prezzo di MacBook Pro 16″ M5 Pro con 48GB RAM e 1TB SSD scende da 4659€ a 4354€ su Amazon, un primo calo che porta il dispositivo verso il suo prezzo più interessante dal lancio. Il risparmio di 305€ non è enorme in termini percentuali, ma rappresenta comunque la prima vera opportunità per chi punta a questa configurazione specifica senza pagare il prezzo pieno di listino. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it, con spedizione gestita dal colosso dell’e-commerce.

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