Zepp Health continua a distribuire quasi quotidianamente nuovi aggiornamenti software che coinvolgono tutti gli smartwatch a marchio Amazfit tramite l’app Zepp: protagonisti di oggi sono i più recenti modelli della gamma T-Rex, con Amazfit T-Rex 3 e T-Rex Ultra 2 che ricevono lo stesso trattamento riservato a T-Rex 3 Pro a pochi giorni di distanza.

Il nuovo aggiornamento porta sugli smartwatch alcuni miglioramenti alle funzionalità relative alle mappe, oltre alla risoluzione dei bug presenti e all’implementazione di altri miglioramenti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Amazfit T-Rex 3 e T-Rex Ultra 2 tornano ad aggiornarsi

Come anticipato in apertura, Amazfit T-Rex 3 e T-Rex Ultra 2 tornano ad aggiornarsi e lo fanno a un paio di settimane dal precedente aggiornamento (alla versione 6.2.104.6), utile perché aveva risolto alcuni bug e migliorato l’esperienza utente con gli allenamenti.

I due smartwatch sta ora ricevendo la nuova versione 6.2.204 del software (.2 finale per T-Rex 3 e .3 finale per T-Rex Ultra 2) che, sostanzialmente, porta sui due smartwatch le medesime funzionalità che Zepp Health ha recentemente implementato su T-Rex 3 Pro.

Nello specifico, il team di sviluppo dice di avere ottimizzato l’algoritmo per in nuoto in piscina (per supportare il riposo manuale) e di aver migliorato l’anteprima del percorso, inserendo lo scorrimento e lo zoom della mappa prima e dopo gli allenamenti. Su T-Rex Ultra 2, inoltre, viene implementata la modalità “Touchscreen sempre bloccato” durante gli allenamenti (in questo caso lo smartwatch si può usare solo tramite i pulsanti fisici).

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 6.2.204.2 per Amazfit T-Rex 3 (via 4PDA) e alla versione 6.2.204.3 per Amazfit T-Rex Ultra 2 (via 4PDA), tradotto in italiano dagli screenshot che trovate poco sotto. L’aggiornamento è in distribuzione sui due smartwatch (potenzialmente su scala globale) tramite il solito pacchetto OTA (in questo caso da 16,34 MB e 16,47 MB).

Cari utenti, Benvenuti all’ultimo aggiornamento di sistema per Amazfit T-Rex 3 (T-Rex Ultra 2). Di seguito i dettagli: [Novità] L’algoritmo per il nuoto in piscina è stato aggiornato con il supporto per il riposo manuale. Quando è abilitato, i dati relativi al riposo vengono registrati separatamente e i dettagli dell’allenamento sono chiaramente organizzati in segmenti di nuoto e di riposo, con i segmenti di nuoto ulteriormente categorizzati per stile per una struttura di allenamento più chiara (Percorso: Nuoto in piscina > Impostazioni allenamento > Impostazioni pulsante Indietro > Riposo manuale). L’anteprima del percorso ora supporta lo scorrimento e lo zoom della mappa prima e durante gli allenamenti. Solo su T-Rex Ultra 2: Aggiunta la modalità “touchscreen sempre bloccato” durante gli allenamenti. Quando è abilitata, il touchscreen rimane bloccato per tutta la durata dell’allenamento e sono disponibili solo le operazioni tramite pulsanti (Percorso: Allenamento > Impostazioni allenamento > Blocco touch > Blocco sempre). [Ottimizzazioni] Esperienza ottimizzata con la sveglia. Risolti altri problemi noti e migliorata la stabilità del sistema.

Come aggiornare gli smartwatch della serie Amazfit T-Rex

I nuovi aggiornamenti software di cui vi abbiamo appena parlato possono essere scaricati, direttamente tramite lo smartphone a cui è accoppiato Amazfit T-Rex 3 o T-Rex Ultra 2, sfruttando l’app Zepp.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).