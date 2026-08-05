A poco meno di un anno dal lancio dei modelli di precedente generazione, e stavolta senza affidarsi a un unico lancio internazionale, Huawei ha presentato ufficialmente, per ora sul mercato di casa, i nuovi smartwatch HUAWEI Watch GT 7 e Watch GT 7 Pro.

Coi nuovi arrivati, il produttore cinese continua a perseguire nella strada tracciata un paio di anni fa con il lancio della serie Watch GT 5, cercando di unire estetica e prestazioni all’interno di dispositivi sempre più completi per il tracciamento della salute e dello sport ma che possano al contempo tornare utili nel quotidiano. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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HUAWEI Watch GT 7

HUAWEI Watch GT 7 è la proposta “base” della nuova gamma Watch GT. A parte qualche cambiamento nelle colorazioni e nei cinturini, esso riprende le forme del modello di precedente generazione ed è ancora una volta disponibile nelle varianti da 41 mm (con forma circolare) e da 46 mm (con forme più vistose). La cassa è realizzata in acciaio inossidabile e plastica e risulta leggermente più spessa.

Anche l’hardware non sembra avere subito grosse modifiche rispetto al modello 2025, dato che i principali miglioramenti evidenziati da Huawei riguardano il software: ad esempio, tra le novità spicca la modalità Pro Ski che permette agli utenti di visualizzare graficamente le piste da sci e misurare le forze G.

Abbiamo poi il supporto a più di 110 modalità sportive, inclusa una modalità ciclismo migliorata (ora consente di pianificare il percorso in anticipo sullo smartphone e poi trasferirlo allo smartwatch). Lo smartwatch include un sensore per la frequenza cardiaca e per la SpO2, oltre a un sensore per la temperatura cutanea; manca la sensoristica per l’ECG.

Il display AMOLED mantiene una risoluzione 466 466 pixel e offre una luminosità di picco a 3.000 nit. Sono presenti un altoparlante di sistema e microfoni (per le chiamate via Bluetooth 6.0), un chip NFC (per i pagamenti), il GPS. Lato autonomia, abbiamo fino a 14 giorni fino a 21 giorni a seconda del modello scelto.

Specifiche tecniche dello smartwatch

Di seguito riportiamo le specifiche del nuovo HUAWEI Watch GT 7.

  • Dimensioni (cinturino escluso):
    • 41,3 x 41,3 x 9,99 mm (41 mm)
    • 46 x 46 x 10,95 mm (46 mm)
  • Peso (cinturino escluso):
    • 36,5 o 37,5 grammi (41 mm)
    • 51,3 grammi (46 mm)
  • Materiali: metallo (lunetta), acciaio inox (corpo della cassa), plastica (cassa posteriore)
  • Cinturini da: 18 mm (41 mm) e 22 mm (46 mm)
  • Certificazioni: IP69, 5ATM
  • Display: AMOLED da 1,32″ (41 mm) e 1,47″ (46 mm)
    • Risoluzione: 466 x 466 pixel
    • Luminosità di picco a 3.000 nit
    • Always-on Display
  • Connettività: Bluetooth 6.0 (BR + LE), NFC, GPS (L1+L5)
  • Audio: speaker integrato, microfono integrato
  • Sensori: frequenza cardiaca (ottico), temperatura cutanea, accelerometro, giroscopio, magnetometro, luce ambientale, pressione barometrica
  • Autonomia:
    • Fino a 14 giorni o 5 giorni con AOD (41 mm)
    • Fino a 21 giorni o 7 giorni con AOD (46 mm)
  • Sistema operativo: HarmonyOS
    • Compatibilità con HarmonyOS 2.0 e versioni successive
    • Compatibilità con Android 9 e versioni successive
    • Compatibilità con iOS 13 e versioni successive

Immagini dello smartwatch (versione da 41 mm)

HUAWEI Watch GT 7 ufficiali: identici (o quasi) ai predecessori ma migliora il software 1
HUAWEI Watch GT 7 ufficiali: identici (o quasi) ai predecessori ma migliora il software 2
HUAWEI Watch GT 7 ufficiali: identici (o quasi) ai predecessori ma migliora il software 3
HUAWEI Watch GT 7 ufficiali: identici (o quasi) ai predecessori ma migliora il software 4
HUAWEI Watch GT 7 ufficiali: identici (o quasi) ai predecessori ma migliora il software 5
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HUAWEI Watch GT 7 ufficiali: identici (o quasi) ai predecessori ma migliora il software 7
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HUAWEI Watch GT 7 ufficiali: identici (o quasi) ai predecessori ma migliora il software 23
HUAWEI Watch GT 7 ufficiali: identici (o quasi) ai predecessori ma migliora il software 24

Immagini dello smartwatch (versione da 46 mm)

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HUAWEI Watch GT 7 Pro

Alcuni gradini più in alto si colloca HUAWEI Watch GT 7 Pro, come lo scorso anno disponibile nella sola versione da 46 mm. Dal modello 2025 eredita anche le forme, inclusa la cassa in titanio, il retro in ceramica e il vetro zaffiro a protezione del display, ma le colorazioni sono diverse e anche il cinturino incluso, riprogettato per migliorarne il comfort.

