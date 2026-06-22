A due settimane esatte dal rilascio delle precedenti versioni in anteprima, quelle arrivate al termine del keynote di apertura della WWDC26 che hanno inaugurato il ciclo di sviluppo, Apple ha portato avanti il ciclo di sviluppo principale degli OS 27, un percorso che il mese prossimo verrà esteso anche ai beta tester pubblici.

Il colosso di Cupertino ha appena rilasciato le nuove beta 2 di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, tvOS 27 e visionOS 27 nella sola versione “per lo sviluppo”. Manca all’appello la nuova beta di watchOS 27 (almeno per il momento). Andiamo a scoprire tutti i dettagli delle nuove build e come installarle.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Apple porta avanti il ciclo di sviluppo degli OS 27

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio (come di consueto in questi casi) ai soli sviluppatori registrati delle beta 2 di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, tvOS 27 e visionOS 27, versioni in anteprima che costituiscono il secondo passo nel lungo ciclo di sviluppo principale dei sistemi operativi della generazione 2026-27.

Scopriamo i dettagli di queste nuove build in anteprima, parte di un percorso che il mese prossimo verrà esteso anche ai beta tester pubblici e che, affidandoci alla storia, dovrebbe culminare con il rilascio in versione stabile atteso nel mese di settembre (guardando alla scorsa generazione, iOS 26 e soci vennero rilasciati il 15 settembre 2025).

Prima di andare avanti, segnaliamo che il colosso di Cupertino non ha ancora rilasciato una beta 2 per watchOS 27 (che dovrebbe comunque arrivare a breve) ma ha rilasciato una nuova versione in anteprima per Xcode, l’ambiente di sviluppo integrato della mela morsicata:

Beta 2 di Xcode 27 tramite la build 27A5209m (sostituisce la 27A5194q rilasciata come Beta 1 di Xcode 27 lo scorso 8 giugno).

Beta 2 “per lo sviluppo” di iOS 27 e iPadOS 27

La seconda build in anteprima del ciclo di sviluppo principale della prossima generazione di iOS e iPadOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 24A5370h (sostituisce la 23A5355q rilasciata come beta 1 di iOS 26.7 e iPadOS 27 l’8 giugno scorso).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla precedente versione stabile di iOS: gli iPhone compatibili sono tutti quelli lanciati sul mercato a partire dagli iPhone 11 del 2019; capitolo iPad, alcuni modelli escono di scena e gli iPad compatibili sono tutti quelli lanciati a partire dalla fine del 2020 in avanti.

Nello specifico di iOS 27, la build che porta con sé la beta 2 “per lo sviluppo” ha un peso di 2,59 GB su iPhone 14 Pro (provenendo dalla beta 1 di iOS 27). Dal punto di vista della stabilità (segnalata internamente con l’ultima lettera del codice della build), passiamo da una classificazione “q” a una classificazione “h” (sono stati compiuti alcuni passi sul fronte della stabilità, almeno sulla carta).

Beta 2 “per lo sviluppo” di macOS 27 Golden Gate

La seconda build in anteprima del ciclo di sviluppo principale per la prossimagenerazione di macOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 26A5368g (sostituisce la 26A5353q rilasciata come beta 1 di macOS 27 Golden Gate lo scorso 8 giugno).

Per quanto riguarda la compatibilità, sparisce il supporto ai modelli dotati di CPU Intel: macOS 27 Golden Gate sarà compatibile con tutti i computer Mac dotati di un SoC Apple Silicon. Stando alla classificazione della stabilità della build, passiamo in questo caso da una classificazione “q” a una classificazione “g” (rimaniamo comunque lontanissimi dalla piena stabilità, sulla carta e non).

Beta 2 “per lo sviluppo” di tvOS 27

La seconda build in anteprima del primo ciclo di sviluppo verso la prossima generazione di tvOS è la 24J5305f (sostituisce la 24J5289o rilasciata come beta 1 di tvOS 27 e audioOS 27 l’8 giugno scorso).

Rispetto agli altri OS 27, con tvOS 27 non sono attese grossissime novità: infatti, tvOS è stato quasi assente dal keynote di apertura della WWDC26. Dal punto di vista della stabilità, in questo caso passiamo da una classificazione “o” a una classificazione “f”; si tratta della build più stabile del lotto, almeno sulla carta.

Beta 2 “per lo sviluppo” di visionOS 27

Il team di sviluppo porta avanti anche il ciclo di sviluppo principale anche per la prossima iterazione di visionOS, sistema operativo che gira a bordo del visore Apple Vision Pro, rilasciando la beta 2 “per lo sviluppo” di visionOS 27 tramite la build 24M5306i (sostituisce la 24M5291p rilasciata come beta 1 di visionOS 27 lo scorso 8 giugno). Stando alla classificazione della stabilità della build (sulla carta), in questo caso passiamo da una build “p” a una build “i” (rimaniamo lontani dalla piena stabilità ma ci sono notevoli passi in avanti).

Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, è bene spiegare come fare per aderire al programma beta. Il processo è praticamente identico a quello da seguire su un iPhone o un iPad: basterà infatti seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”, selezionare “Aggiornamenti beta” e, infine, selezionare “visionOS Developer Beta”. A questo punto, il visore riceverà l’ultima build in anteprima disponibile.

Novità attese durante il ciclo di sviluppo

Con la WWDC26, come da programmi, Apple ha annunciato la nuova gamma di sistemi operativi, quelli che costituiranno la generazione 2026-27. Ecco un recap di tutte le novità annunciate.

Le novità, già disponibili con le Beta 1, sono tantissime e le principali ve le abbiamo raccontate in un articolo dedicato. Di seguito, in attesa di scoprire le novità che emergeranno da queste Beta 2, vi lasciamo i link ad altri contenuti inerenti:

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove beta 2 dei sistemi operativi iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27, sono disponibili unicamente per gli sviluppatori registrati al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple che posseggono un dispositivo supportato.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (il “nuovo” meccanismo che ha soppiantato il vecchio meccanismo a profili); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno rivolgersi al programma beta e in questa guida vi spieghiamo come fare: per provare le novità, però, ci sarà da attendere; con il primo ciclo di sviluppo, infatti, il colosso di Cupertino aprirà le porte ai beta tester soltanto nel mese di luglio.