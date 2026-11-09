Per chi è alla ricerca di un modo per entrare a casa senza chiavi, la soluzione smart di Nuki è senz’ombra di dubbio appropriata. La compagnia ha infatti annunciato ufficialmente i suoi nuovi prodotti, rispettivamente Smart Module e Keypad 2 NFC White, anche per le costruzioni già esistenti: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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Nuki Smart Module e Keypad 2 NFC White: i nuovi prodotti per la sicurezza “senza chiavi”

Partiamo innanzitutto da Nuki Smart Module, una soluzione smart sviluppata dalla compagnia e utile per accedere alla propria abitazione domestica senza l’utilizzo delle chiavi tradizionali, anche da remoto, tramite la funzionalità Auto Unlock. L’installazione della nuova soluzione di Nuki non è esclusiva degli infissi di nuova costruzione, ma può adattarsi senza problemi e in maniera non invasiva anche alle serrature motorizzate già esistenti.

Addio finalmente alle batterie, in questo caso: Nuki Smart Module è infatti cablato in maniera permanente e non necessita di ulteriori alimentazioni esterne. Il nuovo modulo di Nuki si integra senza problemi con i principali ecosistemi smart home presenti sul mercato (come Google Home, Apple Home, Amazon Alexa e via dicendo) grazie al supporto allo standard Matter.

Passiamo poi a Keypad 2 NFC White Edition, il tastierino digitale per sbloccare la porta di casa, che come suggerisce il nome propone una nuova colorazione bianca (che si affianca alla tonalità standard, più scura, già disponibile da tempo sul mercato), capace di adattarsi maggiormente alle superfici chiare. Tra le funzionalità di rilievo spicca in particolare Theft Detection, che consente di rilevare rapidamente ogni possibile tentativo di furto.

Una delle caratteristiche che emergono maggiormente è la modularità alla base di questo ecosistema: in un secondo momento è infatti possibile integrare ulteriori accessori, come per esempio il Keypad, che tra le altre cose permette di aprire la porta attraverso la funzionalità Tap to Unlock, che fa uso della tecnologia NFC presente nella maggior parte degli smartphone attuali, così come attraverso codici di accesso a 6 cifre o impronte digitali che dir si voglia, nel caso in cui non si disponga del proprio smartphone in quel preciso momento.

Per chi fosse eventualmente interessato all’acquisto, Nuki Smart Module è disponibile ad un prezzo di listino di 359 euro, mentre Nuki Keypad 2 NFC White è disponibile, al momento in esclusiva per i membri del Nuki Club, a 179 euro.