Watch GT 7 Pro non guadagna nulla di nuovo rispetto nemmeno sul fronte dell’hardware ma si limita a ricalcare le potenzialità del predecessore. Il display rimane un AMOLED da 1,47 pollici con risoluzione 466 466 pixel e luminosità di picco a 3.000 nit. Anche la sensoristica è la stessa del Watch GT 6 Pro e prevede un sensore per la frequenza cardiaca, un sensore per la temperatura cutanea, la sensoristica per l’ECG e un profondimetro (fino a 40 metri, 5 ATM).

Alla stregua del fratello minore, anche sul modello Pro i veri miglioramenti sono quelli legati al software: oltre alla nuova modalità Pro Ski e dei miglioramenti alla modalità ciclismo di cui abbiamo in precedenza, in questo caso abbiamo anche miglioramenti per la modalità golf. Chiude il pacchetto una batteria che garantisce fino a 21 giorni di autonomia con uso blando: si scende a 12 giorni con uso normale o a 7 giorni con Always-on Display sempre attivo.

Specifiche tecniche dello smartwatch

Di seguito riportiamo le specifiche del nuovo HUAWEI Watch GT 7 Pro.

  • Dimensioni: 45,6 x 45,6 x 11,25 mm (cinturino escluso)
  • Peso: 55,5 grammi (cinturino escluso)
  • Materiali: lega di titanio (corpo della cassa), ceramica (cassa posteriore)
  • Cinturini da: 22 mm (46 mm)
  • Certificazioni: IP69, 5ATM, fino a 40 metri di profondità
  • Display: AMOLED da 1,47″
    • Risoluzione: 466 x 466 pixel
    • Luminosità di picco fino a 3.000 nit
    • Always-on display
  • Connettività: Bluetooth 6.0 (BR + LE), NFC, GPS (L1+L5)
  • Audio: speaker integrato, microfono integrato
  • Sensori: frequenza cardiaca (ottico), ECG, temperatura cutanea, accelerometro, giroscopio, magnetometro, luce ambientale, pressione barometrica, profondimetro
  • Autonomia: Fino a 21 giorni o 7 giorni con AOD
    • Ricarica wireless (fino a 20 W)
  • Sistema operativo: HarmonyOS
    • Compatibilità con HarmonyOS 2.0 e versioni successive
    • Compatibilità con Android 9 e versioni successive
    • Compatibilità con iOS 13 e versioni successive

Immagini dello smartwatch

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Disponibilità e prezzi di HUAWEI Watch GT 7 e Watch GT 7 Pro

Gli HUAWEI Watch GT 7 Watch GT 7 Pro sono già disponibili all’acquisto in Cina, dove arrivano in più configurazioni e, per quanto concerne il modello standard, in due varianti. Ecco varianti, colorazioni e prezzi di listino per il mercato cinese:

  • HUAWEI Watch GT 7 da 41 mm – cassa argento (con ghiera rosa ciliegio, blu, bianco) o cassa oro
    • Cinturino in gomma fluorurata (rosa ciliegio o blu-bianco) – 1.588 yuan (circa xxx euro)
    • Cinturino in pelle composita (grigio-marrone) – 1.788 yuan (circa xxx euro)
    • Cinturino in pelle composita (bianco-verde) – 1.988 yuan (circa xxx euro)
  • HUAWEI Watch GT 7 da 46 mm – cassa grigio scuro (con ghiera nera, grigio scuro, canna di fucile) o argento
    • Cinturino in gomma fluorurata (blu-bianco, giallo-nero o nero) – 1.688 yuan (circa xxx euro)
    • Cinturino in pelle composita (grigio-marrone) – 1.888 yuan (circa xxx euro)
  • HUAWEI Watch GT 7 Pro – cassa nera (con ghiera nera) o grigio scuro (con ghiera verde-nera o giallo-nera)
    • Cinturino in gomma fluorurata (nero, giallo o verde pino) – 2.688 yuan (circa xxx euro)

Huawei non ha ancora diffuso notizie circa la presentazione dei due smartwatch per il mercato internazionale ma, considerando che di norma gli smartwatch della serie Watch GT arrivano dalle nostre parti a settembre, potrebbe non volerci molto al lancio internazionale.

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