Zepp Health continua a rilasciare con cadenza regolare, tramite l’app Zepp, nuovi aggiornamenti software per i suoi prodotti più popolari (e recenti) a marchio Amazfit: nelle ultime ore, una nuova versione del software ha iniziato a raggiungere la smartband Amazfit Helio Strap.

Questo fitness tracker, annunciato nelle battute finali del mese di giugno del 2025 assieme allo smartwatch Balance 2, torna ad aggiornarsi a poco meno di un mese dal precedente aggiornamento per guadagnare il supporto a 51 nuove modalità di allenamento e altri miglioramenti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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C’è un nuovo aggiornamento per Amazfit Helio Strap

Come anticipato in apertura, è in distribuzione un nuovo aggiornamento software per Amazfit Helio Strap, un vero e proprio fitness tracker che può sostanzialmente essere visto come un Amazfit Balance 2 che ha rinunciato a tutte quelle componenti da “smartwatch” (display, altoparlanti, microfono, tanto per citarne alcune).

Il nuovo aggiornamento arriva tramite un pacchetto da 3,69 MB e porta la versione del software alla 3.22.0.1 (dalla precedente versione 3.20.0.1 distribuita a luglio), risultando molto importante per il fitness tracker che guadagna il supporto a 51 nuove modalità di allenamento, un aggiornamento all’algoritmo della VO2 Max e altri miglioramenti generali.

Zepp Health rilascia ormai abitualmente gli aggiornamenti a scaglioni, regione per regione e anche questo nuovo aggiornamento è in fase di distribuzione graduale: pertanto, non preoccupatevi nel caso in cui non lo abbiate ancora ricevuto sul vostro dispositivo.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo, tradotto in italiano dallo screenshot condiviso che trovate poco sotto (via u/splen0 su Reddit) dell’aggiornamento alla versione 3.20.0.1 per Amazfit Helio Strap:

Benvenuti alla nuova versione di sistema dell’Helio Strap! Novità di questa versione: Aggiunte 51 nuove modalità di allenamento, tra cui allenamenti indoor, allenamenti con la palla, danza e altro ancora. Aggiornato l’algoritmo VO2 Max. Risolti altri problemi e migliorata la stabilità del sistema.

Come aggiornare Amazfit Helio Strap

Questo nuovo aggiornamenti software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato sfruttando l’app Zepp direttamente dallo smartphone a cui è accoppiato il fitness tracker Amazfit Helio Strap.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).