Al termine del keynote di apertura della WWDC26, occasione in cui sono stati annunciati tutti i sistemi operativi di prossima generazione, Apple ha inaugurato il lungo ciclo di sviluppo che ci accompagnerà per circa 3 mesi.

Il colosso di Cupertino ha rilasciato le nuove beta 1 di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27 per il momento ai soli sviluppatori registrati. Sono tantissime le novità annunciate da Apple, anche e soprattutto sul fronte dell’intelligenza artificiale che viene finalmente potenziata a tutto tondo e ora sta alla base della nuova Siri AI. Questi aggiornamenti intermedi sono attesi in forma stabile nel mese di settembre 2026. Ecco tutti i dettagli.

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Apple inaugura il ciclo di sviluppo degli OS 27

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio (come di consueto in questi casi) ai soli sviluppatori registrati delle beta 1 di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27, versioni in anteprima che inaugurano il primo (e lungo) ciclo di sviluppo dei sistemi operativi della generazione 2026-27.

Scopriamo i dettagli di queste nuove build in anteprima, parte di un percorso che il mese prossimo verrà esteso anche ai beta tester pubblici e che, affidandoci alla storia, dovrebbe culminare con il rilascio in versione stabile atteso nel mese di settembre (guardando alla scorsa generazione, iOS 26 e soci vennero rilasciati il 15 settembre 2025).

Prima di andare avanti, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche una nuova versione in anteprima per Xcode, l’ambiente di sviluppo integrato della mela morsicata:

Beta di Xcode 27 tramite la build 27A5194q (sostituisce la 17F42 rilasciata come versione stabile di Xcode 26.5 lo scorso 11 maggio).

Beta 1 “per lo sviluppo” di iOS 27 e iPadOS 27

La prima build in anteprima del ciclo di sviluppo principale della prossima generazione di iOS e iPadOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 24A5355q (sostituisce la 23F77 rilasciata come versione stabile di iOS 26.5 e iPadOS 26.5 l’11 maggio scorso).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla precedente versione stabile di iOS: gli iPhone compatibili sono tutti quelli lanciati sul mercato a partire dagli iPhone 11 del 2019; capitolo iPad, alcuni modelli escono di scena e gli iPad compatibili sono tutti quelli lanciati a partire dalla fine del 2019 in avanti.

Nello specifico di iOS 27, la build che porta con sé la beta 1 “per lo sviluppo” ha un peso di 5,78 GB su iPhone 14 Pro (provenendo dalla versione stabile di iOS 26.5). Dal punto di vista della stabilità (segnalata internamente con l’ultima lettera del codice della build), partiamo da una classificazione “q” che denota un alto livello di instabilità (e, trattandosi del primo step dello sviluppo, è molto probabile che non sia così solo sulla carta).

Beta 1 “per lo sviluppo” di macOS 27 Golden Gate

La prima build in anteprima del ciclo di sviluppo principale per la prossimagenerazione di macOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 26A5353q (sostituisce la 25F71 rilasciata come versione stabile di macOS 26.5 Tahoe lo scorso 11 maggio).

Per quanto riguarda la compatibilità, sparisce il supporto ai modelli dotati di CPU Intel: macOS 27 Golden Gate sarà compatibile con tutti i computer Mac dotati di un SoC Apple Silicon. Stando alla classificazione della stabilità della build, partiamo anche in questo caso da una classificazione “q” (siamo lontanissimi dalla piena stabilità, sulla carta e non).

Beta 1 “per lo sviluppo” di watchOS 27

La prima build in anteprima nel ciclo di sviluppo principale verso la prossima iterazione di watchOS, disponibile attualmente nella sola versione “per lo sviluppo” su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 9 in poi) è la 24R5289n (e sostituisce la 23T570 rilasciata come versione stabile di watchOS 26.5 lo scorso 11 maggio).

Questo ciclo di sviluppo sarà piuttosto interessante per il sistema operativo (lato novità), anche perché termina il supporto ai modelli più datati e limitati sul fronte dell’hardware. Dal punto di vista della stabilità, la build è classificata come “n” (siamo piuttosto lontani dalla piena stabilità) e si configura come la più stabile tra quelle appena rilasciate.

Beta 1 “per lo sviluppo” di tvOS 27

La prima build in anteprima del primo ciclo di sviluppo verso la prossima generazione di tvOS è la 24J5289o (sostituisce la 23L471 rilasciata come versione stabile di tvOS 26.5 e audioOS 26.5 l’11 maggio scorso).

A differenza di quanto detto poco sopra per watchOS, in questo non sono attese grossissime novità: tvOS è stato quasi assente dal keynote di apertura della WWDC26. Dal punto di vista della stabilità, in questo caso partiamo da una classificazione “o” e, alla pari delle altre build, siamo piuttosto lontani dalla stabilità.

Beta 1 “per lo sviluppo” di visionOS 27

Il team di sviluppo inaugura il ciclo di sviluppo principale anche per la prossima iterazione di visionOS, sistema operativo che gira a bordo del visore Apple Vision Pro, rilasciando la beta 1 “per lo sviluppo” di visionOS 27 tramite la build 24M5291p (sostituisce la 23O471 rilasciata come versione stabile di visionOS 26.5 lo scorso 11 maggio). Stando alla classificazione della stabilità della build (sulla carta), in questo caso partiamo da una build “p” (siamo quindi lontanissimi anche qua dalla piena stabilità).

Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, è bene spiegare come fare per aderire al programma beta. Il processo è praticamente identico a quello da seguire su un iPhone o un iPad: basterà infatti seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”, selezionare “Aggiornamenti beta” e, infine, selezionare “visionOS Developer Beta”. A questo punto, il visore riceverà l’ultima build in anteprima disponibile.

Novità attese durante il ciclo di sviluppo

Con la WWDC26, come da programmi, Apple ha annunciato la nuova gamma di sistemi operativi, quelli che costituiranno la generazione 2026-27. Le novità, già disponibili con le Beta 1, sono tantissime e le principali ve le racconteremo in un articolo dedicato. Intanto, ecco un recap di tutte le novità annunciate.

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove beta 1 dei sistemi operativi iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27, sono disponibili unicamente per gli sviluppatori registrati al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple che posseggono un dispositivo supportato.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (il “nuovo” meccanismo che ha soppiantato il vecchio meccanismo a profili); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno rivolgersi al programma beta e in questa guida vi spieghiamo come fare: per provare le novità, però, ci sarà da attendere; con il primo ciclo di sviluppo, infatti, il colosso di Cupertino aprirà le porte ai beta tester soltanto nel mese di luglio.